中職／出走半生歸來仍是少年 黃子鵬猛虎下山蓄勢待發

【撰文・陳品宇】

老家在屏東大鵬灣， 名字「子鵬」寓意為「大鵬灣的孩子」，童年生活幾乎都在高雄度過，直到升上高中首度離開家鄉，前往南英商工就讀，大學持續向北發展，隨著投球技術精進，文化大學時期晉升國家隊常客，不料畢業前夕意外碰上低潮，找不回熟悉投球感覺，重挫挑戰職棒信心，畢業後決定再蟄伏一年，效力業餘球隊調整逐漸收到成效，2017年填表參與選秀，繞了一段遠路，幸好等待換來甜美收穫，第七輪獲Lamigo桃猿青睞。

後援轉先發教科書 本土王牌譜第七輪傳奇

黃子鵬菜鳥年季中獲教練關注眼光，5月初嘗一軍滋味，當年隨即成為牛棚倚重台柱。 聯合報系資料照

全盛時期桃猿不單靠著有「四棒海」美譽暴力猿打線打天下，傲人選秀眼光也是球隊能源源不絕輸出新生代戰力法寶，頻頻上演「第七輪傳奇」是當時代表作，2013年藍寅倫、2015年朱育賢，都是選秀後段班卻旋即站穩主力案例。黃子鵬延續這項優良傳統，2017年冬盟初試啼聲大放異彩，先發4場防禦率僅1.08，獲選隊內最佳投手，桃猿很快發現挖到寶，黃子鵬菜鳥年季中獲教練關注眼光，5月初嘗一軍滋味，隨即成為衛冕軍牛棚倚重台柱，2019年以23次中繼成功收下生涯首座個人獎，助隊完成史上第4次三連霸，從2018至2020賽季，黃子鵬累積171場出賽名列同期次多，56次中繼成功高居第一，為聯盟首屈一指後援豪腕。

2021年在球隊戰力布局下轉任先發，表現無縫接軌，開季不到一個月就投出完封勝，首年斬獲9勝，吃下本土投手中最多的135局，此後坐穩本土王牌一席，轉戰先發5年期間，黃子鵬用穩定寫成就，年年吃下破百局，累積局數、先發場次遙遙領先聯盟本土投手，包括2022璀璨賽季，幾乎全年都在勝投、防禦率排行榜上有名，直到8月底防禦率還能壓在1字頭，最終以2.33封關，成為8年來首位本土防禦率王，中職開放洋將登錄名額至4人後，黃子鵬年年卡住輪值一角，貢獻洋投等級局數，在「洋投聯盟」生態顯得格外珍貴，出勤效率相當驚人。

從牛棚出發，邁向讓全場聚焦先發投手，再躍升至中職指標性投手與國際賽英雄，黃子鵬例行賽穩健，大場面心臟更強，台灣大賽冠軍、世界冠軍無數榮耀加身，桃園可說是這趟驚奇之旅啟蒙點，「桃猿對我的分量非常重。」黃子鵬說：「從最早期在Lamigo是職棒之路開始階段，之後樂天接手這幾年可以算是成長過程，是很重要階段，過程有好有壞，透過每一年不斷修正，都是很重要養分，每年都影響下一年。」

FA酸甜苦辣誰人知 唯心而行為家負責

黃子鵬(持麥克風)去年在樂天桃猿台灣大賽奪冠後，選擇投入自由球員市場。 聯合報系資料照

中職自由市場曾經長期是一灘死水，但近幾年改革開放風氣有目共睹，愈來愈多球星願意藉由自由市場爭取更好待遇，2024年自由市場上演歷史罕見錢鬥，當時球界就有不少人士點名，即將滿FA年資的黃子鵬會是下一個熱門標的，從賽季初到冠軍賽結束，後續封王遊行、頒獎典禮，每當黃子鵬出席公開場合，都不免被關心合約進度，回顧這段時期煎熬，坦言壓力不小，「從春訓時就知道是合約年，一上場時會讓自己全神貫注，很多外在因素會在那時暫時消失，在球場練習是個可以讓我專心、暫時逃避的空間，面對媒體最難是講話要顧及很多東西，有時講出來別人會有別的意思，沒辦法控制，但我想這也是個學會成長經歷。」

