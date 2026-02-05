高中木棒聯賽全壘打飆高 有望挑戰李灝宇6轟天花板？

114學年高中木棒聯賽第一階段1月底結束，總共出現22支全壘打，其中19支是場外，3支是場內，場外全壘打數量飆高，打破以往木棒聯賽總是投高於打的既定印象，投手挑戰性也變高。

木棒要確實擊到甜蜜點才能飛得遠，全壘打自然不容易出現，不過今年高中木棒聯賽全壘打產量不少，第一階段結束，累計22轟，頂庄、屏東球場各6轟最多，而團隊以穀保家商6轟排名第一，在1月25日締造連三打席開轟驚人紀錄，張乙安、帕蘇拉˙塔基斯利尼安目前各2轟，並轡領先。

22轟跟往年數量相比高出不少，以近4年數據來看，去年(113學年)第一階段出現12轟(場外、場內各6支)，四個階段加總20轟，112學年第一階段則是23轟(場外12支、場內11支)，四個階段加總41轟，111學年第一階段則有12轟(場外8支、場內4支)，四個階段加總23轟，也就是說，今年第一階段19支場外全壘打創下近4年新高，而22轟就超過去年四個階段總量，成為特殊現象。

有球迷質疑今年換上新球，才會造成全壘打變多，根據高中木棒聯賽承辦單位學生棒球聯盟指出，今年比賽用球跟往年一樣，並沒有更換。在第一階段扛出最多轟的穀保家商，總教練楊孝承認為，第一階段投手的強度還不高，且打者掌握木棒技巧一年比一年好，本身穀保選手在重量訓練方面練得滿勤的，基本一週3天，到訓練期甚至到4天，在運動科學輔助下，選手鍛鍊速度、敏捷度，爆發力也跟著提升，出現全壘打頻率變高。

目前並列領先的張乙安就被楊孝承看好挑戰全壘王，他在第一階段的兩轟分別落在頂庄、普門球場，1支為中外野陽春砲，1支為左外野滿貫砲，楊孝承表示，他從U18中華隊回歸後，身材轉變成大人體型，除了體能教練開的課表，也要求再量身打造專屬課表加強不足之處，這兩轟的距離都算遠，「全壘打可遇不可求，還是希望選手確實擊球就好，不會刻意要求他們打全壘打。」

高中木棒聯賽近幾年全壘打王大約2到3支就能稱霸，今年可望超越這個數字，而旅美打者李灝宇在109學年度代表平鎮高中出賽，以6轟樹立天花板，今年也有機會被挑戰，成為球迷關注的焦點。