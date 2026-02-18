中職／焰起長空乘風翱翔 王彥程被時間磨亮的左腕

【撰文・鍾亞芳】

國際賽舞台嶄露鋒芒，王彥程以亮眼表現敲開旅外逐夢之門，旅日期間，成長曲線看似青澀緩慢，實則是不斷堆疊汗水與修正過程，在時間悄然淬鍊下，轉化為豐沛升級養分，新球季轉戰韓職， 並非與過去告別，而是帶著更成熟能力，延續未曾改變的棒球初心，迎向下一段挑戰。

2018年亞青面對日本隊一役，王彥程以完投9局僅失1分表現壓制日本隊火力，技壓當年甲子園炙手可熱兩大王牌柿木蓮與吉田輝星，幫助中華隊3：1晉級決賽，王彥程以一夫當關表現為青春揮灑絢爛奪目熱血色彩，也為未來拚出充滿期待可能性。

國際賽抗日英雄 旅外夢發芽茁壯

2019年9月代表中華隊參與U18世界盃，預賽強碰日本隊，繳出5局僅失1分亮眼表現，率隊扳倒日本。 聯合報系資料照

2019年8月，王彥程與日職東北樂天金鷲簽約，年方18歲潛力好手與球隊簽下育成合約，象徵期待這顆待琢璞玉經過打磨，在球場綻放更強大能量及表現，旅外路在眼前清晰而具體展開，猶如吞下定心丸，同年9月代表中華隊參與U18世界盃，預賽強碰日本隊，迎戰勁敵加上甫確定旅外，各界關注目光有如雙重考驗，他將沉重壓力轉化為動力，繳出5局僅失1分亮眼表現，連兩年率中華隊扳倒日本，不只更篤定赴日打拚心態，也提前讓日本球界記住名字。

2020年展開旅日第一個球季，從高中銜接職業舞台新鮮人，球團安排扎實訓練，刻意不急於讓新人登板，而是優先堆疊身體基礎，打造長期耐用體質，這段時間耐心打磨身體條件，等待教練團將自己名字寫上出賽名單，等待躋身「支配下」那一天，這年在二軍10場出賽，其中8月一場面對北海道日本火腿鬥士二軍之役，先發5局失3分，旅日菜鳥年達陣職業首勝里程碑。

2021年持續在二軍累積經驗，全年出賽21場，投球局數由前一年的38局提升至50.2局，防禦率下修至3.38，各項數據明顯成長，休季在球隊安排下參與鳳凰聯盟，延續實戰磨練；隔年春訓一軍出發，顯示樂天高度期待，雖仍未獲得一軍登板機會，但繳出多場優質先發，60.2局刷新個人新高，保送率從5.74降至4.63，控球能力精進不少，球季結束後代表中華隊參與U23世界盃；2023年站上亞運戰場學習實戰經驗，同年在日職二軍繳出完投9局僅失1分表現，堪稱代表作，季後與同隊學長宋家豪赴美訓練中心，接觸過去較少涉獵科學化訓練，針對身體與技術細節持續精進，繼續朝「支配下」邁進。

振翼前的傷痛試煉 磨出破繭而起一季

王彥程2024年在日職遭逢手肘傷勢侵襲，但藉由復健這段時間累積努力與汗水，逐漸轉化為破殼而出力量。 聯合報系資料照

每個球季在不同階段都有所進步，2024年首場先發，5.1局僅被擊出兩安失兩分，為該年投出令人期待開端，卻在不久後遭逢手肘傷勢侵襲，該年大半時間都在對抗傷痛，直到季末才傷癒歸隊。這段過程讓王彥程對職業運動有更深刻體會，「對運動員來說，受傷是最煎熬、也最辛苦時刻，也讓我知道，恢復和保養重要性不會小於訓練。」身體、技術與心態看似分屬不同層面，實則彼此牽動、環環相扣，這段時間累積努力與汗水，逐漸轉化為破殼而出力量。

