經典賽／中華首戰強碰山本由伸不意外 接著迎長中繼左投機率高

隨著日本公布經典賽30人完整名單，日媒近來也預估四場小組賽中，將依序推派山本由伸、菊池雄星、菅野智之和伊藤大海四位先發，分別對上中華、韓國、澳洲和捷克四隊。這也代表中華隊在沒有受傷等意外下，幾乎確定會碰上山本這位去年世界大賽MVP。不過在大會用球數限制下，接下來勢必會有其他長中繼接替山本登板，而這位人選可能是哪位投手，也是值得關注的重點。

或許會有些意見認為，這次韓國徵召了不少美職體系選手，整體實力不容小覷，因此認為日本會將王牌壓在韓國而非中華隊。不過，從過去經典賽史來看，日本隊本來就習慣在第一戰派出王牌級的強投掛帥。從2006年的五屆賽事中，日本隊首戰分別派出了上原浩治（對中國）、達比修有（對中國）、田中將大（對巴西）、石川步（對古巴）以及（大谷翔平）對中國。可以見得除了2017年似乎想「以柔克剛」以技巧派投手對付古巴隊以外，其他場即使對到中國、巴西等實力懸殊的隊伍，依然派出隊上數一數二的強投制敵。

日本之所以這麼做，原因大概有兩個。一是身為主辦國，首戰無論碰到哪個對手，絕對都想要穩穩搶下第一勝。而且即使是如何身經百戰的明星選手，碰到經典賽這樣萬眾矚目，背負國家使命的場合，也依然可能有失常表現。事實上2013年田中碰上巴西隊，前兩局就被掃出4支安打，並失掉1分非自責，導致日本隊開場就陷入落後，直到第八局才總算逆轉取得領先。所以在高張力的局面下，更需要打出保險牌穩定軍心。

2023首戰即便對上實力較懸殊的中國，日本依然派出大谷翔平先發。歐新社

再者，細數歷來大會，日本隊最差的成績也有四強。而無論選手徵召是否順利，日本一向都會把目標擺在冠軍寶座，因此在沙盤推演時，往往會以冠軍和四強戰等關鍵賽事想派哪些投手為出發點，估算休息天數後，再回推預賽該如何調度。而若是及早於首戰推出王牌，就可以獲得更多的休息天數，讓這些強投可以剛好在後續攸關存亡的關鍵戰役登板，或最大化王牌投手的出賽數。2009年達比修在前兩輪先發後，於四強戰開始轉任後援，或者2023年大谷翔平扛下首戰和一戰定生死的八強戰，並在決賽中後援關門，都有著類似的邏輯。

以此來看，山本由伸會在第一戰就亮相，確實符合日本武士歷來的調度模式。何況雖然韓國等隊實力不弱，但菊池去年好歹也是稱職的大聯盟先發投手，伊藤則是澤村賞得主，實力也都非常出色。菅野雖然在大聯盟整體壓制力較差，但也只是球威難以對抗最高殿堂的打者，曾在赴美前屠殺日職的他，本身投球內容並沒有明顯下滑，而小組賽這幾隊打線客觀實力也沒有大聯盟凶猛，菅野只要不失常，應該仍能有所發揮。

不過，由於經典賽投球數限制的關係，使得小組賽無論派出什麼樣的投手，基本上都不太可能獨撐全場，甚至連投滿五局都非常困難。所以包括日本隊在內，許多球隊很可能都會安排「第二先發」進行長中繼任務。在這邊先說明，「第二先發」未必等於場上的第二任投手，這是因為第一任先發若是因為遭遇危機，或者接近投球數限制等等狀況，因此在未能吃完半局的狀況退場時，日本有可能會先派一位短局數的後援接替，收拾局面後再換上所謂的第二先發。例如2023年對捷克一戰，佐佐木朗希主投3.2局下場，接下來的宇田川優希僅僅抓了1出局把半局解局後便下場。後來接替上場，並且投完後面5局的第三任投手宮城大彌，才是擔綱「第二先發」的角色。

WBC因球數限制，球隊常常會準備第二先發接替。2023WBC的今永昇太在預賽就是以長中繼身分出賽。 美聯社

由於第二先發預估至少會主投2局以上，因此若能預先推測出可能會由誰來擔任，對於攻擊的準備或許也有一定的幫助。那麼，誰可能會在首戰在山本之後面對中華隊呢？我認為這個人選是左投的機率較高。首先，中華隊野手群本來就有許多優秀的左打者，包括外野的陳傑憲、陳晨威和林安可，以及內野的鄭宗哲和吳念庭等人，都是可能被列為先發的人選，可能會給日本隊想派左投應戰的誘因。

其次，在日本投手調度的觀念裡，有時會採取用不同類型的投手接力，藉此混淆對手的策略。2023年經典賽除了首戰對中國時前兩任投手都是右投以外（大谷和戶鄉翔征），其餘三場賽事的兩位長局數投手，都有採取「右換左」的策略，包括對韓國的達比修有換今永昇太、前述的佐佐木換宮城，以及對澳洲的山本由伸換高橋奎二。甚至2024年12強冠軍戰，也是戶鄉換成隅田知一郎。所以右投的山本先發打頭陣，就有可能再換左投上場，起到類似效果。

攤開目前公布的日本隊投手名單，左投僅有菊池雄星、宮城大彌、曾谷龍平和松井裕樹四人。其中菊池幾乎確定是先發，松井則是短局數後援，不符合第二先發的條件。而宮城和曾谷兩人相較，由於宮城的實力明顯更為突出，更有可能會押在不想再輸的中華一戰上。

宮城雖然曾在U-18敗給中華代表隊，不過就在進入職棒後，他的投球水準有著顯著的進步。特別是他的速球均速從2021年的144.5公里，進步到2025年的146.0公里。即使2025年賽季一度傳出傷勢，但還是吃下多達150.1局、繳出防禦率2.39的佳績。另外，他的K/9值為9.88，這在去年日職符合規定局數的投手中排名第一，還勝過赴美的今井達也的9.79及洋聯MVP莫內羅（Liván Moinelo）的9.27，或是澤村賞得主伊藤大海的8.92。可以說不只是「左投」這個範疇，而是目前所有日職投手中，也算得上球威數一數二的強投，絕對是要多加留意的對手。

日本隊若是維持「右換左」的策略，宮城大彌有可能會是接替的人選。 路透

當然，這邊只是按照日本隊的調度習性進行推測，並不代表已經確定宮城百分之百會接替山本投球。離賽事開打畢竟還有一個月，實際狀況如何還不好說。無論是集訓調整，還是選手的臨場狀況，抑或是賽事當下比分差，絕對都是可能左右調度思維的因素。身為球迷，除了事先預期之外，再來就期待無論碰上什麼樣的對手，中華好手們都能好好發揮實力，打出精彩的表現了。