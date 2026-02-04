中職左投成稀有財還是得靠陳冠宇 經典賽只能仰賴旅外助拳

第6屆世界棒球經典賽，將於3月5日至11日進行第一輪賽事，分別於波多黎各、美國休士頓、日本東京及美國邁阿密等四地開打。中華隊將在熟悉的東京巨蛋球場，陸續對戰澳洲、日本、捷克及韓國，需要取得分組前二名，才得以前往邁阿密馬林魚球場參加八強賽。

中華隊於去年11月已篩選出43人名單，但於1月15日第一階段集訓，僅有32位報到。其中投手16位、捕手4位、內野手7位、外野手5位。至於剩下的11位目前仍是未知，選訓小組也不打算曝光，任由大家猜測，只會公佈最終30人名單。

即將轉戰韓職的王彥程，上季在日職樂天二軍表現不差，這次憑藉左投優勢很有機會入選這次經典賽中華隊。

目前參與第一階段集訓的投手包含林凱威、古林睿煬、林詩翔、李東洺、張奕、陳冠宇、王彥程、張弘稜、鄭浩均、吳俊偉、賴胤豪、韋宏亮、胡智爲、曾峻岳、莊昕諺、孫易磊。可以發現右傾非常嚴重，僅有陳冠宇及王彥程兩位左投，難怪教練團不厭其煩請託陳冠宇重出江湖。他因為自2015年起已連續五屆，經典賽及12強賽都參賽，原本想要把機會留給年輕球員，不過還是回心轉意願意坐鎮本次賽事。

檢視從2023年的經典賽、2024年的12強賽及2025年的經典賽資格賽，曾經參賽的左投手包含陳仕朋、陳柏清、王志煊，另有海歸的呂彥青、王維中，以及旅外的林昱珉、林維恩。不過這兩年陳仕朋、呂彥青、王維中的狀況都不甚理想，陳柏清因為眼睛開刀而婉拒，王志煊這次賽事則沒被提及。因此本次賽事的左投，最主要還是需要倚賴旅外的林昱珉及林維恩。

運動家體系的林維恩在經典賽資格賽嶄露大將之風，也以非40人名單之姿受邀大聯盟春訓，是中華隊這次需倚賴的左投戰力。聯合報系資料照

一般認為，左投手對戰左打者有先天上的優勢，主要原因在於，球路從外角切入，打者在視覺上會覺得球更靠近身體，揮棒空間受到壓縮。尤其是滑球或變化球更加明顯，即使是大谷翔平，以往也曾為此困擾許久。當然這取決於投手的球種、球路、球威及球速是否有足夠的壓制能力，加上近年訓練方式、設備儀器的精進，許多強力左打仍可克服這個劣勢，因此純粹以左投剋左打的調度，並不一定較為吃香。但有時候比賽就是賭一把，即使有許多左打者不畏懼左投手，但以大數據的比例而言，左投手仍是佔有一定的優勢。2024年12強賽，中華隊就曾透過多元功能型投手的調度，成功取得勝利。

然而近年來中華職棒的左投手，卻更成為稀有財，可用之兵寥寥可數。去年穩定先發僅有江承諺及陳仕朋，但他們勝多敗少，狀況不如以往理想，其他如林詔恩、魏碩成及陳柏清則為支援性質。牛棚表現穩定的則有李吳永勤、許育銘，但他們都才首度站穩職棒舞台，可能要更證明自己，才能吸引組訓委員的目光。在沒合適新人選，加上呂彥青狀況明顯不理想，中職左投的可用之兵看似只剩下陳冠宇及王志煊。

上屆經典賽國手陳仕朋是上季中職少數穩定先發的左投，但成績實在不理想，這次連集訓都沒受邀。聯合報系資料照

問題的根源在於中職長期過度依賴洋投，導致本土投手養成受限。職籃教練曾喊出「本土球員才是聯盟的門面」，棒球同樣如此。唯有在例行賽中給予本土投手更多機會，才能讓他們逐步成長，成為國家隊的中堅力量。過去經驗顯示，旅外球員回歸效力國家隊並不容易，往往受限於球團合約或身體狀況。若中職不積極培養左投，國家隊在大賽中就只能年年面臨「左投荒」。

左投在國際賽場上是戰術必需品，但中職左投卻愈來愈稀少。本屆經典賽，中華隊只能仰賴旅外好手助拳。明年還有12強賽，後續還有世界盃、2028年奧運資格賽等，國際大賽接連而至。若不及早培養更多左投，中華隊恐怕只能持續依賴旅外球員救火。這不僅是選訓小組的難題，更是台灣棒球體系亟需正