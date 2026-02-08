從薪資崩潰邊緣到成功避稅 太陽交易大限精算操作全解析

去年暑假，在已經連年繳納豪華稅的情況下，媒體披露太陽2025-26年球季預計的豪華稅高達1.46億美元，同時當時陣容一片死水，看起來就很像是要連續崩潰很多年的樣子。

幾個月過後，和東區的塞爾蒂克一樣，但沒有像他們那樣獲得廣泛注意的發展是，雖然透過買斷比爾（Bradley Beal）合約為主的操盤比塞爾蒂克的避稅之路少了點技術含量，但太陽也同樣在交易截止日後，成功從前一年還是突破二層硬上限的球隊直接降到豪華稅線以下。

雖然，在本季還處於領新秀合約的威廉斯（Mark Williams）和底薪的格里斯佩（Collin Gillespie）甚至古德溫（Jordan Goodwin）等人續約之後明年可能又要繳稅，但至少也獲得一年喘息的空間。

其實太陽在交易截止日只做了一筆小交易，放在整個聯盟根本微不足道的那種，是將本季已經失去輪替時間的中鋒理查茲（Nick Richards）和前鋒海耶斯-戴維斯（Nigel Hayes-Davis）交易到公鹿，隨後理查茲又被公鹿轉手到公牛變成三方交易，換回本季在公鹿嚴重水土不服的安東尼（Cole Anthony）和柯菲（Amir Coffey）兩名底薪球員。

原本面臨豪華稅高達1.46億美元的太陽，從清理比爾開始，逐步將團隊薪資結構健康化。 路透社

在交易前，太陽的團隊薪資狀況是這樣：在擁有聯盟規定最低限度14名球員的情況下，太陽團隊薪資高於豪華稅開徵標準約26萬美元，同時布魯克斯（Dillon Brooks）有一筆「所屬球隊進季後賽」的100萬美元激勵獎金尚未被計入，另一名前鋒奧尼爾（Royce O'Neale）也有一筆「所屬球隊奪冠」的50萬美元激勵獎金，再考慮到太陽交易後說不定要補1到2名底薪球員，因此太陽在交易截止日前設定的目標，就是在交易後讓團隊薪資降低約200至250萬美元的額度，將團隊薪資壓在豪華稅線以內。

而在太陽送出500萬美元到期約的理查茲、牽涉到的其他3名球員都是底薪的情況下，最後太陽在交易截止日後維持14名球員，團隊薪資壓低到豪華稅線下約244萬，先計入剛剛提到布魯克斯和奧尼爾的激勵獎金共150萬。這裡也要再次重申，奧尼爾那個激勵獎金的機率雖然真的很低但就當作安全緩衝。

也就是說，太陽剩下大約94萬美元左右可以在後續補強底薪球員，而現在馬上簽一名底薪球員到球季結束的金額大約是88萬美元左右，基本上可以說是避稅成功了。

威廉斯獨自扛下太陽禁區重任。 路透社

但考慮到據說太陽原本有意在截止日前再次脫手安東尼的合約，只是沒有成功的消息傳出，或許太陽會考慮在二月底、也就是買斷球員可以替新球隊出戰季後賽的截止日前將他買斷，如此一來就會多出一個空格可以簽人，就可能會有像本季季初勇士壓著日期簽人的需求。

因此，除非買斷市場突然出現什麼難以拒絕的人選，否則太陽應該會儘可能的延遲補充最後一名底薪球員的時間，以確保團隊薪資不會又意外跑到豪華稅線上面。

話說回來，這部分布魯克斯或許有機會在非自願的情況下幫上一點小忙，畢竟他本季技術犯規累積已達14次，接下來到球季結束每新增兩次技術犯規就會被禁賽一場，而以他本季2100多萬美元的年薪，按天數和按回饋比例計算之後，未來他每被禁賽一場，太陽會被計入豪華稅的團隊薪資每一次就會降低約7.3萬，大概可以付一個底薪球員5天的薪水還有剩......

當然，這種忙還是少幫，雖然布魯克斯本季打球的激情確實對太陽有非常大的幫助，但是在貌似已經被裁判盯上的情況下，最近還是控制一下脾氣吧。

布魯克斯若面臨禁賽還有可能壓低太陽的豪華稅。 美聯社

在文章的最後，還是要以太陽迷的身份感謝一下理查茲，從去年交易來時，當時快被中鋒氣死的我們簡直是用救世主的規格在歡迎他，哪怕實戰之後發現好像也沒那麼厲害，本季在他的前隊友威廉斯又跑來擋在他前面，加上季初都還不成氣候的替補中鋒伊戈達羅（Oso Ighodaro）突然破繭而出、以及後面還有本屆樂透新秀馬魯亞奇（Khaman Maluach）要養的情況下，最近幾個月理查茲幾乎連垃圾時間都不太輪得到他。

但理查茲，以及同樣失去輪替位置直到現在一起被交易的海耶斯-戴維斯也一樣，他們仍然很職業的每天面帶微笑出現在板凳席和訓練館，哪怕板凳坐穿也從未聽到他們散發任何負能量影響其他人的情形，在明知道自己要被交易的情況下就這樣靜靜的坐在板凳上等到離開的那天，真的，非常感謝你們的犧牲。