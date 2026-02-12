劍指總冠軍還是曇花一現！「騎士詹」能否帶球隊破二輪魔咒？

快訊

聯合新聞網／ BT
克里夫蘭騎士在今年交易截止日前交易引進哈登，投下了一枚帶有強烈賭注色彩、卻也最具「贏家姿態」的震撼彈。 美聯社
克里夫蘭騎士在今年交易截止日前，投下了一枚帶有強烈賭注色彩、卻也最具「贏家姿態」的震撼彈。儘管這筆操作未能讓球隊從第二層薪資門檻中脫身，卻精準地削減了可觀的稅金懲罰，同時在戰力版圖補進了能瞬間改變比賽戰局的球星：哈登（James Harden）。對於一支以東區衝冠為終極目標，且亟需向米契爾（Donovan Mitchell）證明留人誠意的球隊而言，這是非常直接地表示：克里夫蘭現在就要贏！

哈登的年齡增長、狀態波動、乃至於季後賽的履歷包袱等等的缺點，早已在鎂光燈下被反覆被討論。然而，若將視角拉回現實，這筆交易是騎士在爭取米契爾續約談判中，最有力的一塊籌碼。當然前提是，騎士不能再次重蹈覆轍，不能再次止步於季後賽第二輪。如果再度倒在熟悉的門檻前，這一切豪賭都有可能變成一場空；反之，若這場以哈登為核心的賭博能直指東冠甚至是總冠軍賽，那麼磨合與命運的考驗才正要開始。

令人驚豔的是，哈登在加盟騎士的前兩場比賽中，在沒有任何團隊練習、僅靠影片速成的狀況下，展現了「球星價值」的真髓。他連續兩場在讀秒階段挺身而出，接連斬獲追平分與超前分。總教練亞特金森（Kenny Atkinson）對此給予極高評價：「這簡直是奢侈品，他在場上指導隊友，幫助我們的角色球員在關鍵時刻找到正確位置。」數據顯示，在哈登加入後極小的樣本量中，騎士第四節的進攻效率衝上了驚人的 142.0。

找來哈登(左)就是向米契爾(右)證明留人誠意，克里夫蘭現在就要贏。 法新社
這讓對手陷入兩難：包夾哈登，米契爾巔峰期的得分火力隨時都能接管比賽；包夾米契爾，哈登也能有類似的能力左右比賽走向。若兩人皆被嚴防，還有麥瑞爾（Sam Merrill）或泰森（Jaylon Tyson）這兩位聯盟前五的三分射手在外線埋伏，內線更有艾倫（Jarrett Allen）或莫布里（Evan Mobley）可以配合。

然而，這份即戰力的代價是送走葛蘭德（Darius Garland）。從長遠來看，這或許會在三、四年後引發爭論：葛蘭德反覆的腳趾傷勢是否只是需要時間復原？他是否還有更高的天花板？但在截止日前的緊迫時刻，騎士管理層選擇優先回應米契爾團隊的補強壓力，將他想共事的高水準球員帶到克里夫蘭，並向這位即將面臨 2.75 億美元天價續約的球星證明：球隊願意與他一同投入。

本質上，騎士與快艇更像是在互換「問題資產」。葛蘭德因傷病、身材劣勢與防守瓶頸導致市場反應平淡；快艇則受限於哈登的年齡與名聲包袱，難以為其尋得完美出口。雙方皆明白哈登的戰力有其保存期限，快艇選擇此時出手，或許也自認退出的時機剛好。

如果說騎士季初引進鮑爾（Lonzo Ball）是全壘打，那麼補進艾利斯（Keon Ellis）與施羅德（Dennis Schroder）則堪稱「滿貫砲」的神作。施羅德身為經驗豐富的老將，與亞特金森早在老鷹時期便有深厚合作默契，他的到來無縫接軌了二陣領袖位置，解決了球隊過去在替補控球上只能仰賴進攻端起伏不定的波特（Craig Porter Jr.）。而艾利斯那聯盟頂級的 3D 防守韌性，則徹底修補了騎士殘破的第一線防守，與韋德（Dean Wade）、莫布里共同築出極具威嚇力的防線。

騎士補進艾利斯(左)與施羅德(右)則堪稱「滿貫砲」的神作。 路透
亞特金森對這兩位奇兵寄予厚望。談到艾利斯，他稱讚道：「他在防守端極其積極，但我認爲他在進攻端其實被低估了，他不只是個定點射手，其運動能力與閱讀比賽的天賦，讓他的上限充滿想像空間。」對於施羅德，亞特金森則形容：「他是那種屬於『精英級別』的競爭者，更不用說他是個不折不扣的冠軍。」值得關注的是，艾利斯過去在布朗（Mike Brown） 麾下打出生涯代表作，而布朗與亞特金森曾在勇士共事，兩人體系系出同門。亞特金森體系善於為外圍製造空檔的特性，能否讓艾利斯複製巔峰時期的表現，相當值得期待。

這筆操作之所以被稱為「滿貫砲」，更在於騎士所付出的代價極低。他們僅送出了本季狀態如「中邪」般低效的杭特（De'Andre Hunter）加上一枚二輪籤。杭特的低效固然與教練團核心被太陽挖角、球隊傷病不斷和定位反覆不定有關，原本先發的位置甚至被二年級生泰森取代，其在防守端的缺點在缺乏身材優勢的騎士隊中被放大也是不爭的事實。騎士高層在奢侈稅壓力下果斷清掉低迷的杭特，卻換回了兩塊完美的拼圖。

騎士亞特金森教練所言，這不只是引進了一位巨星，更是透過這幾位關鍵替補的加盟，期望能徹底激發全隊的化學反應。 路透
誠如亞特金森教練所言，這不只是引進了一位巨星，更是透過這幾位關鍵替補的加盟，期望能徹底激發全隊的化學反應。現在的騎士隊，進攻有哈登的硬解與傳導，防守有艾利斯纏鬥，板凳有施羅德穩住軍心。這種深度與韌性，才是他們敢於劍指東區決賽的底氣。然而最終的成敗，仍取決於哈登與米契爾的磨合速度，以及季後賽最真實的戰火洗禮。

