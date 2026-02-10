補強補在痛點上 騎士、灰狼、勇士是交易大限三大贏家

NBA季中球員交易截止日是聯盟戰力最重要轉折，爭冠級別球隊補上關鍵拼圖，成為奪冠熱門球隊，季後賽球隊得到最合適天賦，成為季後黑馬。

今年季中交易有三支球隊補強都補在痛點上，戰績有望立竿見影最值得關注。

騎士知道自己陣容和戰力漏洞，187公分主控葛蘭德和190公分得分核心米契爾後場搭檔身材太迷你，例行賽還能打出不錯表現和戰績，但針鋒相對和招招致命季後賽，攻防對位就會馬上凸顯騎士後場罩門。

騎士用近兩年傷病不斷主控葛蘭德+一次輪籤從快艇換來身材規格組織和得分更高一檔哈登，完成東區爭冠最重要補強。

哈登36歲，但今年場均25.4分，單打、進攻、得分、組織，創造力還是聯盟一線球星，葛蘭德雖然更年輕10歲，但所有攻防能力跟哈登比起來差了至少一個檔次。

騎士應該是今年交易市場最幸運的球隊，把哈登最後兩年奪冠黃金窗口，組成哈登+米契爾黃金後場，兩人今年場均可以轟進54分，哈登196公分更是高規格主控，季後賽需要打更多焦土戰和一對一進攻，哈登無疑是上帝送給騎士最好禮物。

騎士在賭城最新NBA奪冠賠率高居東區第一，超過東區戰績最好活塞和最熱門尼克。

施羅德(左)與艾利斯的進駐，進一步強化騎士後場深度。 美聯社

灰狼悄悄換來公牛後衛多森姆，為陣容補上最重要缺口。

193公分多森姆今年在公牛打替補，場均15分、3.6助攻，投籃命中率5成1，三分命中率高達4成5，每場可以投進2個三分球，非常高效。多森姆年輕、有速度，身材規格都在水準以上，他除了可以填補灰狼後場攻防漏洞，更重要的是在防守端可以提供各種能量。

灰狼上半季在西區第5-6名震盪，39歲老後衛康利老化，組織、外線、防守全面下滑，少了核心後場支撐，板凳缺少持球和攻防輸出，直接導致愛德華經常被包受困，主力後衛迪文森佐一旦手感失溫，灰狼戰局全亂。

多森姆同樣是天上掉下來的禮物，灰狼找到最需要那塊完整拼圖，這筆交易極可能成為灰狼今年在西區攪局的關鍵。已經連續兩年打進西區決賽的灰狼如果連三年打進西區決賽，請不用感到意外。

灰狼補進多森姆這塊重要拼圖。 路透社

勇士王牌和二號球星前鋒巴特勒賽季提前報銷，勇士必須把握柯瑞最後兩年黃金生涯做出改變和提升，先成為季後賽球隊，剩下再說。

公鹿「字母哥」安戴托昆波是勇士第一優先選項，但公鹿在交易市場胡鬧一場，最終決定不賣字母哥，勇士馬上轉向第二選項，從老鷹換來220公分長人波爾主吉斯。

對勇士來說，明星賽後柯瑞和波爾辛吉斯都可以健康歸隊，勇士仍有足夠季後賽競爭力。波爾辛吉斯可以提供身高、防守和禁區護框，場均還有17分、5籃板能力，除了豐富勇士戰術、打法，人員調度也更靈活。

波爾辛吉斯是到期合約，今年夏天約滿，勇士送走主要輪換之外前鋒庫明加，收進更理想先發長人和創造場上空間，沒有大賺，但至少保障勇士成為季後賽球隊，等待奇蹟。

波爾辛吉斯的健康狀態仍是勇士衝擊季後賽的關鍵。 美聯社

NBA最終誰能贏得天下，盤口看好雷霆、金塊、騎士三大熱門，NBA官網最新戰力排名則是活塞、雷霆、金塊居前三。

今年總冠軍最熱門現在還沒出現，三月中看看大交易後的戰績升降和穩定趨勢才能找到更好答案。