經典賽／4連戰疊加球數枷鎖 雙先發成中華隊唯一解方

世界棒球經典賽由美國職棒大聯盟主辦，屬於棒球國際賽頂級賽事，因此一直是各國極力徵招好手，想要展現棒球實力的舞台。2026 年中華隊由12強賽冠軍教練團曾豪駒、彭政閔、高國輝、王建民等領軍，期待再度翻轉不被看好的狀態。這次陣容更是史無前例，除了旅外球員及中職好手外，另外找來兩位在美職打拼，而且具備3A以上身手的台美混血球員助拳。

然而陣容雖是一時之選，賽程卻並友善，6天的賽事，中華隊被安排在前4天進行，是唯一沒有休兵日的球隊。而且6日晚間迎戰最難攻克的日本後，隔日午間還要出戰捷克，對於體能上是一大考驗。最為艱鉅的則是經典賽的用球數規定，則是嚴格限制下，投手調度成為成敗關鍵，因此本次選入16名投手，準備面對這道課題。

經典賽規定預賽單場最多65球，複賽80球，準決賽與決賽則是95球。投滿50球以上必休四天，30 球以上必休一天，連續兩天登板也必須休息。中華隊預賽從3月6日至9日，連續面對澳洲、日本、捷克與韓國，沒有任何休息空檔。這樣的密集賽程疊加嚴格的用球限制，讓先發投手幾乎只能登板一次，牛棚投手最多三場，調度空間極為有限。教練團必須在有限資源下找到平衡。

中華隊先發投手古林睿煬。 聯合報系資料照

因此雙先發策略似乎為唯一解方，讓兩名投手分段守局，再由牛棚完成比賽，避免單一投手過度消耗。林昱珉、古林睿煬、徐若熙應是確定先發人選，將負責澳洲、日本及韓國三大強權，其餘包含孫易磊、莊陳仲敖、沙子宸、胡智爲、鄭浩均、陳柏毓則是面對捷克或雙先發的人選。

首戰澳洲，有機會派出古林睿煬與莊陳仲敖的組合最合理，古林睿煬速球派風格能壓制澳洲打者，莊陳仲敖則以穩定控球與多樣化變化球接手，確保比賽不失控。第二戰面對日本，王牌徐若熙登板，以多種球路及球威來對戰細膩的日本打者，再搭配能延續賽事的沙子宸，避免消耗過度。第三戰對捷克，則可能派出孫易磊與胡智爲，減少些壓力情況下，應較容易展現他們的壓制力。第四戰韓國，不二人選則是「韓國剋星」林昱珉，搭配控球能力不俗的旅美小將陳柏毓應戰。由於中華隊很快速結束預賽，到八強賽間有4天休兵日，因此若有機會晉級，對戰韓國牛棚可以精銳盡出。

中華隊先發投手林昱珉。 聯合報系資料照

至於野手方面，中華隊同時擁有鄭宗哲、張育成與江坤宇三名台灣現在最好的游擊手，這是少見的豪華陣容，因此甜蜜的負擔，是要讓他們能同時上場，發揮攻守的最佳化。鄭宗哲速度快、守備範圍大，最適合鎮守游擊，確保中線防區的機動性。張育成具備大聯盟經驗與火力，內野也都能防守，目前規劃移防三壘，能兼顧攻守。江坤宇的守備技巧與穩定度，放在二壘更能發揮作用，與鄭宗哲共組大防守範圍的「雙中線」組合。

打線安排由鄭宗哲擔任開路先鋒，他速度快、上壘率佳，適合擔任首棒打者。台灣隊長陳傑憲，具穩定的上壘能力能串聯打線，可以擔任二棒打者。中心打線則交給林安可、張育成、費爾柴德(Stuart Fairchild)、龍恩(Jonathon Long)擔任，經驗及火力兼具。吉力吉撈．鞏冠則可以將棒次延伸到後段棒次，林家正擔任8棒則可助攻，江坤宇可埋伏在9棒並將打線串聯回首棒。需要棒子時，還有李灝宇、吳念庭可以代打，需要速度則有陳晨威，另外則有工具人林子偉可以輪替防守。

打線安排由鄭宗哲擔任開路先鋒，他速度快、上壘率佳，適合擔任首棒打者。 聯合報系資料照

短期盃賽，不只是球員的調整及實力競逐，更是考驗教練團的調度能力。打線上已是一時之選，就只求調整到位，仍有機會奮力一搏。投手則是最大考驗，面對四連戰又疊加球數限制，確實是一大課題，在單場最多 65 球的規定下，先發大概就是3至4局，唯有雙先發才能將戰線延長至6局之後，減少牛棚的負擔，讓每場賽事都有可用之兵，才有機會突破重圍，前進邁阿密！