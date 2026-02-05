多明尼加也組經典賽夢幻隊 期待打進冠軍戰並非空談

世界棒球經典賽再過一個月就要開打，除了美國與日本外，最被看好奪冠的非名將如雲的多明尼加隊莫屬。他們的打線預計由索托(Juan Soto)、小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)、小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)、馬查多(Manny Machado)、羅德里奎茲(Julio Rodriguez)、拉米瑞茲(Jose Ramirez)與馬提(Ketel Marte)等一線巨星領軍，投手也有桑契斯(Cristopher Sanchez)、培洛塔(Freddy Peralta)與阿爾坎塔拉(Sandy Alcantara)等王牌參戰。若多明尼加順利闖進八強，將有高機率到冠軍戰前都不會與美國或日本強碰，因此闖進決賽可說是對他們相當基本的期待。

多明尼加擁有僅次於美國第二多的大聯盟球員數，每屆經典賽都是奪冠大熱門，其中2013年更以全勝之姿拿下隊史首座冠軍。但除了2013年外，他們最好的名次是2006年的第四名，其他屆則大多陷入「翻車」的窘境，上屆甚至在小組賽就被淘汰。當然上屆他們被分到與委內瑞拉和波多黎各同組的死亡之組是早早被淘汰的主因之一，但對一個棒球超級強權來講仍相當難堪，因此本屆他們和美國隊一樣幾乎組成了夢幻隊等級的陣容。

小葛雷諾決定選擇加入多明尼加隊，就是該隊奪冠機會較大。 美國聯合通訊社

多明尼加最終30人名單將於台灣時間2月6日早上由大聯盟官方公布，本文先以曾表態想參加或已獲WBC正式公布的名單來做陣容分析。上屆多明尼加打線就已相當豪華，包括索托、馬查多、羅德里奎茲都在陣中，此外還有狄佛斯(Rafael Devers)、赫南德茲(Teoscar Hernandez)、希曼尼茲(Eloy Jiménez)與法蘭柯(Wander Franco)等知名球星。不過上屆多明尼加不少成員是剛竄起的新星，例如羅德里奎茲、法蘭柯與潘尼亞(Jeremy Pena)，而當時已40歲的老將卡諾(Robinson Cano)甚至還在陣中。

三年過去，本屆多明尼加徵召的陣容多已是成熟的巨星，如今索托已是大聯盟史上身價最高的球員，而馬提也成爲全聯盟最好的二壘手，「J-Rod」羅德里奎茲則是水手隊的頭號看板球星，潘尼亞也剛好打出生涯年，更別說小葛雷諾與小塔提斯這兩位身價至少3億4000萬美元的大咖參戰，豪華程度完全不輸美國隊。而三朝元老馬查多身手仍不減當年，若尚未確認的拉米瑞茲也能加入，星度可說爆表。這樣看來多明尼加的先發陣容會是捕手迪亞茲(Yainer Diaz)、一壘手小葛雷諾、二壘手馬提、三壘手馬查多、游擊手潘尼亞、外野手索托、小塔提斯與羅德里奎茲，若拉米瑞茲能參賽可與馬查多分擔三壘大關或排在DH，而DH最佳人選還有去年45轟的卡米奈羅(Junior Caminero)實在令人振奮。

費城人隊投手桑契斯，將使得多明尼加輪值陣容毫不遜色。 路透

上屆多明尼加的輪值陣容相較打線略顯單薄，雖然有應屆的塞揚獎得主阿爾坎塔拉，以及前一年投出精彩成績的哈維爾(Cristian Javier)和當年已37歲的老將奎托(Johnny Cueto)，但星度仍略顯不足。本屆則能網羅當今五大強投之一的桑契斯，以及王牌級的培洛塔就足以超越上屆，阿爾坎塔拉去年傷後復出表現並不理想，但今年預計後勢看漲，而紅襪隊主力貝約(Brayan Bello)的加入更增添了輪值穩定度，如此一來四大先發就相當有看頭。

另還外加一位塞佛里諾(Luis Severino)，若還未找到新東家的自由球員大咖瓦德茲(Framber Valdez)也能參戰的話，就是更加奢侈的期望。後援部分，多明尼加上屆就已組成鐵牛棚陣容，今年應該也會延續。上屆的主力杜瓦(Camilo Doval)和索托(Gregory Soto)預計這屆也會加入，而這次的頭牌大將會是去年全聯盟救援王艾斯特維茲(Carlos Estevez)，而桑塔納(Dennis Santana)也有大聯盟終結者的實力，與多明奎茲(Seranthony Dominguez)都相當值得倚重。

多明尼加本屆由傳奇巨星普荷斯(Albert Pujols)執掌兵符，並由名將克魯茲(Nelson Cruz)擔任總經理，其豪華陣容的組成可說來勢洶洶。他們和委內瑞拉、荷蘭、以色列與尼加拉瓜被分在D組，與委內瑞拉無疑是最被看好晉級八強的兩隊，而多明尼加以分組第一晉級的機會又最大。若他們如願以分組第一闖進八強，將對上C組的第二名。C組即國人最關注的日本、韓國、中華、澳洲與捷克這組，這組第一如無意外會是日本，而第二名無論是誰都不會是多明尼加的對手，如此一來多明尼加可望闖進四強。而四強他們的對手會是A組第一與B組第二的勝隊，B組第一自然是以美國隊呼聲最高，因此高機率又碰不到美國。只要能避開美國或日本，多明尼加直闖冠軍戰的機會就相當大。

多明尼加本屆由傳奇巨星普荷斯(右)執掌兵符，其豪華陣容的組成可說來勢洶洶。 美聯社

看完多明尼加星光熠熠的陣容，就知道他們和美國與日本同樣值得關注，當然經典賽這種短期賽臨場表現相當重要，並非陣容堅強的球隊就一定贏。這次就看多明尼加能否發揮應有實力並撐住大場面，拿下睽違13年的經典賽冠軍了。