快訊

高市有望大勝！日本眾院選舉投票結束 出口民調顯示「執政聯盟拿下逾300席次」

「世紀血案」爭議愈演愈烈 李遠：再次踐踏台灣人藐視歷史

聽新聞
0:00 / 0:00

衝冠窗口正在關閉 騎士為何選擇現在賭哈登？

聯合新聞網／ Marion
騎士盼哈登聯手米契爾能夠衝擊冠軍。 路透社
騎士盼哈登聯手米契爾能夠衝擊冠軍。 路透社

連續兩個賽季，騎士都倒在季後賽第二輪，2024年他們在第二輪敗給了最後奪冠的塞爾蒂克，前一個賽季騎士雖然以東區第一種子的身份挺進季後賽，但卻在第二輪敗給了最後也有打進總冠軍賽的溜馬，無論如何，在那之後騎士內部難免就出現質疑的聲音。

而和他們交易的快艇，近年來幾乎每年薪水都是聯盟前段，但是已經連續三年季後賽在第一輪出局，做為球隊主將的哈登（James Harden）明顯對球隊的現狀表現出不滿，而這兩支有變動需求的球隊也在交易截止日前搭上線，在截止日前完成了哈登換葛蘭德（Darius Garland）的交易，兩位明星球員互相換個手氣，看能不能打出比現在更好的表現。

哈登生涯最後爭冠時光

目前36歲的哈登早已不是火箭時期那個「球在手、跟我走」的MVP版本，但他仍是聯盟少數單打能力頂級、同時具備良好傳球能力的雙能衛，本季場均25.4分、8.1助攻的成績並不算退化太嚴重，說明他仍然具備頂級後衛身手。

葛蘭德與米契爾的搭檔容易形成防守端的問題。 路透社
葛蘭德與米契爾的搭檔容易形成防守端的問題。 路透社

在騎士與米契爾（Donovan Mitchell）合作的幾年裡，葛蘭德一直扮演著稱職的副控角色，但是他與米契爾的組合一直無法一加一大於二，主要在於兩人的後場組合呎吋實在過矮，很容易變成針對打點的對象，即使騎士已經有雙塔守護禁區，外圍防守的身材劣勢仍讓他們很容易大量失分。

而騎士也是看準了這點，順便也是拋掉葛蘭德包含本季在內三年約1.26億美元的剩餘合約，將下個球季是4200萬美元選項的哈登交易過來，雖然交易過後騎士總薪資仍然穩坐聯盟最高，但考慮到雖然哈登以往最被詬病的部分是季後賽關鍵戰神隱，但比較年輕的葛蘭德在這方面的表現絕對沒有比較好，這筆交易對騎士來說，應該就是趁哈登真正退化前，設法在一兩年內快速衝擊總冠軍的信號。

總之，騎士用不高的代價得到哈登，剩下的就是整合現有陣容衝擊更高的季後賽成績，由於薪資的關係，騎士並沒有太多可以補強的空間，現有人馬能不能馬上整合，就考驗總教練的功力，這個組合如果不能打出更好的成績，兩年後的騎士馬上就要面臨重建的壓力。而且這兩年騎士都將有非常沈重的薪資壓力。

騎士這兩年將面臨巨大的薪資壓力。 路透社
騎士這兩年將面臨巨大的薪資壓力。 路透社

快艇無奈的選擇，葛蘭德是否仍有提昇空間？

而來到快艇後，葛蘭德有機會重新掌握球權，成為球隊的主要持球者，他與雷納德（Kawhi Leonard）的搭配也可能會比在騎士搭配米契爾要更好一些，至少快艇的鋒線資源更有機會將葛蘭德的防守劣勢藏起來，加上葛蘭德畢竟只有26歲，或許還有成長的可能性，也讓快艇願意賭這一把。

當然，這筆交易會發生的主因，還是哈登主動申請交易給的潛在壓力，最後拿到年紀較輕的葛蘭德以及一枚聊勝於無的次輪籤，也算是還可以的結果，接下來快艇將進行陣容重整，試圖維持住最近一兩個月從西區快墊底一路殺到現在附加賽名單內的氣勢。

當然，對於快艇來說，最麻煩的還是今年的選秀權不在自己手上，因此哪怕事情沒有那麼順利，擺爛也不可能在他們的選項裡面，因此他們只有硬著頭皮往前衝，而葛蘭德或許已經是他們現階段最好的選擇，但他是不是在快艇未來的藍圖，可能還要看後續的整體表現。

雷納德還能扛快艇走多遠？ 新華社
雷納德還能扛快艇走多遠？ 新華社

這筆交易的成果不會立刻出現，兩隊已經走向了不同的道路，但最終結局，恐怕要等兩個賽季後才能看得到，當然最糟的情況可能是，騎士繼續維持兩年高薪之後仍然拿不到總冠軍，而快艇則由於雷納德的高額薪資與健康狀況，在沒有選秀權的情況下兩頭空，但話又說回來了，這跟現在的狀況有什麼不同嗎？

NBA專欄 NBA季中交易 NBA 快艇 騎士

Marion

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

從薪資崩潰邊緣到成功避稅 太陽交易大限精算操作全解析

去年暑假，在已經連年繳納豪華稅的情況下，媒體披露太陽2025-26年球季預計的豪華稅高達1.46億美元，同時當時陣容一片死水，看起來就很像是要連續崩潰很多年的樣子。 幾個月過後，和東區的塞爾蒂克

灰熊決心徹底打掉重建 爵士迎接最重要防守拼圖？

截至目前為止，爵士戰績16勝36負排在西區第13名，而灰熊則是20勝29負，卡在附加賽門外的西區第11，單純以戰績而論，看起來都不太像是交易市場上的買家才對，其中灰熊雖然前幾年戰績不差，但是在莫蘭特（

衝冠窗口正在關閉 騎士為何選擇現在賭哈登？

連續兩個賽季，騎士都倒在季後賽第二輪，2024年他們在第二輪敗給了最後奪冠的塞爾蒂克，前一個賽季騎士雖然以東區第一種子的身份挺進季後賽，但卻在第二輪敗給了最後也有打進總冠軍賽的溜馬，無論如何，在那之後

戰力分析／上一屆經典賽歷經震撼教育 中華隊投手選材非常務實

WBC經典賽中華隊30人正選名單出爐，集結中職、旅美、旅日好手，加上兩大混血球員「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、「龍仔」龍（Jonathan Long）助陣，實力相當堅強，遺珠之

獨行俠認賠殺出擺脫唐西奇交易陰影 巫師大手筆提前完成重建

交易大限前的勁爆買賣，從爵士與灰熊聚焦傑克森（Jaren Jackson Jr.）展開的大型交易案展開，最重磅的消息之一，則非獨行俠終於送走戴維斯莫屬。 達拉斯與華盛頓以戴維斯（Anthony

中職／沒補強本土把錢花在出國深造 兄弟季後靠「安靜學習」

中信兄弟在去年球季結束後，並沒有在本土球員上補強，不過送了許多球員去日本及美國訓練，領隊劉志威說，球隊在去年休賽季都在「學習」，學習需要比較安靜的環境；教練團方面最大不同是新增了打擊策略及打擊機制教練

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。