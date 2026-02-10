湖人拒絕豪賭交易截止日 佩林卡押注2026與唐西奇時代

韋氏英文詞典將積極（Aggressive）解釋為：「具備強大的驅動力或主動性」；然而，洛杉磯湖人營運總裁佩林卡（Rob Pelinka）對積極的定義與眾不同。在2026年交易截止日，湖人展現的是「守勢積極主義」，核心策略是優先保護2026年夏天薪資空間（預計約4850萬至5400萬美元），以利在後詹姆斯（LeBron James）時代，圍繞唐西奇（Luka Dončić）建立冠軍陣容。

最近兩筆交易並無過往湖人的大器，第一筆是換來肯納德（Luke Kennard）， 他算是頂尖的外線火力，代價為文森（Gabe Vincent）加2032年二輪籤，目的是清掉文森的合約，並增加外線空間。第二筆是簽下發展聯盟晉升的後衛布夫金（Kobe Bufkin），湖人端出兩年標準約（含球隊選項），透過低成本先鎖定年輕資產，避免昔日卡魯索（Alex Caruso）悲劇重演。以第一場的效果觀之還不錯，湖人看上肯納德的空間引力，他本季三分球的命中率高達49.7%，這是聯盟第一、平均至少出手3次，其進攻效率值（ORtg）在與唐西奇搭配時預計大幅提升。湖人目前平均三分球的命中數，排在聯盟後段班第23位，肯納德的加入能緩解唐西奇持球被包夾的壓力。

根據Spotrac數據，湖人目前致力於讓詹姆斯、八村壘、克萊柏（Maxi Kleber）的合約到期或優先處理掉。若成功清空非保證合約，2026年夏天湖人將有超過5000萬的薪資空間，足以在自由市場追逐如「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）或其他正值巔峰的超巨。所以，在此節骨眼佩林卡所謂對補強「積極地說不」，在數據與策略面有客觀邏輯，一是避開第二層硬上限（Second Apron）的陷阱，新版CBA下，超過第二層硬上限的球隊在選秀權凍結與補強受限極大，湖人此時拒絕納入長期大約，是為了維持操作彈性。同時，湖人拒絕為「短期補強」而繼續送出2031或2032年首輪籤。在進階模型分析中，這些遙遠的選秀權市場價值極高，適合當作今年夏天的「大型交易」籌碼。

湖人總管佩林卡，對湖人沒有大規模交易有自己的想法。 路透

這建隊方針其實跟洛杉磯道奇隊如出一轍，也就是向下紮根的農場系統。在新老闆沃爾特（Mark Walter）和其團隊介入後，湖人正試圖仿效道奇二連霸的手段，轉向以數據支撐、結構化的體制，而非過去幾年常見「靈機一動」的閃電交易，佩林卡解釋：「積極的一種形式，是對那些短期或長期未來不一定是最好的交易，我們會選擇說『不』。」 這種長期蹲點的策略，其實才是資源有限球隊（如目前資產貧乏的湖人）生存之道。ESPN網記者麥克麥拿敏（Dave McMenamin）引用佩林卡的話：「研究道奇隊的成功經驗、如何打造體系，並直接向弗里曼（Andrew Friedman）請益實務，這真的非常棒。」

實際上，現階段湖人正展開沿用道奇隊爭冠的既有策略，佩林卡說：「當沃爾特收購湖人時，珍妮（Jeanie Buss）和我曾與他進行深入討論，希望球隊在哪些領域成長、並採更積極的布局。觀察道奇隊的建隊，對我們是極佳典範，也是指引方向的北極星。目前，湖人仍在探索這過程，思考休季時球隊是什麼樣貌、有哪些補強。可以確定的是，將會出現一些正向改變，我們會持續把體系建構起來。」

佩林卡的談話，正好呼應另一體育媒體《The Athletic》記者沃克（Dan Woike ）報導，他撰文指湖人有意讓管理層向道奇隊看齊，甚至有一名敵對球隊的高層直言：「那會非常可怕。」由此觀之，上週四交易截止日前，湖人小動作交易如將文森與2032年第二輪選秀權打包送往亞特蘭大老鷹隊，只是一項提前部署，儘管湖人隊並未鬆口放棄重建，但各個角度觀察球隊著眼於長期布局，尋找能圍繞唐西奇的奪冠拼圖，目標是在競爭激烈的西區成為長年具爭冠實力的球隊。看來，去年10月巴斯家族同意以100億美元將湖人多數持股出售，等於是向沃爾特輸誠，欲透過道奇的幕後團隊籌劃一場重建手術。

湖人隊意外地在交易截止日前無大動作，但從佩林卡接受媒體訪談的內容得知，他是接受大老闆沃爾特與道奇隊高層弗里曼指點，將重點放在今年夏天，因此現階段是以清出薪資空間為主。 美聯社

NBA的記者布哈（Jovan Buha）也報導指出，在湖人交易完成後，正大幅強化球探部門與管理團隊，目標是讓制服組的競爭力，能與聯盟其他頂尖球隊看齊。至於佩林卡，在這波變革後的角色不變，主要是他已在2025年4月與球隊續約，並在原本總管職務之外，同時獲任為籃球事務總裁，今後湖人怎麼建軍，將是新團隊與道奇高層共同的主意。