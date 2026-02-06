重磅快評／上一屆經典賽歷經震撼教育 中華隊投手選材非常務實

WBC經典賽中華隊30人正選名單出爐，集結中職、旅美、旅日好手，加上兩大混血球員「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、「龍仔」龍（Jonathan Long）助陣，實力相當堅強，遺珠之憾可能有，但已盡可能納入所需戰力，有球迷說這是史上最強中華隊，是不是史上最強不知道，但整體戰力優於上一屆經典賽中華隊，這一點應該是沒有問題的。

回顧上一屆經典賽，中華隊與巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴同分組，5取2晉級8強複賽，由於5隊實力相近，可說場場硬仗，中華隊5天內打4場，先發投手依序派出胡智爲、江少慶、黃子鵬、陳仕朋，捕手高宇杰蹲完第1場效果不佳，後面3場交給吉力吉撈．鞏冠，結果5隊戰績同為2勝2敗，比較對戰失分率中華隊排名分組墊底，最終排名第17為隊史最差戰績，最後一場「晚接午」打古巴影響甚鉅。

林維恩(左)、孫易磊(中)、曾峻岳。資料照

這一屆經典賽中華隊與澳洲、日本、捷克、南韓同分組，中華隊要打4連戰，扣掉實力超強的日本，以及實力相對較弱的捷克，你可以看做是中華隊與澳洲、南韓3搶1爭奪8強門票，難度不比上一屆低，但只要投手調度得宜，依舊有機會闖進8強、前進美國。

由於經典賽有用球數和休息天數限制，加上旅外球員所屬球團還有額外的「使用說明書」，所以這一屆經典賽中華隊帶16名投手，而且能投長局數的投手更多，顯然是上一屆經典賽的實戰經驗累積，團隊防禦率高達7.20，讓中華隊教練團選材、用人更務實。

張奕（右）和陳冠宇將提供中華隊需要的經驗。資料照

扣除對日本、捷克之戰，我認為對澳洲、南韓這兩場非拿下不可的比賽，徐若熙、古林睿煬、林昱珉、林維恩、曾峻岳、孫易磊、陳冠宇是一定會上場的投手，其他投手視戰況而定上陣，以這個角度來看，中華隊投手個人能力不俗且戰力充沛，人手應該是夠用的。

關鍵在於對日、捷戰，中華隊教練團的如意算盤應該是，能用盡量少的投手完成這兩場比賽，所以納入更多能投長局數的投手進來，甚至用3、4名投手搞定捷克，對日本不要燒太多投手，保留戰力全力抓澳、韓，能照這樣的劇本走當然很好。

中華隊在世界12強拿下冠軍後，陣中多位主力也將出征經典賽。圖／聯合報系資料照片

但不要忘了，過去5屆經典賽中華隊團隊防禦率逼近7，而且經典賽的比賽用球比中職、日職的球還要彈，投手群能否壓制對方打線，絕對是這次中華隊能否打到美國邁阿密的關鍵。

捕手方面，林家正主戰應該是沒有問題的，他在12強賽的蹲捕表現有目共睹，蔣少宏待命，吉力吉撈．鞏冠主攻，各司其職。林家正引導投手能力沒話說，能帶來強大的安定感，投、捕戰力顯然優於上一屆經典賽。

「費仔」費爾柴德。 路透社

攻擊部分其實不用太擔心，上一屆經典賽中華隊打擊率破3成，上壘率將近4成，長打率破5成，在參賽20隊都名列前5，這一屆野手戰力依舊強大，有上一屆班底張育成、鄭宗哲、江坤宇、吳念庭、陳傑憲、陳晨威、吉力吉撈．鞏冠，加上這一屆新加入的、「費仔」、「龍仔」、林安可，即使少了林立，攻擊火力依舊值得期待。

當然，中華隊對南韓之戰非常重要，但更重要的是首戰對澳洲，如果對澳洲陰溝裡翻船，隔天打日本勝算不高，前兩戰都吞敗的話，後面的仗就很難打，所以中澳戰的重要性不亞於中韓戰，12強賽中華隊就是在首戰扳倒南韓，頭過身就過，後面愈打愈順，就可以知道首戰勝負的重要性。老話一句，投手群表現決定中華隊能否進軍美國，就看他們臨場表現。