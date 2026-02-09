經典賽／開幕、收關戰最關鍵！C組澳洲、南韓旅美陣容深度剖析

2026世界棒球經典賽開幕在即，中華隊所屬的C組堪稱「死亡之組」，除了有尋求衛冕的日本武士隊、坐擁強大旅外軍團的韓國，還有年輕核心坐鎮的澳洲、不可小覷的捷克；從3月5日至8日連續四天不間斷的賽程，除了第二戰面對實力擁有斷層領先的日本隊外，其餘三場皆是不容有失的關鍵戰役，尤其是開幕戰對澳洲以及收官戰面對南韓的兩戰，將直接決定中華隊能否奪下八強的門票，本文將針對澳洲與韓國的旅美戰力組成進行深度分析。

澳洲：陣容全面進化，不容忽視的袋鼠軍團

澳洲旅外球員進攻核心為年僅22歲、12強也有出賽的守護者隊新秀巴札納。 美聯社

儘管上屆大會的名單中沒有大聯盟球員，澳洲仍在預賽擊敗韓國、中國、捷克，初嚐經典賽8強滋味，本屆大會延續由尼爾森（Dave Nilsson）執掌教鞭，且陣容等級大幅提升，進攻核心為年僅22歲、12強也有出賽的守護者隊新秀巴札納（Travis Bazzana），作爲2024年被球隊選進的NCAA狀元，巴札納的打擊成熟度高，擅長選球並極少追打壞球，在短短一年內迅速竄升至3A，但季中因右側腹內斜肌傷勢，第一個完整小聯盟賽季幾乎報銷，最終留下84場出賽，374個打席繳出.245/.389/.424、9轟、39分打點的成績，可以從數據看出他Contact與選球並重的傾向，絕對是本屆澳洲隊打線中最具威脅的打者。

白襪內野工具人米德（Curtis Mead）近年在大聯盟的表現稱不上突出，上賽季為光芒及白襪出賽90場，繳出.233/.299/.321、3轟、19分打點的打擊表現，生涯3個大聯盟賽季wRC+僅77，能持續待在最高殿堂基本仰賴他的多守位能力，預計本屆大會也將鎮守角落內野；同樣是角落內野手，30歲的格蘭丁尼（Robbie Glendinning）也有美國職棒的經歷背書，只是生涯未曾登上大聯盟，2017至2023年在小聯盟載浮載沉，累積數據 .263/.365/.426、OPS .791，但由於時間跨度大且涉及多個小聯盟層級，上述成績的參考意義不大，格蘭丁尼上賽季則是在美國獨立聯盟出賽，繳出打擊三圍.256/.367/.472、18轟、71分打點的亮眼成績，他與巴札納、米德三人會是澳洲隊內野的核心人物。

澳洲隊效力白襪內野工具人米德，近年在大聯盟的表現稱不上突出。 美聯社

儘管前大聯盟救援王韓崔克斯（Liam Hendriks）此次遺憾缺陣，但澳洲隊的整體實力可說是有過之而無不及，面對這支右打為主的勁旅，中華隊在投手調度上需要格外謹慎，考量到預賽單場65球和投滿50球的投手必須強制休息4天的限制，教練團可以派出具備先發底蘊的右投應戰，並安排擁有旅美經驗的陳柏毓、莊陳仲敖於牛棚待命，避免觸發50球的停機限制。

至於面對打線中最具威脅的左打巴札納，一個有趣的數據是，他去年的三振率為24.3%，這數字對本壘板紀律嚴明的球員來說稱不上及格，導致這個結果的原因並非積極出棒；相反地，他將自己的好球帶限縮地很小，只願意進攻那些有十足把握的球，從僅僅57.4%的好球出棒率就能知道，他放掉了太多可以進攻的好球，教練團可以針對此軟肋，投球策略上多以變化球為主，抑或安排如林維恩、陳冠宇等左投進行精準打擊，最大可能地削弱對手的進攻威脅。

韓國：旅美大軍壓陣，誓言雪恥前進八強

大聯盟二年級生的李政厚在上個賽季打出略優於聯盟平均的107 wRC+，與金慧成一樣，擊球力道不突出，但球棒控制能力十分優秀 美聯社

上屆於預賽爆冷出局的韓國隊，這次雖然沒有艾德曼（Tommy Edman）助陣，但加入了更多大聯盟好手，戰力不減反升，包括道奇隊工具人金慧成、巨人隊「風之孫」李政厚，還有4名具有韓國血統的美國球員，包括紅雀右投歐布萊恩（Riley O'Brien）、老虎隊外野手瓊斯（Jahmai Jones）、前勇士隊右投唐寧（Dane Dunning），以及小聯盟全壘打王惠特康（Shay Whitcomb）。

