拒保林多、限制大谷投球！保險公司不再做冤大頭成WBC最大變數

﻿

沒有想到，保險問題成為本屆WBC世界棒球經典賽的焦點，上週六，波多黎各代表隊的官員表示，若入選的幾位球員沒有保險，可能考慮退出賽事。波多黎各隊的領隊經理索拉(Joey Sola)表示：「這選項在桌面上，當然我們還需要看是否能找到合適的替補名單。」

波多黎各隊的損失很大，包括領銜陣容的隊長、紐約大都會隊全明星游擊手林多(Francisco Lindor)。未能保險的原因，是因他右肘曾開兩次刀，保險公司以風險過高為由拒保，所以他得改去參加大聯盟春訓。保險問題的加劇，源於2023年亞土維(Jose Altuve)和迪亞茲(Edwin Díaz)參賽受傷，對其效力的母隊產生影響，這讓一些全明星想打國家隊卻沒能取得保險。

自上一屆賽事後，大聯盟球員的保費大幅上升，保險公司對承保球員有更多限制。看看陣容，柯瑞亞(Carlos Correa)、貝瑞歐斯(José Berríos)和卡拉提尼(Victor Caratini)等，也因傷病史或其他原因，未能順利買到保險。波多黎各方面擔心，難以找到足夠的替補球員組成代表隊出征，特別是波多黎各還是首輪賽事的主辦國。3月6日至11日間，分組賽事會在聖胡安的比索恩體育場(Hiram Bithorn Stadium)舉行，與波多黎各同組還包括加拿大、哥倫比亞、古巴和巴拿馬。

剛轉戰道奇的迪亞茲因征戰上屆WBC受傷，造成所屬球隊的整季戰力部署，也讓保險公司吃到苦頭，遂於本季嚴格審查，甚至因拒保讓波多黎各難以組隊參戰。 美國聯合通訊社

大聯盟方面，對球員保險一事保持沉默態度，因多國球員的狀況仍在待定中。主辦方和大聯盟球員工會(MLBPA)正跟保險公司遊說，要求放鬆決策。大聯盟的官方保險合作夥伴全國金融合作夥伴(National Financial Partners，簡稱NFP)承擔保險業務，目前未對外公開回應。

其實，即使球員沒保險，只要所屬的球隊願承擔後果，該員仍可返國效力參加WBC。回顧2023年，底特律老虎隊便讓資深球星卡布雷拉(Miguel Cabrera)參賽，那一季他的薪資高達3200萬美元，高層仍決意放行。只是，洛杉磯道奇隊則做出相反的決定，拒絕讓當家左投克蕭(Clayton Kershaw)參賽，那一季薪資是2000萬美元。也因此，克蕭熬到退休這一刻，決定報名美國隊參戰，由於不具職業球員身份，所以沒保險問題。

球員工會在上週五發表聲明提到：「大聯盟的球員們想為國家隊出征，我們理解卻也對保險未能符合要求，導致無法參賽表達失望。」根據保險政策，凡球員因參戰WBC受傷，將賠償該球員所屬球隊開出的薪資，獲准承保的內野手保險涵蓋兩年薪水，投手則是四年，保險金額並無上限，如今若曾待過60天傷病名單、或者像林多有過多次手術者，都被排除在外不符資格，但每位球員的受傷史不一，所以採逐案審查方式。以美國隊為例，紐約洋基隊的巨星賈吉(Aaron Judge)，儘管去年七月底右肘肌腱拉傷，但打滿152場比賽遂獲承保。新加盟芝加哥小熊隊的布雷格曼(Alex Bregman)去年右大腿拉傷缺席近七周，但未上60天傷病名單或動手術，也可買保險出賽。

效力洛杉磯道奇隊的「二刀流」大谷翔平，在2023年結束後做了肘部手術，針對保險限制只能在WBC打擊不可以投球，這是道奇隊總教練羅伯茲(Dave Roberts)所證實。欲效力委內瑞拉打經典賽的道奇隊球員羅哈斯(Miguel Rojas)沒保險，他對此表達不滿：「我不想攻擊任何人，也不是抨擊現況，只是覺得我既然可在大聯盟打球，為什麼不能為國家隊參賽？」根據瞭解，原因是他下個月滿37歲，保險政策對37歲以上的老將排除，這與過去有所不同。此舉，亦將影響到一些將近37歲的資深球員。

球隊不願承擔風險買單、保險公司拒保，促使波多黎各跳腳，索拉指責保險公司為何不早說，竟然選在這節骨眼，加劇他們組隊的困難，他表示：「在某些方面，我覺得這有點不公平，尤其當離最終名單提交剩三天時，你突然說林多不符合承保資格？居然等到最後一個週末，才給我們答覆？這太意外了！」他認為保險公司的標準不一，因為有些球員有傷病史、卻可為國效力（指大谷翔平），波多黎各有些人還在2A打球，沒有大聯盟保障名單，也沒被邀請春訓，卻還被他們刪除資格，這讓人有點難以理解。

波多黎各隊隊長、紐約大都會隊全明星游擊手林多，遭到保險公司拒保。 路透

林多因肘部多次開刀不承保，貝瑞歐斯右肘發炎進傷病名單，柯瑞亞是因傷病史豐富，包括2022到23年冬季右腿手術、上一季腦震盪，即便他仍出賽多達144場，是自2021年以來最多的一次仍被排除保險範圍。其他球員如基尼奧斯(Luis Quiñones)、莫蘭(Jovani Morán)和里奧斯(Yacksel Ríos)等也沒保險，這些人的案子仍在審查中但不太樂觀。人生難以預料，由於亞土維和迪亞茲上一屆的重大傷例，竟可影響到本屆經典賽舉辦，不願掏數千萬賠償金的保險公司，用這招來改變各隊實力版圖。