日職／12強遭中華砲轟低迷一年 戶鄉翔征落選WBC力拚新賽季

讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征，2024年世界棒球12強賽之後在台灣球迷之間的知名度大增，主要跟他在關鍵的冠軍戰被中華隊捕手林家正、隊長陳傑憲擊出全壘打，導致日本隊痛失冠軍有關。

經過12強的重挫之後，戶鄉翔征去年度過了低迷的一年。季前與道奇交流戰被大谷翔平等球星單局擊出3轟，球速大幅下滑，似乎預告了他的低迷不振。雖然連續2年擔任巨人開幕戰先發投手，但先發5局失掉4分，第3戰失掉生涯最慘的10分，球季中兩度被下放二軍調整，整季只有8勝9敗，防禦率高達4.14，中斷了過去3季都至少有12勝的好表現。

這樣的成績讓戶鄉翔征季後與球團談約時遭到大減薪6000萬日圓，今年年薪降為2億4000萬日圓。雖然由於岡本和真離隊轉往大聯盟發展的關係，戶鄉仍是球隊最高薪的選手，不過山崎伊織、大勢都獲得9000萬日圓加薪之後年薪來到1億8000萬日圓，戶鄉翔征在巨人一哥的地位已經面臨動搖，今年將是背水一戰。

經過12強冠軍戰遭中華隊兩轟重挫之後，戶鄉翔征(中)去年度過了低迷的一年。 歐新社

談到今年展望，他在春訓時提到:「身為球隊的支柱必須創造出某些程度的儲金（勝投高出敗投的場次），我希望能達到10以上。」巨人隊今年雖然爭取旅美歸國的前廣島鯉魚強投前田健太失利，不過順利補進則本昂大，加上積極尋求再起的田中將大，這幾名有經驗的先發投手能否扛起先發任務，帶領山崎伊織、赤星優志、井上溫大等年輕投手，將攸關巨人軍2026年在中央聯盟的戰局。

另外一個是球隊指揮官的信任是否因此動搖。巨人監督阿部慎之助在分析去年阪神、巨人兩隊差距的時候提到:「戶鄉翔征的低潮導致無法填補菅野智之離隊的缺口，是最大主因。」菅野智之在2024年大復活投出15勝3敗、防禦率1.67的超優質成績，隔年赴美。當時就有很多專家球評評估前一年只有4勝8敗的菅野智之在2024年的成績完全超乎預期，巨人才得以3.5場勝差險勝阪神虎奪下優勝。但2025年少掉菅野智之這15勝、12場的儲金要如何補起來，將決定巨人能否締造連霸。果不其然，年輕投手的成長不理想加上戶鄉翔征12強後的長期低潮，嚴重拖垮了戰情。

戶鄉翔征季後與球團談約時遭到大減薪6000萬日圓，只能透過經典賽背水一戰來證明自己。 美聯社

儘管戶鄉翔征本人以及日本球迷都期待能在2026經典賽看到復仇的身影，不過以戶鄉現在的狀況以及去年的成績，想要擠進星光熠熠的日本武士隊名單可說難上加難。最後他也「一如預期」地落選，無緣連續兩屆WBC穿上日本武士隊球衣征戰。不過也因為落選讓戶鄉翔征得以全心全意投入在新球季，重新再拚回3億身價以及鞏固「巨投一哥」的地位。