去年由3A出發的金慧成，登上大聯盟後最大化自己的優勢——Contact與防守，很快地在球隊有了一席之地，雖說在大聯盟是短槍，但金慧成在KBO層級可是有長打率.458的機關槍打者，再加上優秀的跑壘能力，勢必會是中華隊需要重點提防的對象，另外值得一提的是，身為左打者的金慧成，上季對上左投的成績更勝右投，打擊率高達.381。

大聯盟二年級生的李政厚在上個賽季打出略優於聯盟平均的107 wRC+，與金慧成一樣，擊球力道不突出，但球棒控制能力十分優秀，34.9%Squared-Up%名列聯盟前4%；只是來到大聯盟後，擊出滾地球的比例大幅增加（47.1%），尤其面對變速系球種（包含指叉球），平均擊球仰角只有9度、擊球初速也只有84.5英里，且不擅面對左投，對戰OPS僅有.631。

投球極速上看101英里的紅雀隊歐布萊恩，預計將擔任韓國隊的守護神。 路透

投球極速上看101英里的歐布萊恩預計將擔任韓國隊的守護神，去年在42場後援登板吃下48.0局、K/9 8.44、BB/9 4.13、FIP為3.61，使用率48.3%的伸卡球是他的招牌武器，但決勝球仍是以滑球、曲球為大宗，而後兩顆變化系球種的掌控問題也常常使他陷入堆壘包的危機，對戰策略比起正面對決，耐性消耗對方的用球數或許更有效率。

28歲就浪跡大聯盟5隊的瓊斯在去年繳出了優異的表現，150個打席中繳出.287/.387/.550、7轟、wRC+159的成績，於小樣本中體現了自己的進步，當中最大的改變，是比起將球打高，瓊斯在去年更傾向把球打得扎實，也因此出現更多的拉打（47.4%），而反方向擊球在一漲一消下僅剩23.7%，投手對戰時或許可以嘗試將外角變化球投入好球帶，以逼迫對手追打不擅長設定的球路。

以卡特/伸卡並重的先發右投唐寧，在大聯盟飛球革命的趨勢下討不到多少便宜，近三年逐漸從先發調往牛棚中繼，上季在德州遊騎兵和亞特蘭大勇士兩隊合計出賽12場，ERA高達6.97，HR/9 1.7也反映出他容易被長打的弱點，但這樣的配球策略能否對亞洲聯盟有奇效仍是未知數，由唐寧擔綱收關戰投手的呼聲與日俱增；對中華隊打者來說，如何耐心地挑選高角度速球進行攻擊，並避免落入他的滾地球陷阱，會是這場收關大戰的重要課題。

韓國隊最引人注目的新血，太空人隊的惠特康曾於2023年以35轟登頂小聯盟全壘打王。 美聯合社

最後一位，也是最引人注目的新血，太空人隊的惠特康曾於2023年以35轟登頂小聯盟全壘打王，去年在3A也以打擊率.267、25轟、16次盜壘，OPS.869的優異成績獲得大聯盟入場券，可惜他沒能在有限的打席數繳出令人印象深刻的成績，對年屆27歲的他來說，這次經典賽會是尋求曝光的最後機會；與瓊斯相同，兩人都是以強力拉打為主要進攻手段的打者（48.6%），去年在大聯盟吃鱉，除了擊球仰角過高產生了不少的軟弱沖天炮，內角高球的出棒選擇也是一大罩門，若歷經前面三戰的中華隊還有頂級投手的上場空間，徐若熙、古林睿煬等擁有頂級球威的右投可以盡量塞往3號位、甚至好球帶以上的位置，壓制這位潛力重砲。

回顧歷屆經典賽，中華隊與澳、韓兩隊的交手總是充滿戲劇張力，今年不同的是，此次的中華隊在嚐到12強勝利的果實後，情蒐體系獲得史無前例的正面回饋。開幕戰對澳，必須利用左投優勢封鎖其核心，搶下開門紅以穩定軍心；收官戰對韓，則需憑藉對旅美投打的策略研究，纏鬥至最後一刻。要知道，短期賽的贏家不一定是數值碾壓，情蒐與教練團變陣更是決勝的關鍵，就讓我們期待這支史上最具潛力的中華隊，在東京巨蛋寫下新的篇章。