近年大咖球星琵琶別抱已不稀奇，但穩定、健康先發投手依舊是難得一見稀有財，黃子鵬認為，球員生涯沒人能複製貼上，只要專注現有角色，把交待任務完成，季賽時間其實很快，能成功走到這步身體健康也很重要，「雖然像隨口說說，聽起來簡單做起來其實要下功夫，維持穩定輸出已經很難，維持整年健康難上加難，受傷要想辦法用最短時間回到球場，過程又很容易過於心急。」

對母隊桃猿多年來悉心栽培，黃子鵬始終心懷感激。 聯合報系資料照 聯合報系資料照

對母隊桃猿多年來悉心栽培，黃子鵬始終心懷感激，與隊友並肩作戰歲月，在桃猿大家庭累積革命情感，甚至選擇在桃園置產落地生根，但自由球員權利得來不易，也是對過往實績肯定，當生涯規畫走到分岔路口，心中煎熬、拉扯只有親身體會過才清楚，「這期間很多貴人幫助，其實家人給予支援是最重要，以前提過FA的學長也有給一些經驗，告訴我可能碰到問題，還有心情可能有什麼轉變，先打預防針讓我有心理準備，但也都很鼓勵，只要堅持心中所想、遵照內心想要，就勇敢做決定。」

黃子鵬提到，有FA前輩犧牲與挑戰，才能以一次次成功案例替後輩鋪路，身為第一位藉由FA制度換穿戰袍先發投手，決策過程中理性與和感性反覆拉鋸，外界提供終究只是意見，真正能判斷何者對自己與家人最合適，始終只有自己，「生涯是自己的，還是必須替自己跟家人負責，只有自己知道怎麼做對家人最好，一定會有輾轉難眠的時候，有很多聲音告訴你該怎麼做，這都是正常會遇到，學長也說其實就是過程，不能說去享受，因為真的不好受。」

感念雄鷹展雙翼迎接 銘記翻身崛起來時路

黃子鵬感念雄鷹展雙翼迎接。中央社

投入自由市場後，台鋼球團不斷釋出積極態度，加上返鄉誘因打動，開市後不到一個月成功贏得黃子鵬青睞，回顧議約過程情定台鋼關鍵，特別提到球團基地設施完善，訓練、治療到生活動線一應俱全，讓選手無後顧之憂精進自我，從基地規畫就可以看出球團費了很多苦心，體現對球員長期保障。

有趣的是，黃子鵬與台鋼雄鷹契合程度，數據上也看得出來，生涯在澄清湖球場累積16場出賽，含5場先發，戰績是無敵的6勝0敗，合計56.2局防禦率僅1.11，是全台表現最好球場，鄉親父老面前總是特別來勁，「澄清虎王」有望在自家主場持續逞威，對於新東家，黃子鵬對乒乒乓乓火力深有感觸，最印象深刻是去年7月27日，挨了未來捕手搭檔張肇元雙響砲狙擊，「對到台鋼會有『這個骨頭怎麼都咬不碎！』的感覺。」進一步點出，跟台鋼比賽總是形成拉鋸戰，沒有稍微鬆懈空間，隨時都有機會被翻盤，期盼打線未來能扮演最佳鷹援軍。

台鋼球團黃子鵬薪資，月薪來到105萬元，是唯一無旅外資歷，透過中職體系自家養成百萬級投手。 聯合報系資料照

加盟記者會上，台鋼球團亮牌黃子鵬薪資，月薪來到105萬元，是唯一無旅外資歷，透過中職體系自家養成百萬級投手，當年選秀並非熱門大物，從第七輪起步，如今以身價樹立新標竿，勵志生涯軌跡為未來投入中職好手注入一劑強心針。

這一路上會感到不可思議嗎？黃子鵬笑著答道，選秀輪次曾經是動力，「一開始比較後段班進來，所以不想比人差，到後面（輪次）會變成對自己提醒，遇到困難時回頭想想是怎麼爬上來的，挫折時不要責備、唾棄自己，而是趕快轉變心情，當初把它當成動力，所以成功站起來，現在是否也該用一樣想法，每天找到一點動力，振作起來面對新的挑戰。」

