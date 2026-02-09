經典賽／旅美5投有天賦也有風險 教練團「使用時機」將是關鍵

WBC經典賽中華隊30人正選名單帶了隊史最多的16名投手，其中旅美投手多達5人，包括林昱珉、陳柏毓、林維恩、莊陳仲敖、沙子宸，他們的表現有可能左右戰局，特別是林昱珉和林維恩這兩名左投。

去年林昱珉在響尾蛇3A出賽23場都是先發，共投101.2局，戰績5勝7敗、防禦率6.64，陳柏毓在海盜2A、3A總共出賽29場有26場先發，共投112.2局，戰績6勝11敗、防禦率5.11。

另外，去年林維恩在運動家1A、高階1A、2A和計出賽26場其中13場先發，共投87局，戰績4勝5敗、防禦率3.72，莊陳仲敖在運動家2A出賽28場有26場先發，總計投了145.2局，拿下6勝11敗、防禦率4.08，沙子宸在運動家1A、高階1A總共出賽24場其中17場先發，合計投了99.2局，戰績4勝9敗、防禦率4.15。

中華隊旅外投手林維恩。 聯合報系資料照

林昱珉效力美職響尾蛇，陳柏毓效力海盜，林維恩、莊陳仲敖、沙子宸都來自運動家，5人都能擔任先發投手，預期他們在這屆經典賽中華隊的定位是先發投手，或是能投第2任先發的長中繼角色，兩大左投林昱珉和林維恩很可能在預賽首戰澳洲、最終戰對南韓登板，責任重大。

由於經典賽官方設投手用球數和休息天數限制，加上5名旅美投手所屬球隊可能設有額外的使用限制，預賽林昱珉、林維恩、莊陳仲敖、陳柏毓、沙子宸有可能只能投1場，頂多投2場短局數，因此如何運用就非常重要了。

其實過去經典賽中華隊找旅美投手助陣，表現兩極化，例如2013年王建民對澳洲、日本都繳出6局無失分優質先發，2017年江少慶對荷蘭中繼4.1局只失1分，2006年耿伯軒對南韓後援2局無失分，表現相當亮眼。

中華隊旅外投手莊陳仲敖。歐新社

但也有表現不佳的例子，例如2023年鄧愷威首戰巴拿馬只投7球，1人次都沒解決失3分，後續比賽教練團就不敢排他上場，2009年李振昌對南韓先發只解決1人次狂失6分承擔敗投，郭泓志在2006、2013年總計出賽6場投5局，失8分都是責失，防禦率高達14.40。

這屆經典賽旅日投手徐若熙、古林睿煬、孫易磊和張峻瑋已經陸續進牛棚、投實戰或準備投實戰練習，加上又在日本春訓，中華隊教練團比較不擔心，中職7名投手鄭浩均、胡智爲、張奕、曾峻岳、林凱威、林詩翔、陳冠宇已在高雄國訓中心集訓多時，教練團能就近觀察掌握狀況，這一點也不用擔心。

旅美5投就不同了，他們已返美備戰春訓，除了時差問題，目前也還沒開始實戰投球，等到2月底和中華隊會合，狀況調整得如何又是一大難題，而且只能在官辦熱身賽登板投球觀察近況，確實教練團比較難掌握，他們的能力沒話說，但臨場表現如何有待觀察。

沙子宸。 聯合報系資料照

雖然鄧愷威、林振瑋、宋家豪、黃子鵬因故辭退，王彥程遭割捨，劉致榮、潘文輝長期養傷，不過中華隊投手群納入5名旅美、4名旅日和7名中職好手，戰力依舊堅強，只是旅美5投近況掌握和使用說明書限制，讓教練團調度得多費心思，他們的表現或許決定中華隊能否前進邁阿密的命運。