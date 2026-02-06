獨行俠認賠殺出擺脫唐西奇交易陰影 巫師大手筆提前完成重建

交易大限前的勁爆買賣，從爵士與灰熊聚焦傑克森（Jaren Jackson Jr.）展開的大型交易案展開，最重磅的消息之一，則非獨行俠終於送走戴維斯莫屬。

達拉斯與華盛頓以戴維斯（Anthony Davis）為中心，發起了一樁涵蓋8位球員與5枚選秀權的交易，獨行俠將戴維斯、哈迪（Jaden Hardy）、羅素（D'Angelo Russell）及艾克森（Dante Exum）換至巫師，後者則迎來米道頓（Khris Middleton）、強生（AJ Johnson）、布蘭漢（Malaki Branham）及巴格利（Marvin Bagley III），以及兩枚未來首輪（2026雷霆、快艇與火箭首輪中最差那枚、2030年勇士首輪）與三枚（2026、2027與2029）二輪選秀。

交易過後，國外媒體呈現著非常兩極的評價，主要是圍繞著戴維斯的健康，以及唐西奇（Luka Doncic）交易案至今的餘波蕩漾，不過以筆者的看法，儘管都帶著風險，雙方基本上都算是合理的操作：一方認賠殺出尋求快速重建擺脫陰霾，一方則背負著投資一定有風險的覺悟，宣示告別「Tank歲月」。

戴維斯結束短暫的達拉斯之旅。 路透社

獨行俠以狀元郎為核心重建

儘管很難擺脫唐西奇因素，任何獨行俠迷看到好好的王牌少主與聯盟TOP5球星，最後只換來以下籌碼：順位肯定末段的2026年雷霆首輪籤、2029年湖人首輪籤、2030年勇士首輪籤（前20順位保護）、2026年太陽二輪籤、2027年公牛二輪籤、2029年火箭二輪籤，以及克里斯提（Max Christie）、強生、米道頓、布蘭漢與巴格利5位球員，大概都笑不太出來。

除了2029年湖人那枚籤還有點懸念，基本上其他都只是順位註定很後面的首輪，以及加減添頭的二輪，球員方面4位來自巫師的球員，現階段都是無法撼動勝負的角色甚至邊緣綠葉，後3位還是到期約；按照球隊藍圖，甚至你都無法確定，明年這4人是否還會有人留隊，能進入輪值的也就克里斯提。

不過若果你單純聚焦於戴維斯的交易，獨行俠著實算是把哈里森（Nico Harrison）留下來的餘屎，屁股擦的不錯了。

獨行俠選擇快刀斬亂麻迅速處理掉前總統哈里森留下的爛攤子。 路透社

相較於先前聲勢高昂地喊著圍繞佛雷格（Cooper Flagg）、厄文（Kyrie Irving）與戴維斯拚冠，這三位在從未打過一場球的情況下就解體，除了厄文早早報銷傷停，來到達拉斯的戴維斯，也依舊飽受健康問題，在出戰爵士指傷之前，就已有推動他交易的傳聞，這次又是長期掛免戰牌，更堅定了球團將他送出的決心。

健康的戴維斯無疑仍是個攻守兼備的一線球星，但考量其年紀與傷病史，以及那聯盟第7高的鉅額薪資，再回頭看看年僅19歲已然確定是真貨的新少主佛雷格，制服組實有必要解決這薪資結構與時間線不搭的問題。

另一個外界認為的重要因素也在於，唐西奇的交易至今仍讓球隊飽受球迷反感，老闆因此急欲透過交易戴維斯，揮別那樁交易，以及隨後壟罩著達拉斯的烏雲。

也因此，當戴維斯因反覆傷病墜入身價低點，球團又希望盡快脫手情況下，這樁交易實則已經幹得不錯。儘管交換回來的選秀品質不高，外界原先其實不乏認為在現有CBA嚴苛規定下，達拉斯甚至有可能得倒貼首輪籤，才能送走這位加盟至今只出賽29場、來年薪資將達5845萬美元玻璃中鋒的觀點。

也因此，現在不僅沒捨還有得，已經值得偷笑了！儘管如果你仍沉浸在健康時期戴維斯大顯神威的印象中，很難不覺得這是賤賣，但現實的他，身價確實已大不如前。

最主要關於此次交易的樂觀點，正在於讓達拉斯得以大幅削減薪資空間，並且多少拿回可以幫佛雷格尋覓對手的首輪選秀，在此之前獨行俠是支短期爭冠無望，薪資卻高達聯盟第4，而且到2031年之前才兩枚首輪，到2030年才又有二輪，縱有天才佛雷格卻難以施展的球隊。

19歲狀元郎佛雷格已經成了獨行俠重建希望。 美聯社

如今，他們不僅補充了首輪選秀，一瞬間將總薪資降至豪華稅線之下，下個賽季團隊的保障薪資僅1.5億美元，甚至在休賽期還能有所作為，無疑大幅改善了擁有佛雷格團隊的未來前景，從綁手綁腳到陽光乍現。

後續就看，他們能不能連續兩年複製好籤運，以及如何進一步處理厄文了。

巫師迎兩大球星提前結束重建？

巫師方面的交易爭議，是有必要背負簽一個年薪近6000萬美元，不夠健康球星的風險嗎？這真的是幫球隊升級嗎？

但對巫師來說，誠如爵士以簽下傑克森無聲宣示來年不再Tank，巫師先後簽下楊恩（Trae Young）與戴維斯，也是相似的對外宣言！反正很可能連續三季不到20勝，兩個今年受傷球星的風險，反而算不上什麼，球隊本季有底氣與耐心讓他們好好養傷。

楊恩(中)下個賽季將帶領巫師這群小將朝季後賽邁進。 美聯社

重點更在於，他們在這樁雖有風險的交易中，並未因此丟失了任何一枚重要潛力股，庫利巴利（Bilal Coulibaly）、卡林頓（Bub Carrington）、喬治（Kyshawn George）與薩爾（Alex Sarr），近年戰績倒數一路屯來的滿滿天賦，都還保留在隊，等於巫師只用了一些不傷筋動骨的邊角資源，就能搏一把大的，迎來一位健康時的頂尖球星。

倘若來年戴維斯能盡可能保持健康，楊恩與戴維斯的搭檔，就足以令人充滿遐想，巫師並且設想由戴維斯、薩爾和庫利巴利，組成聯盟最佳之一的防守前場組，加上攻守兼具的喬治與持續進步的卡林頓，別忘了今年選秀大年，他們還有望再收進一位大物新人。

巫師年輕長人薩爾(左)有望從戴維斯身上獲得更多幫助。 路透社

華盛頓等同正式宣告Tank到今年為止，接下來就是要收割年輕新秀成果，兌現成衝擊季後賽戰力的轉捩點，甚至，只要保持健康，明年就有望殺進季後賽。而此時有兩個中生代球星楊恩與戴維斯，一邊充當導師老大哥，一邊帶隊茁壯，著實也是一條相對穩健，有利於開始建立贏球文化的道路。

畢竟健康時的楊恩，很可能回到「25分10助攻」的水準，健康時的戴維斯，同樣也還是輕鬆「25分10籃板」的攻守雙向禁區猛獸，反正只要不報銷，巫師也不會比這三年差了，賭個健康風險，力拚明年就進季後賽的可能性，起碼也能幫助陣中球員繼續成長，又未嘗不可呢？