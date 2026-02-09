史蒂文斯神操作！塞爾蒂克避稅又補強、公牛全面啟動重組

在去年季後賽泰托姆（Jayson Tatum）倒下後，應該沒有人能預期塞爾蒂克在新球季還能維持東區第三的戰績。

生涯大三元為了降低薪資，塞爾蒂克在去年夏天冠軍班底徹底打掉重建，除了保留核心的雙探花與懷特（Derrick White）之外，將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和哈勒戴（Jrue Holiday）兩名主將交易出去，在泰托姆受傷的情況下，外界普遍認為塞爾蒂克今年將在附加賽邊緣掙扎，甚至趁著2026選秀大年乾脆開坦。

但是到今年的交易截止日前，塞爾蒂克不僅打出了東區第三的成績，與第二的尼克甚至沒有勝場差距，於是在今年交易市場，塞爾蒂克反而成為買家補強陣容，但同時他們又成為另一種層面的賣家，成功避稅，堪稱是今年交易市場的最大贏家。

史蒂文斯的神操盤

塞爾蒂克這幾天的動作，堪稱史蒂文斯（Brad Stevens）的典範，首先他們將年薪2768萬美元的西蒙斯（Anfernee Simons）送到公牛，換回同樣是到期約但僅有2148萬美元的佛西維奇（Nikola Vucevic）。

史蒂文斯神操盤備受矚目。 路透社

發現自己有機會避稅之後，又在截止日當天將年薪230萬美元的布徹（Chris Boucher）與一枚次輪送到爵士、再把年薪237萬美元的米諾特（Josh Minott）送到有薪資空間的籃網、最後再將年薪237萬美元的提爾曼（Xavier Tillman）送到黃蜂，一口氣讓團隊薪資降低到豪華稅線以下。

而且交易來的佛西維奇雖然防守上沒有這麽優秀，但是進攻上他能在高位策應，又具備一定中長距離投射，正是塞爾蒂克最需要的類型，完美補上了球隊最需要的位置，這一波操作真的堪稱無可挑剔，不只幫球隊直接降到豪華稅以下，又補到了球隊需要的位置，如果泰托姆真能在季末復出，這很可能是一隻具備衝擊冠軍能力的強隊。又降薪避稅又完成位置補強，真是堪稱神級操作。

泰托姆仍未說死本季是否回歸。 路透社

交易頻頻，公牛走向重組

今年交易截止日前公牛一共參與了7筆交易，將這兩年的主力輪替包括佛西維奇、Coby White、多森姆（Ayo Dosunmu）、赫爾特（Kevin Huerter）、泰瑞（Dalen Terry）和菲力普斯（Julian Phillips）等人都送走，收回艾維（Jaden Ivey）、迪林罕（Rob Dillingham）、塞克斯頓（Collin Sexton）、西蒙斯、米勒（Leonard Miller）、理查茲（Nick Richards）、亞布塞萊（Guerschon Yabusele）等人，重點是一口氣收回9枚次輪籤，搭配他們原有的籤位，未來7年內他們有14枚次輪籤可供操作。

很明顯公牛看起來是想重組球隊，除了球隊主將吉迪（Josh Giddey）以外，隊上所有球員只要有人開價、價格（主要是選秀權）給得不差就能賣，同時收回來的薪資包也沒有造成長期薪資負擔，在這個前提下，他們甚至都能說服原本明年還有近600萬美元球員選項導致乏人問津的亞布塞萊放棄明年選項成為到期約後才完成交易，完美詮釋「不玩的最大」的真諦。

西蒙斯等新戰力在公牛集結。 路透社

雖然公牛的操盤明顯不是針對今年，但在本季原本他們看起來頂多只能維持在附加賽邊緣、哪怕真打進季後賽也很難有競爭力的情況下，他們走上另外一條道路，直接將可能沒打算長留的球員全部明碼標價出售，先多收幾枚選秀權，同時拿回的球員裡面也不乏曾經備受期待，但由於各種原因沒能完全兌現潛力的半成品新秀。

如此一來，剩餘球季公牛完全可以讓這些或許還有點潛力的新成員在場上證明自己，運氣好的話或許他們之中就能找到另一個吉迪，哪怕真的一個都刮不出來，球季結束後放走就是，到時他們會有比較大的薪資空間，以及滿手的選秀權（雖然大部分是次輪）可以操作，站在重建球隊的角度，我對這次公牛的操盤也是相當高的評價。