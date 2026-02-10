快訊

科技股強勢反彈撐盤 道瓊續寫新高 市場靜待關鍵經濟數據

花蓮鳳林7.6度 新冷空氣明天南下 估強度直逼冷氣團

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／近況佳可勝任先發中繼 大哥胡智爲有望成新救急萬能右腕

聯合新聞網／ 福耳
胡智爲可先發中繼，有望成為本屆經典賽中華隊的新萬能右腕。 聯合報系資料照
胡智爲可先發中繼，有望成為本屆經典賽中華隊的新萬能右腕。 聯合報系資料照

經典賽中華隊30人名單6日由大聯盟官方正式公布，與稍早各界預測的相去不遠，投手有16人、捕手3人、內野手7人、外野手則是4人，龍恩（Jonathon Long）及費爾柴德（Stuart Fairchild）確定加入，這是中華隊史上首次有台裔美籍的戰力。

名單公布後，包括王彥程、張弘稜、戴培峰及宋晟睿等人都成為遺珠，而也有幾位意外的球員入陣，張峻偉及胡智爲是名單出來後引起較多討論的投手。

張峻偉在24年季後以育成球員加入軟銀，去年幾乎都在三軍度過，雖然連二軍的正式比賽都還未曾出賽過，但連同韓國遠征在內，也出賽多達19場的非正式比賽，共投63局，被打53支安打，拿到5勝4敗1救援成功、防禦率3.0的成績，非正式比賽的對戰對手有日職三軍、獨聯、大學、社會人及上述在韓國遠征的韓職二軍等球隊，實力雖不及日職一軍隊伍，與中職球隊相比落差應不算太大，張峻偉去年總共投出33次保送，另外在6月底前投近40局的防禦率不到1.0，後半段或許因為體能狀況，整體表現走樣，控球及體力是他面臨到的問題。

回到經典賽來看，張峻偉擁有最快158公里的四縫線速球，及過去幾次在國際賽中展現出來的強心臟，或許都是教練團將他選進中華隊的原因，也可能因為對手較不熟悉這位年輕投手而有出其不意的效果，預測預賽階段主要會在對澳洲及捷克這兩場比賽中上場。

張峻偉去年雖只在非正式比賽出賽，但有球速快、強心臟等特質。 中華棒協提供
張峻偉去年雖只在非正式比賽出賽，但有球速快、強心臟等特質。 中華棒協提供

另一名投手奇兵就是統一大哥胡智爲，胡智爲20年結束旅美生涯，21年參加中職選秀會被統一以第一指名選進，下半季加入後表現普通，隔年展現旅美價職，投150又2/3局，防禦率3.35，拿下9勝，成為統一先發最強支柱，23年入選經典賽中華隊，但在對戰巴拿馬隊比賽中先發3局失3分吞敗，這年季賽表現也不佳，只有4勝8敗、防禦率4.70的成績，24年因傷只出賽8場，2勝3敗，是生涯最差球季。

25年球季胡智爲被期待扛下古林睿煬旅日後留下的先發輪值缺口，但開季表現不佳，轉往長中繼後仍沒改善，7月中被下放二軍調整，當時的成績是1勝4敗，防禦率高達5.17，47局投出26次三振卻也有15次保送，在二軍進行調整後，8月初回歸一軍到球季結束，出賽12場雖只有1勝3敗，但43又1/3局只丟掉14分自責分，防禦率僅2.91，控球問題也獲得改善，30次三振只有11次保送，更在9月26日對味全投出相隔2年的優質先發。

胡智爲連2屆入選經典賽中華代表隊。 聯合報系資料照
胡智爲連2屆入選經典賽中華代表隊。 聯合報系資料照

越來越好的狀況維持到季後賽，胡智爲接在3名洋投後上陣，先發主投球隊面臨淘汰的第4戰，該場比賽他對樂天主投6局只被打出4支安打無失分，不但是一場優質先發，也是生涯季後賽代表作，可惜隊友無法守成，最終無緣台灣大賽，胡智爲的季後賽首勝也飛走。

這次名單公布，有不少人只看胡智爲去年整季的數據就認為他不足以入選中華隊，卻忽略了季末的優異表現，且他兼具先發及中繼的雙重功能，又有上屆經典賽的經驗，這次在中華隊或許不會排進第一先發的陣容，但絕對是第二先發及長中繼的最佳人選，也有可能成為這次經典賽的救急萬能右腕。

棒球專欄 WBC專欄 胡智爲

福耳

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

經典賽／近況佳可勝任先發中繼 大哥胡智爲有望成新救急萬能右腕

經典賽中華隊30人名單6日由大聯盟官方正式公布，與稍早各界預測的相去不遠，投手有16人、捕手3人、內野手7人、外野手則是4人，龍恩（Jonathon Long）及費爾柴德（Stuart Fairchi

湖人拒絕豪賭交易截止日 佩林卡押注2026與唐西奇時代

韋氏英文詞典將積極（Aggressive）解釋為：「具備強大的驅動力或主動性」；然而，洛杉磯湖人營運總裁佩林卡（Rob Pelinka）對積極的定義與眾不同。在2026年交易截止日，湖人展現的是「守勢

經典賽／旅美5投有天賦也有風險 教練團「使用時機」將是關鍵

WBC經典賽中華隊30人正選名單帶了隊史最多的16名投手，其中旅美投手多達5人，包括林昱珉、陳柏毓、林維恩、莊陳仲敖、沙子宸，他們的表現有可能左右戰局，特別是林昱珉和林維恩這兩名左投。 去年林昱

日職／12強遭中華砲轟低迷一年 戶鄉翔征落選WBC力拚新賽季

讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征，2024年世界棒球12強賽之後在台灣球迷之間的知名度大增，主要跟他在關鍵的冠軍戰被中華隊捕手林家正、隊長陳傑憲擊出全壘打，導致日本隊痛失冠軍有關。 經過12強的重挫之後

經典賽／開幕、收關戰最關鍵！C組澳洲、南韓旅美陣容深度剖析

2026世界棒球經典賽開幕在即，中華隊所屬的C組堪稱「死亡之組」，除了有尋求衛冕的日本武士隊、坐擁強大旅外軍團的韓國，還有年輕核心坐鎮的澳洲、不可小覷的捷克；從3月5日至8日連續四天不間斷的賽程，除了

史蒂文斯神操作！塞爾蒂克避稅又補強、公牛全面啟動重組

在去年季後賽泰托姆（Jayson Tatum）倒下後，應該沒有人能預期塞爾蒂克在新球季還能維持東區第三的戰績。 生涯大三元為了降低薪資，塞爾蒂克在去年夏天冠軍班底徹底打掉重建，除了保留核心的雙探

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。