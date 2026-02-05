中職／不再錯過旅外路 林安可「獅」意堅定尚勇

【撰文・鄧心瑜】

林安可個性低調、慢熱，也不是擅長果決做決定的人，笑說自己總是在任何事情考慮很久，唯獨旅外這件事，一收到消息便毫不猶豫答應，「這件事情對我來說好像非去不可，我覺得如果不去會後悔。」甚至也坦言日職報價高不高並不在考慮範圍內，重要的是機會出現了，就會義無反顧抓住。

唯一一次不猶豫 橘獅→白獅定案

統一獅母球團也支持選擇林安可，加盟西武獅在短時間內拍板定案，新球季將從橘獅改為白獅效力。 中央社

「旅外」曾是林安可重要人生藍圖，青棒時期便有不少國內外球探關注，選擇先讀大學提升技術和磨練心理，多次入選中華隊名氣不低，與呂彥青是同時期最出名兩大左投，曾有日職球隊感興趣、邀請測試，但這些可能性都在時間推移中被現實覆蓋，2019年報名中職選秀，進入職業舞台後也完全斷念旅外夢。

「進中職後就完全沒有想過旅外這件事。」先在中職站穩腳步、打出成績是當時林安可認為最重要的事，也將旅外一事認定為毫無機會，即便2024年底看見隊友古林睿煬成功挑戰海外，也僅認為這是別人的故事，不會有人注意到他。

2025年下半季，突然傳出有複數日職球團關注，不過在謠傳階段尚未定論，林安可也不以為意，這其實也不是第一次聽到類似傳聞，過去幾年曾聽過「有球隊關注」、「哪隊有興趣」，但全數無疾而終，對他而言專注眼前比賽比在意傳聞更重要。

真正從傳言變得明朗是在去年季後賽結束，西武獅球團親自到台南找上林安可，詳細介紹球隊文化、運作模式，以及對他未來想像，實際走訪而不是空泛關心，也是這時讓林安可清楚體會到這次不一樣，「他們說想簽我，其實我就OK了。」沒有過問太多條件，相比起數字多寡，林安可看重機會本身，西武獅迅速在球季結束沒多久便提出合約，這樣積極行動力正是打動他的關鍵。

坦言自己不是愛冒險、愛挑戰個性，但這次有個強烈「非去不可」直覺推動他答應，「自己也想要挑戰看看，跳脫舒適圈去一個完全從零開始的地方，出去看看自己能耐。高中已經錯失一次了，一般選手要有第二次機會很難，既然再有一次出國機會，那我想把握。」就像最熱愛的釣魚，當魚上鉤後一鼓作氣揚竿釣起，在林安可心意已決後，統一7-ELEVEN獅母球團也支持選擇，加盟西武獅在短時間內拍板定案，新球季將從橘獅改為白獅效力。

投手轉彎變重砲 努力的天才打者

從投手轉型為打者，成就林安可最終旅外夢想。 中棒協提供(資料照)

在西武獅為林安可舉辦加盟儀式上，林安可確定將以「A.LIN」作為日職出賽登錄名，取締役社長奧村剛為他穿上73號白獅球衣，象徵林安可成為西武獅一員，資深顧問潮崎哲也不諱言目前西武獅陣型中最需要補強重砲打者，知道林安可拿過不少打擊獎項，他的加入對西武獅而言是及時雨，「2026年球隊口號是『打破』，期盼獅子軍發揮打擊能力破除眼前障礙，也希望安可成為如口號般能幫助球隊的選手，在隊內眾多優秀內部競爭中脫穎而出。」

統一7-ELEVEN獅球團也有總教練林岳平出席，親自看著帶出來的子弟兵迎向更好發展，不改幽默個性分享如何幫助林安可成為一名有能力旅外選手，「2020年是我第一年當總教練，也是安可第一個完整球季，更是第一次遇到『非常棘手的選手』，他想成為台灣第一個二刀流，對菜鳥教練的我來說真的不知道怎麼幫他完成夢想。」

林安可2020年專心打擊，繳出技驚四座成績，單季32轟打破當時聯盟新人紀錄，一舉囊括新人王、全壘打王大獎，明明想往投手發展，卻展現傲視群雄打擊天賦，為故事添上神奇色彩，回頭檢視這些歷程，也讓餅總忍不住開玩笑，「當初選擇打者發展真是選對了，若當時讓他選投手，可能現在只是餵球投手，好險沒有誤到他的路。」