2025年迎來生涯突破年，上半季即以154公里刷新個人最快球速，同時快速累積勝投，這年22場出賽拿下10勝，首度達成單季雙位數勝投，「這年很徹底執行自己認為對的事情，如果發現不適合，就會很快調整，不再像以前因為擔心不好結果而猶豫。」在技術層面以加重球訓練為核心，並與訓練師及防護員保持密切聯繫，「每天都會討論狀態，哪些動作有助於表現，怎麼維持高效率投球，並降低受傷風險。」心態轉變同樣是關鍵推力，這年曾有人問王彥程，「現在讓你上一軍，你能保住輪值嗎？」過去或許會因缺乏自信而遲疑，如今則能篤定回應：「為什麼不行？我看起來有輸給別人嗎？」這份自信，成為撐完完整賽季重要動力。

這一年，王彥程開始期待每一次登板，「好奇自己會投出什麼內容，又會更新哪些數字？球速、轉速、橫移等，每項數據都提醒我，下周要調整或加強什麼。」賽季中，除了隨時與訓練師討論、即刻修正，也向學長請教如何應對不同場上情境，「當然最了解身體和投球感覺的還是自己，但學長經驗，常能在卡關時幫你更快找到答案。」

用盡一切方法提升，王彥程嘗試多間訓練基地及設施，不做任何設限，只要合適就加以運用，融合多種元素組裝更好的自己，「2025年是我最完整球季，就是要這樣累積場次、局數經歷完整球季，會顯現一整年缺失跟弱點，可以更清楚休季要加強的在哪裡。」

離鄉背井的暖心提攜 不捨告別小宋學長

王彥程(圖)即將轉戰韓職，最不捨最照顧他的宋家豪學長。 聯合報系資料照

2025年破繭而出表現，沒為王彥程爭取到與樂天續約，命運列車即將駛向未知未來之際，回首這座陪伴自己從職棒懵懂少年成長為投手丘上能宰制戰局好手搖籃，乘載6年酸甜苦辣回憶，王彥程臉上笑容除了如初入球隊時燦爛率性，更多了被挫折淬鍊過沉澱與自信，這段旅程有不捨，更多是滿滿感謝，其中最難忘非宋家豪莫屬，從剛進球隊，待人處事細節叮嚀、食衣住行照顧，進一步到場上技術及心態等建議，「小宋」學長都帶來極大幫助，身處異鄉在陌生環境獨自為理想咬牙奮鬥，如哥哥般溫暖又可靠存在，成為旅日最強大依靠，「有時他不知道什麼原因下來，都會跟我說，上面牛棚有提到我的名字，讓我知道我是可以的，剛到日本時提醒一些日常小細節，如果一開始沒人跟我說這些，可能也沒辦法適應。」

除了這些，「小宋」還常帶他去吃仙台最有名燒肉，異鄉生活多了溫度與笑聲，「其實這6年在仙台遇到人事物都是珍貴回憶，最開心可能就是認識小宋這位學長，比較可惜是沒能一起在一軍投球，不然一定很有趣。」旅日6年始終無法跨過3位數背號的 坎，是王彥程最煎熬部分，「別人介紹我時會說，『他在日本打職棒』，我就會想，我現在打的是職業嗎？我真的是一個職業球員嗎？或是有拍到背號的照片，我都不是很喜歡，沒有幾次因為穿著這個背號球衣而開心過。」

王彥程更積極追求進步，持續增進價值， 聯合報系資料照片

代表育成身分的3位數背號，時刻提醒與一軍距離，也逼他正視現實與自我懷疑，支撐繼續前行理由，是球衣上「王彥程」這3個字，「想完成想要的目標、想過理想生活，就只能繼續拚、繼續努力，想辦法變得更強。」

正因如此，他更積極追求進步，持續增進價值，即使因洋將身分處競爭劣勢，有實力終究會被看見，隨著韓職通過亞洲外援制度，正值當打之年的王彥程，憑藉穩定表現及左投優勢迅速吸引目光，恢復自由球員身分不久，便以亞洲外援之姿加盟韓華鷹，球團在大田主場慎重舉辦加盟儀式，象徵全新篇章啟動。

