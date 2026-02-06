交易大限勇士沒有神操作 但換來「獨角獸」卻已接近「完美」

勇士最終沒能拿下公鹿前鋒「字母哥」安戴托昆波，但退而其次拿下老鷹220公分長人「獨角獸」波爾辛吉斯，沒有超級選項，還有最佳選項，勇士操作接近完美。

勇士送出前鋒庫明加、射手希爾德，從老鷹換來波爾辛吉斯。

跟勇士比起來，湖人管理階層「零操作」，球隊最需要提升的三分射手、3D防守資產、板凳得分都束手無策，湖人確實爛到爆炸。

勇士原本積極報價字母哥，打算梭「柯瑞時代」最後一把，交易包基本有前鋒格林、庫明加，後衛希爾，外加三首輪籤，勇士隨可以再放進一個年輕潛力新人打動公鹿，只要能組成柯瑞、安戴托昆波超世紀雙人組，勇士爭冠仍有無限可能。

但事實更殘酷，公鹿對勇士報價毫無興趣，一來格林球路能力不討喜，沒有市場價值，擺那裡很難用，二是勇士交易包裡角色球員不是半生不熟年輕球員，就是有待證明自己能力庫明加，沒有馬上能扛下先發重任和扮演核心球員的重建資產。

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波，最終仍是與勇士隊無緣份。 美聯社

勇士制服組操作馬上轉向，退而其次找上老鷹談波爾辛吉斯。

波爾辛吉斯是到期合約3070萬美元年薪，有驚人身高和豐富經驗，能拉開空間，今年場均17.1分，上季在塞爾蒂克場均19.8分，只要波爾辛吉斯健康能打，他能成為勇士需要的得分即戰力、防守長人和禁區屏障。

勇士送到老鷹的射手希爾德和前鋒庫明加都不是必要輪換主力，對勇士主要輪換和陣容幾無影響，但波爾辛吉斯防守作用和拉開空間能力，水準以上進攻表現卻是勇士極需要戰力。

勇士另外一筆操作是把需要上場空間和時間年輕替補中鋒傑克森戴維斯送到暴龍，換回一支二輪籤，給傑克森戴維斯成長和上場空間，同時拿回一個二輪籤，暴龍也需要內線高度和板凳厚度，一舉三贏。

勇士終於擺脫已無心戀棧的庫明加，對球隊也是一件好事。 路透

這是操作實力和操盤智商基本展示，球隊需要改變和最大提升，就是得有作為。

湖人到目前交易市場碌碌無為，只想出清三分到期合約文森、克雷柏、八村壘，還巴著不能吃虧、同時撿便宜，制服組能力和應變高下立判。

湖人過去幾年制服組表現始終如一。

全新勇士接下來主戰陣容是柯瑞、波傑姆斯基、穆迪、霍福特、格林、波爾辛吉斯，板凳替補桑托斯、梅爾頓、小裴頓、波斯特、史班瑟，依舊是一支季後賽球隊。

藉由交易，全新的勇士隊在柯瑞帶領下，仍是一支具有競爭季後賽的隊伍。 路透

本季失去前鋒巴特勒，幾乎宣告柯瑞時代爭冠目標提早結束，沒有穩定第二得分點和半場攻防突破內線第一殺器，勇士已經很難重回顛峰戰力，只能修修補補成為季後賽球隊，並期待運氣好一點在買斷市場撿到寶。

成為季後賽球隊，這是勇士柯瑞時代最後奢求，柯瑞生涯可能最後兩個賽季，看一場少一場，得更珍惜。