灰熊決心徹底打掉重建 爵士迎接最重要防守拼圖？

截至目前為止，爵士戰績16勝36負排在西區第13名，而灰熊則是20勝29負，卡在附加賽門外的西區第11，單純以戰績而論，看起來都不太像是交易市場上的買家才對，其中灰熊雖然前幾年戰績不差，但是在莫蘭特（Ja Morant）持槍事件發生後盛況不再，近幾年分別以高價出清貝恩（Desmond Bane）和現在的傑克森（Jaren Jackson Jr.）等人，終於下定決心徹底打掉重建。

而爵士這邊，或許是近幾年頻頻累積資產，包括本季破繭而出的2023梯後衛喬治（Keyonte George）、2024梯的威廉斯（Cody Williams）以及本季第5順位貝利（Ace Bailey），搭配一直號稱想賣但一直沒賣出去的明星鋒線馬卡南（Lauri Markkanen）和中鋒凱斯勒（Walker Kessler）等人，讓他們意識到其實資產已經累積得差不多，直接發動交易提早結束重建。

灰熊先後賣掉傑克森和貝恩，拿回7個首輪選秀權。 路透社

爵士最重要的防守拼圖？

在本季簽下五年2.4億的傑克森，連新合約第一年都還沒跑完，搭配合約也一路綁到2029年的馬卡南，可以說爵士早早確定了這組兼具身高和射程的前場核心，如果暑假能順利留住凱斯勒，搭配貝利和或許本屆選秀會上的另一名頂級天賦，這將會是一套身材非常恐怖的組合。

同時，在隊上主力大多還在領新秀合約的情況下，爵士的團隊薪資狀態非常健康，未來兩三年調整的空間很大，無論從財務角度或是陣容深度的角度來看，未來幾年爵士似乎都不需要太多非前段的選秀權，因此對首輪籤一向吝嗇的安吉（Danny Ainge），居然也捨得動首輪籤砸人了，同時他們並沒有動到自己的選秀權，萬一事情沒有如預期的發展，至少也為自己留下完美的退路。

一向吝於送首輪籤的安吉還是忍不住動手了。 美聯社

灰熊決意邁入重建

灰熊近幾年的決策，有不少感覺都慢了半拍，例如照理說他們早就該處理莫蘭特的問題，但他們選擇邊打邊看，錯過了當時價碼可能不夠滿意、但總比現在好一點的時機，你說他們邊打邊看嘛，偏偏又把貝恩和傑克森先後交易出去，看似在繼續衝和全面重建之間搖擺不定，最後就有點兩頭空的感覺。

那麼直接造成的代價就是，在目前被公認為超級大年的2026選秀會上，灰熊目前的戰績卡在一個不上不下的位置，雖然前四順位全靠手氣，但單純就機率來說，目前看起來已經接近重建完成的爵士機率都比他們高。

今年沒賣掉的莫蘭特，在灰熊的時間已經倒數中。 路透社

而灰熊在這筆交易中獲得的三枚首輪，分別是2027年湖人籤（前4順位保護）、2027年騎士、灰狼和爵士順位最高的那一枚首輪、以及2031年太陽無保護首輪，其中2027年那兩枚的順位應該不會太高，哪怕爵士戰績還是跟現在一樣，目前這個時間點2027選秀會的深度也完全無法和2026年相提並論。

至於太陽的2031年無保護首輪則是太遙遠了，當初太陽就是在戰績還很差、看起來球隊要崩潰的時候騙安吉拿3枚首輪來交易這一枚，結果本季太陽沒有如大家預期的崩潰，與其期待這張主打「本夢比」的首輪籤，對於未來首輪大多還掌握在自己手中的灰熊來說，或許未來靠自己抽可能還比較快。