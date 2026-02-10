快訊

傳美台關稅協議本周簽署 王鴻薇：政府承諾開放牛絞肉、內臟

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

補強補在痛點上 騎士、灰狼、勇士是交易大限三大贏家

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
哈登(左)和米契爾的組合增添騎士爭冠想像。 法新社
哈登(左)和米契爾的組合增添騎士爭冠想像。 法新社

NBA季中球員交易截止日是聯盟戰力最重要轉折，爭冠級別球隊補上關鍵拼圖，成為奪冠熱門球隊，季後賽球隊得到最合適天賦，成為季後黑馬。

今年季中交易有三支球隊補強都補在痛點上，戰績有望立竿見影最值得關注。

1、騎士贏東區：

騎士知道自己陣容和戰力漏洞，187公分主控葛蘭德和190公分得分核心米契爾後場搭檔身材太迷你，例行賽還能打出不錯表現和戰績，但針鋒相對和招招致命季後賽，攻防對位就會馬上凸顯騎士後場罩門。

騎士用近兩年傷病不斷主控葛蘭德+一次輪籤從快艇換來身材規格組織和得分更高一檔哈登，完成東區爭冠最重要補強。

哈登36歲，但今年場均25.4分，單打、進攻、得分、組織，創造力還是聯盟一線球星，葛蘭德雖然更年輕10歲，但所有攻防能力跟哈登比起來差了至少一個檔次。

騎士應該是今年交易市場最幸運的球隊，把哈登最後兩年奪冠黃金窗口，組成哈登+米契爾黃金後場，兩人今年場均可以轟進54分，哈登196公分更是高規格主控，季後賽需要打更多焦土戰和一對一進攻，哈登無疑是上帝送給騎士最好禮物。

騎士在賭城最新NBA奪冠賠率高居東區第一，超過東區戰績最好活塞和最熱門尼克。

施羅德(左)與艾利斯的進駐，進一步強化騎士後場深度。 美聯社
施羅德(左)與艾利斯的進駐，進一步強化騎士後場深度。 美聯社

2、灰狼找到最需要拼圖：

灰狼悄悄換來公牛後衛多森姆，為陣容補上最重要缺口。

193公分多森姆今年在公牛打替補，場均15分、3.6助攻，投籃命中率5成1，三分命中率高達4成5，每場可以投進2個三分球，非常高效。多森姆年輕、有速度，身材規格都在水準以上，他除了可以填補灰狼後場攻防漏洞，更重要的是在防守端可以提供各種能量。

灰狼上半季在西區第5-6名震盪，39歲老後衛康利老化，組織、外線、防守全面下滑，少了核心後場支撐，板凳缺少持球和攻防輸出，直接導致愛德華經常被包受困，主力後衛迪文森佐一旦手感失溫，灰狼戰局全亂。

多森姆同樣是天上掉下來的禮物，灰狼找到最需要那塊完整拼圖，這筆交易極可能成為灰狼今年在西區攪局的關鍵。已經連續兩年打進西區決賽的灰狼如果連三年打進西區決賽，請不用感到意外。

灰狼補進多森姆這塊重要拼圖。 路透社
灰狼補進多森姆這塊重要拼圖。 路透社

3、勇士成為季後賽球隊：

勇士王牌和二號球星前鋒巴特勒賽季提前報銷，勇士必須把握柯瑞最後兩年黃金生涯做出改變和提升，先成為季後賽球隊，剩下再說。

公鹿「字母哥」安戴托昆波是勇士第一優先選項，但公鹿在交易市場胡鬧一場，最終決定不賣字母哥，勇士馬上轉向第二選項，從老鷹換來220公分長人波爾主吉斯。

對勇士來說，明星賽後柯瑞和波爾辛吉斯都可以健康歸隊，勇士仍有足夠季後賽競爭力。波爾辛吉斯可以提供身高、防守和禁區護框，場均還有17分、5籃板能力，除了豐富勇士戰術、打法，人員調度也更靈活。

波爾辛吉斯是到期合約，今年夏天約滿，勇士送走主要輪換之外前鋒庫明加，收進更理想先發長人和創造場上空間，沒有大賺，但至少保障勇士成為季後賽球隊，等待奇蹟。

波爾辛吉斯的健康狀態仍是勇士衝擊季後賽的關鍵。 美聯社
波爾辛吉斯的健康狀態仍是勇士衝擊季後賽的關鍵。 美聯社

NBA最終誰能贏得天下，盤口看好雷霆、金塊、騎士三大熱門，NBA官網最新戰力排名則是活塞、雷霆、金塊居前三。

今年總冠軍最熱門現在還沒出現，三月中看看大交易後的戰績升降和穩定趨勢才能找到更好答案。

NBA季中交易 NBA NBA專欄 騎士 灰狼 勇士

特約記者李亦伸

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

經典賽／近況佳可勝任先發中繼 大哥胡智爲有望成新救急萬能右腕

經典賽中華隊30人名單6日由大聯盟官方正式公布，與稍早各界預測的相去不遠，投手有16人、捕手3人、內野手7人、外野手則是4人，龍恩（Jonathon Long）及費爾柴德（Stuart Fairchi

湖人拒絕豪賭交易截止日 佩林卡押注2026與唐西奇時代

韋氏英文詞典將積極（Aggressive）解釋為：「具備強大的驅動力或主動性」；然而，洛杉磯湖人營運總裁佩林卡（Rob Pelinka）對積極的定義與眾不同。在2026年交易截止日，湖人展現的是「守勢

補強補在痛點上 騎士、灰狼、勇士是交易大限三大贏家

NBA季中球員交易截止日是聯盟戰力最重要轉折，爭冠級別球隊補上關鍵拼圖，成為奪冠熱門球隊，季後賽球隊得到最合適天賦，成為季後黑馬。 今年季中交易有三支球隊補強都補在痛點上，戰績有望立竿見影最值得

經典賽／旅美5投有天賦也有風險 教練團「使用時機」將是關鍵

WBC經典賽中華隊30人正選名單帶了隊史最多的16名投手，其中旅美投手多達5人，包括林昱珉、陳柏毓、林維恩、莊陳仲敖、沙子宸，他們的表現有可能左右戰局，特別是林昱珉和林維恩這兩名左投。 去年林昱

日職／12強遭中華砲轟低迷一年 戶鄉翔征落選WBC力拚新賽季

讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征，2024年世界棒球12強賽之後在台灣球迷之間的知名度大增，主要跟他在關鍵的冠軍戰被中華隊捕手林家正、隊長陳傑憲擊出全壘打，導致日本隊痛失冠軍有關。 經過12強的重挫之後

經典賽／開幕、收關戰最關鍵！C組澳洲、南韓旅美陣容深度剖析

2026世界棒球經典賽開幕在即，中華隊所屬的C組堪稱「死亡之組」，除了有尋求衛冕的日本武士隊、坐擁強大旅外軍團的韓國，還有年輕核心坐鎮的澳洲、不可小覷的捷克；從3月5日至8日連續四天不間斷的賽程，除了

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。