經典賽／近況佳可勝任先發中繼 大哥胡智爲有望成新救急萬能右腕

經典賽中華隊30人名單6日由大聯盟官方正式公布，與稍早各界預測的相去不遠，投手有16人、捕手3人、內野手7人、外野手則是4人，龍恩（Jonathon Long）及費爾柴德（Stuart Fairchild）確定加入，這是中華隊史上首次有台裔美籍的戰力。

名單公布後，包括王彥程、張弘稜、戴培峰及宋晟睿等人都成為遺珠，而也有幾位意外的球員入陣，張峻偉及胡智爲是名單出來後引起較多討論的投手。

張峻偉在24年季後以育成球員加入軟銀，去年幾乎都在三軍度過，雖然連二軍的正式比賽都還未曾出賽過，但連同韓國遠征在內，也出賽多達19場的非正式比賽，共投63局，被打53支安打，拿到5勝4敗1救援成功、防禦率3.0的成績，非正式比賽的對戰對手有日職三軍、獨聯、大學、社會人及上述在韓國遠征的韓職二軍等球隊，實力雖不及日職一軍隊伍，與中職球隊相比落差應不算太大，張峻偉去年總共投出33次保送，另外在6月底前投近40局的防禦率不到1.0，後半段或許因為體能狀況，整體表現走樣，控球及體力是他面臨到的問題。

回到經典賽來看，張峻偉擁有最快158公里的四縫線速球，及過去幾次在國際賽中展現出來的強心臟，或許都是教練團將他選進中華隊的原因，也可能因為對手較不熟悉這位年輕投手而有出其不意的效果，預測預賽階段主要會在對澳洲及捷克這兩場比賽中上場。

張峻偉去年雖只在非正式比賽出賽，但有球速快、強心臟等特質。 中華棒協提供

另一名投手奇兵就是統一大哥胡智爲，胡智爲20年結束旅美生涯，21年參加中職選秀會被統一以第一指名選進，下半季加入後表現普通，隔年展現旅美價職，投150又2/3局，防禦率3.35，拿下9勝，成為統一先發最強支柱，23年入選經典賽中華隊，但在對戰巴拿馬隊比賽中先發3局失3分吞敗，這年季賽表現也不佳，只有4勝8敗、防禦率4.70的成績，24年因傷只出賽8場，2勝3敗，是生涯最差球季。

25年球季胡智爲被期待扛下古林睿煬旅日後留下的先發輪值缺口，但開季表現不佳，轉往長中繼後仍沒改善，7月中被下放二軍調整，當時的成績是1勝4敗，防禦率高達5.17，47局投出26次三振卻也有15次保送，在二軍進行調整後，8月初回歸一軍到球季結束，出賽12場雖只有1勝3敗，但43又1/3局只丟掉14分自責分，防禦率僅2.91，控球問題也獲得改善，30次三振只有11次保送，更在9月26日對味全投出相隔2年的優質先發。

胡智爲連2屆入選經典賽中華代表隊。 聯合報系資料照

越來越好的狀況維持到季後賽，胡智爲接在3名洋投後上陣，先發主投球隊面臨淘汰的第4戰，該場比賽他對樂天主投6局只被打出4支安打無失分，不但是一場優質先發，也是生涯季後賽代表作，可惜隊友無法守成，最終無緣台灣大賽，胡智爲的季後賽首勝也飛走。

這次名單公布，有不少人只看胡智爲去年整季的數據就認為他不足以入選中華隊，卻忽略了季末的優異表現，且他兼具先發及中繼的雙重功能，又有上屆經典賽的經驗，這次在中華隊或許不會排進第一先發的陣容，但絕對是第二先發及長中繼的最佳人選，也有可能成為這次經典賽的救急萬能右腕。