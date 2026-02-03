經典賽／30人名單大預測 內野太豪華連江坤宇都在入選邊緣

離經典賽僅剩1個月，各國如日本、多明尼加等已陸續公布參賽球員，大聯盟官方日前也表示將於6日早上直播揭曉20支球隊的正式名單，而正在集訓的中華隊，會由哪30位好手代表台灣出賽呢？在此預測中華隊的經典賽成員名單。

由於經典賽有投球數及休息天數限制，且賽程時間緊湊，因此需要大量的投手，除非對自己的投手戰力非常有信心，否則各隊都是帶15到16名投手應戰，每場比賽的先發投手預賽時大約投3到4局，晉級後才會放寬投球數限制，投手分工大致上可以分為第一先發、第二先發、中繼及救援4個組別。

徐若熙在去年資格賽後段表現突出。 聯合報系資料照

隨著鄧愷威及宋家豪的退出，中華隊的投手群選擇其實就變得較簡單明朗，首先是第一及第二先發，兩種角色共同肩負著完成比賽前7局的任務，必須具有投長局數的能力，第一先發組預測會有林昱珉、徐若熙、古林睿煬及鄭浩均4人，林昱珉在12強中表現亮眼；徐若熙在資格賽雖到最後階段才出賽，但投球威力展現無遺；古林因傷辭退12強代表隊，去年季後賽完美復出；鄭浩均去年傷癒復出也投出精采內容，4人是主要的第一先發人選。

第二先發組則有陳柏毓、林維恩及莊陳仲敖這3名年輕旅美投手，陳柏毓及莊陳在去年資格賽都出賽1場投3局，林維恩則是後援2場，1又1/3局投出4次三振，3人在資格賽都表現優異；今年轉戰韓職的王彥程，上季在樂天二軍投出個人最佳成績；而統一大哥胡智爲在大名單公布時較令人意外，不過他去年季末及季後賽的表現不錯，且具先發中繼兩方面的經驗，這5人都有接續先發投手投長局數的能力。

牛棚投手的分工預測由12強成員的張奕、陳冠宇、林凱威，及去年資格賽表現不錯的沙子宸、孫易磊建構成中繼組，最後的關門工作則由近年多次入選國手的曾峻岳及去年新人、救援雙冠王林詩翔共同擔任。

鄭宗哲會是本屆經典賽中華隊的主力游擊手。 聯合報系資料照

捕手是較需要考量的部分，林家正無疑仍是本屆經典賽的主戰捕手；吉力吉撈．鞏冠雖登錄為捕手，實際上蹲捕的機會應該不大，是3號捕手，也可兼守一壘，或是重要時刻的右打代打；最後1人就會由蔣少宏及戴培峰中擇一，依去年球季成績來看是蔣少宏較佳，不過國際賽經驗則是戴培峰較豐富，且與較多中華隊投手搭配過，或許還是機會較大。

內野手是中華隊這次最甜蜜的煩惱，集訓名單中就有包括鄭宗哲、李灝宇這2位旅美球員，及張育成、江坤宇、吳念庭、林子偉、王博玄、張政禹等多位在12強及資格賽表現不錯的國手，特別的是這屆還將加入台裔球員龍恩（Jonathon Long），要從這麼多好手中選出5到6人確實是不容易的事。

如身體無恙，陳傑憲仍會是本屆經典賽中華隊隊長。 聯合報系資料照

選工具人漸成近期國際賽的趨勢，主要是因為多守位能有較靈活的調度，上述球員幾乎都有這種特性，鄭宗哲會是本季的主力游擊手，也可防守二壘：李灝宇可守二三壘，張育成即使去年較少守游擊，但內野4個位置仍然都能勝任：龍恩主要防守一壘，三壘也可守，這4人絕對是這次內野的正選及先發名單，而王博玄及張政禹功能性不若其他人，因此剩餘名額將從江坤宇、吳念庭、林子偉3人中選出。

其中吳念庭是上季中職打擊王，可守一三壘，且可與吉力吉撈．鞏冠組成一左一右關鍵代打，有其功能性；江坤宇專職游擊，雖在國際賽有守過二壘，但次數屈指可數，在12強有近3成的打擊率；林子偉回台後的打擊狀況不如預期，不過在資格賽選到8次四死球，且是內外野皆可守的工具人，如果要從2人中挑選一位，依打擊狀況及守備穩定度來說應該是江坤宇，只是連6屆金手套、5屆最佳十人的江坤宇都在名單邊緣，可見得這次中華隊的內野陣容多豪華。

名單預測至此，只剩下5個名額，但外野也相對單純，預計在28日與中華隊會合的費爾柴德（Stuart Fairchild）是主力中外野，陳傑憲及陳晨威防守左右外野，林安可則以DH為主，資格賽演出草上飛美技，打擊率也超過5成5的宋晟睿，也有很大機會入選，是後半段防守及展現速度戰的最佳人選。

今年經典賽中華隊內野好手如雲，江坤宇的順位落在入選邊緣。 聯合報系資料照

預測名單如下：

投手16人：

林昱珉、徐若熙、古林睿煬、鄭浩均、陳柏毓、林維恩、莊陳仲敖、胡智爲、王彥程、林凱威、張奕、孫易磊、陳冠宇、沙子宸、曾峻岳、林詩翔

捕手3人：

林家正、吉力吉撈．鞏冠、戴培峰

內野6人：

鄭宗哲、李灝宇、張育成、江坤宇、吳念庭、龍恩（Jonathon Long）

外野5人：

林安可、陳晨威、陳傑憲、宋晟睿、費爾柴德（Stuart Fairchild）