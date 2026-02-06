快訊

中職／沒補強本土把錢花在出國深造 兄弟季後靠「安靜學習」

聯合新聞網／ 凌軒
中信兄弟派出2位捕手陳九登、陳統恩以及外野手黃鈞麟參加日本沖繩冬季聯盟。 中信兄弟提供
中信兄弟派出2位捕手陳九登、陳統恩以及外野手黃鈞麟參加日本沖繩冬季聯盟。 中信兄弟提供

中信兄弟在去年球季結束後，並沒有在本土球員上補強，不過送了許多球員去日本及美國訓練，領隊劉志威說，球隊在去年休賽季都在「學習」，學習需要比較安靜的環境；教練團方面最大不同是新增了打擊策略及打擊機制教練，就要看這些改變是否在今年球季會帶來不同成效。

去年球季結束後，富邦悍將、台鋼雄鷹、味全龍、樂天桃猿或多或少都有在本土球員方面補強，統一獅少了林安可、林岱安，但也從補償球員收獲得到投手江少慶，也算是一種投手補強。

然而中信兄弟卻一直很「安靜」，並不是說他們不想補強，有黃子鵬及林岱安的FA，都有出手爭取，但不想跟風抬高價碼，所以最後都拱手讓人，其它球隊的戰力外球員，如果沒有比自己丟出去的球員好，多數是不感興趣，也不相跟他隊出價競爭。

想要留下馬鋼、林書逸但被富邦悍將網羅，從自己的戰力外球員中簽回徐基麟、胡孟智、朱宏樺、林展樟及蘇緯達等人，算是一種補血，讓二軍戰力維持可以比賽。

中信兄弟少見沒有在季後補強本土球員，把錢花在送球員出國深造，規劃多元且具前瞻性的海外訓練計畫。 中信兄弟提供
中信兄弟少見沒有在季後補強本土球員，把錢花在送球員出國深造，規劃多元且具前瞻性的海外訓練計畫。 中信兄弟提供

中信兄弟少見沒有在季後補強本土球員，把錢花在送球員出國深造，規劃多元且具前瞻性的海外訓練計畫，由教練王峻杰帶隊，安排林暉盛、伍立辰、陳冠穎和王奕凱4人去日職歐力士隊秋訓，派出2位捕手陳九登、陳統恩以及外野手黃鈞麟參加日本沖繩冬季聯盟。

美國方面，送江坤宇、張仁瑋、張士綸去美國Driveline特訓；魏碩成、伍立辰、陳冠穎、王奕凱和余謙5位投手則在王建民帶隊下，去Florida Baseball ARMory進行投球訓練。

不僅如此，1月推派呂彥青、陳柏均、張祖恩、盧孟揚以及游竣宥等5位投手，前往日本Agekke 運動科學訓練中心，接受工藤公康近距離的專項指導，進一步優化投球機制與身體運用，同時建立更完整的傷害預防與傷後復健觀念，為新球季做好萬全準備。

送球員出國「學習」是需要投資不少費用，劉志威說，學習本身就是最重要的投資，學習是去年休賽季最重要的功課，學習通常是在比較安靜的環境，還要請大家體諒。

球員出國「學習」是需要投資不少費用，中信兄弟領隊劉志威(中)說，學習本身就是最重要的投資。 中信兄弟提供
球員出國「學習」是需要投資不少費用，中信兄弟領隊劉志威(中)說，學習本身就是最重要的投資。 中信兄弟提供

教練團的重整也是中信兄弟在季後重要的工作，「打擊策略教練」已是國際先進職棒聯盟的主流配置，為提升教練團專業深度，今年球季新增打擊策略及打擊機制教練職務，全面強化團隊打擊策略的規劃與執行，找來日籍打擊教練西田明央及後藤駿太達共同擔任一軍打擊教練，要與球團導入的Driveline系統配合。

後藤駿太在去年球季在中日龍引退後，熟悉日職最新打擊機制以及Driveline 系統運用，期待他將最新的打擊觀念與實戰打擊經驗帶給球員，提升團隊在進攻端的整體競爭力。

西田明央兼具球員背景、捕手思維與高度策略視野，並能與情蒐團隊緊密合作，新球季專職擔任中信兄弟打擊策略教練，透過影像與數據分析，強化團隊整體打擊策略執行力。

球團期待後藤駿太及西田明央對於科技輔助訓練、影像分析與情蒐資料運用的高度適應力，與Driveline系統詹姆斯教練於「打擊機制與策略」中深化合作，有效整合數據與場上執行，在團隊打擊注入符合新世代的全新戰力。

中信兄弟去年季後看似沒有做什麼，實則針對球隊的各種不足及需要更加強的部分，從投、打、守各層面去優化，別隊是大張旗鼓補強，中信兄弟則是「安靜學習」。

教練團的重整也是中信兄弟在季後重要的工作。 中信兄弟提供
教練團的重整也是中信兄弟在季後重要的工作。 中信兄弟提供

說到去年季後最不安靜的就是富邦悍將，大力補強本土球員之外，也找來新洋投及洋砲，更送球員去Driveline訓練中心訓練，以及日本千葉NextBase訓練中心，展現「不一樣」的決心。

「安靜學習」的中信兄弟跟大張旗鼓的富邦悍將是去年季後的補強是天差地遠，就看今年二隊會有什麼不同的成績出現。

棒球專欄 中華職棒 中信兄弟

凌軒

