唐西奇交易滿一年 獨行俠失去什麼？湖人賺到多少?

2025年2月獨行俠毫無預警把唐西奇交易到湖人，換來戴維斯、克里斯提、一首輪籤，這筆交易被視為「世紀級震撼」，一年後獨行俠失去什麼？湖人又賺到多少?

一年前送走26歲唐西奇的獨行俠被視為「史上最愚蠢」，湖人則是「大贏家」，因為湖人拿到未來10年建隊核心唐西奇和價值非凡超凡天賦。

大家可能不記得我的評論：

1、獨行俠是贏家，戴維斯是獨行俠最需要禁區攻防王牌，用來搭檔獨行俠另一張王牌厄文，克里斯提能提供穩定三分和防守，正在成長為合格主要輪換，獨行俠能成為更好爭冠球隊。

2、湖人是輸家，失去戴維斯不但失去禁區護框和防守，湖人更失去禁區牽制力和主要得分手，湖人很難補上更多陣容缺口和打法缺陷。

一年後新湖人和新獨行俠變成怎麼？

湖人上季例行賽打完50勝32敗勝率6成1西區第三，季後賽第一輪被第六種子灰狼以下剋上，系列賽1：4遭淘汰，湖人可以說輸得灰頭土臉。唐西奇+詹姆斯+里夫斯三核心超級組合並沒能幫助湖人成為超級球隊。

今年球季唐西奇表現一如以往出色，場均33.7分、7.8籃板、8.8助攻，唐西奇生涯前七季至少有兩個賽季都能打出這種MVP規格數據，湖人目前戰績29勝19敗勝率6成04，西區第六。

唐西奇第一個完整湖人賽季，他成為湖人一哥，詹姆斯是他的助手，湖人在西區不上不下，陣容和打法漏洞還是很多，防守效率聯盟倒數第六(第24)，NBA官網最新戰力排名，沒有被視為爭冠前八熱門球隊之一。

上季季後賽湖人並沒能打出跟西區第三種子相對襯戰力和表現，今年例行賽湖人防守漏洞更大，失分偏高，湖人握有唐西奇這張王牌，但依然不是爭冠熱門球隊。

擁有唐西奇的新湖人還是很平凡，防守一團糟，禁區缺少統治力，板凳不能得分，湖人想要成為爭冠級別球隊，欠缺的不只是一塊拼圖，至少要補上兩個關鍵角色球員才能拉上防守，打出攻守均衡團隊。

新獨行俠又怎麼？

戴維斯去年二月被交易到獨行俠，只打9場賽季報銷，厄文去年三月初也傷停賽季報銷，今年球季獨行俠戰績19勝30敗西區第11，厄文還在傷停一場沒打，戴維斯打打停停只出賽20場，缺陣29場。

去年二月那筆世紀震撼交易完成迄今，獨行俠兩張王牌戴維斯和厄文只一起打不到10場球，根本連實驗和實戰都還沒有展開，獨行俠連續兩季都躺平在那裡。

理性一點看，新獨行俠那麼賭注交易根本還沒有開始就已經結束，根本無從判讀和評價。

新湖人沒有更好，防守甚至更爛，唐西奇並沒有為湖人帶來攻防體質和競爭力上蛻變與提升。

新獨行俠根本還沒有合體、實驗，除了兩張王牌戴維斯、厄文長期傷病，今年球季獨行俠第一中鋒萊夫利只打7場賽季提早報銷，第二中鋒葛佛缺陣16場，主力前鋒華盛頓缺陣13場，一切都不對勁。

唐西奇交易滿一年，湖人沒有成為贏家，獨行俠也沒能走出噩運。