尚未進入中職，還在文化大學時期，林安可曾有個傳說，唯一一次正式比賽上場打擊是一場大比分賽事，完全沒有練打擊的林安可，在那次代打登場竟敲出全壘打，兩隊選手見證下讓這誇張事蹟口耳相傳，「天才打者」、「不用練球就能全壘打」等傳說廣為流傳。

對於被冠上「天才」二字，林安可其實不太認同，或許力量與能力有些許天賦，但他自己才知道費了多少心思在加強打擊，「想做就會把事情做到最好，很多人說我是天才型打者，但我所投入時間和精力不會輸任何人。」也許是與低調個性有關，自主練習時多半喜歡單獨訓練，享受全心投入於重訓或加強打擊過程，沉浸感受身體回饋，才讓外界有他不用太多訓練錯覺。

只不過在2020年首個打者完整賽季狂敲32轟，連林安可都感到驚訝，也因此對往後球季期待值水漲船高，「隔年就想要更好，打到40轟、50轟，開始嘗試很多不一樣的東西，不過成績好像沒有特別突出，2023年季前參與經典賽集訓，最終沒有入選，回隊上春訓後就有些打掉重練的感覺，一些觀念回到最初的樣子，重回用2020年同一套模式再做改進和加強，一直使用到現在，找到最適合我的模式。

打者第一次低谷 林家正對談解開心結

林安可打擊最低迷時間正好參戰杭州亞運，找回應有表現，回歸母隊後狀況克服低潮關卡。 聯合報系資料照

然而在過去棒球經歷中，耗費大量訓練在投手丘上，甚至所專注與腦袋所想滿滿都是如何成為好投手，怎麼當一個「好打者」對林安可來說相對陌生，相比第一年當打者鋒芒畢露、一路順遂，打擊低潮直到2023年如海嘯般襲擊，讓林安可差點承受不住。

最低迷時間是那年參加亞運前，6月下旬到8月，兩個多月時間長打銳減，23場出賽打擊率僅0.148，得點圈打擊率更僅僅0.136，離開中心棒次、甚至少見下二軍調整，「怎麼打都打不好，每次球隊有『嗆司』輪到我卻一直失敗，分數打不回來、輸球，心情非常崩潰，老實說心態很糟，第一次有自暴自棄的感覺，覺得怎麼改變都沒有好結果，那我不想再試了。」

教練團看出林安可技術沒有大問題，但心理狀態已臨近失控邊緣，讓他下二軍重整，二軍總教練劉育辰是林安可初進職棒時代總教練，陪著他成為職業等級打者，談心時真誠開導，「教練也說第一次看到我這樣，心態上的問題只能自己解決，他說如果自己都放棄，那就沒有人可以幫你了。」

林安可心理素質茁壯，才能擁抱旅外後可能發生任何挑戰。 聯合報系料照

最低迷時間正好離隊參戰亞運，跳脫到完全不同環境，林安可試著尋找抒發出口，找上高中比賽時就熟識的林家正，認為旅外選手獨自一人在陌生環境打球，強度更高、競爭更激烈，要克服問題一定更巨大，心態調適或許有獨到見解，果不其然林家正經驗分享讓當時深陷迷霧中的他豁然開朗，「美國球隊有安排選手到醫院，為癌末病人加油打氣，他們即使生命快到終點仍正面看待。他們是每天面對生死，而我們只是面對還有明天的球賽，不用把自己搞成這樣，這些話讓我突然想通了。」如醍醐灌頂般提醒，讓林安可終於甩開雜念，亞運正式比賽找回應有表現，回歸母隊後狀況也回穩，克服低潮關卡。

相較其他隊友可能從小到大遇過無數次打擊低潮，林安可「打者」角色起步晚，面對從未體會過無力感難免手足無措，所幸身邊隊友、教練總是提供協助，「23年經歷那次大低潮後，後面幾年即便遇到狀況不好，都能夠更快爬起來，回想家正跟我分享的故事，覺得好像沒有什麼藉口逃避，真的讓我心態強壯很多。」接受失敗必然會發生，將精力專注於自己能顧好的事情上，準備過程做好，讓結果好與壞自然呈現，心理素質茁壯，才能擁抱旅外後可能發生任何挑戰。

