身價漲百倍 石井大智變身星光熠熠的日本武士

聯合新聞網／ Hiyan
石井大智整季防禦率0.17，宛如灰姑娘般被選進日本武士隊。圖截自官方X
第6屆世界棒球經典賽WBC將在3月登場，日本武士隊先前已經公布19名國手名單，上週再公布10人，包含效力道奇的王牌右投山本由伸、小熊強打鈴木誠也，剛加盟大聯盟的村上宗隆、岡本和真等人。在這次星光熠熠的日本國家隊名單中，阪神虎隊後援投手石井大智的經歷以及竄起過程顯得相當特別。

石井大智出身自四國島聯盟plus高知鬥犬隊（2018年～2020年），2020年選秀會上直到第八輪才被阪神虎隊挑中。回顧當時的選秀會，時任監督矢野燿大說:「原本預定選7名選手就要結束，後來大智投手還留著，這一名與球團討論是否要選之後才拿下的選手，如果在WBC擔綱終結者的話，不是很夢幻嗎?!」

到2020年都還在獨立聯盟打球，月薪10萬日圓的選手，竟然一躍成為經典賽日本武士隊國手。石井大智成為高知鬥犬隊OB之中，繼2013年角中勝也之後第二名入選經典賽國手選手，高知鬥犬隊並且特別在球團官網上介紹這兩名鬥犬之光。

角中勝也拿過太平洋聯盟打擊王、安打王，成就不在石井大智之下，不過年僅28歲的石井，2026年薪一口氣從1億1,800萬加到2億日圓，已經超越角中勝也生涯最高的1億4,100萬日圓（2017年），寫下更加傳奇的一頁。

石井大智出自獨立聯盟，寫下不可思議的傳奇經歷。圖截自官方X
比較選秀順位，角中勝也2006年社會人/大學生選秀第7指名加入千葉羅德隊，石井大智則是順位更後面的「老八傳奇」。他去年在一軍出賽53場投出37個中繼點，53局只失掉1分，防禦率0.17，是單季50局以上投球局數的投手當中最佳成績，刷新了2011年淺尾拓也的0.41紀錄，也是阪神虎隊優勝封王的一大功臣。

阪神這次入選2026年經典賽的日本隊國手還有捕手坂本誠志郎、內野手佐藤輝明内、外野手森下翔太，合計4名選手，與軟銀並列12球團最多，也是阪神虎隊史最多的一次。

以下為歷屆經典賽阪神虎隊入選的球員陣容:

2006年：久保田智之、藤川球兒

2009年：岩田稔

2013年：能見篤史、鳥谷敬

2017年：藤浪晋太

2023年：湯浅京己、中野拓夢

而且以後援投手來說，石井大智是繼久保田智之、藤川球兒、湯浅京己之後的第4人，其中上一屆國手湯浅京己崛起過程與石井大智相類似。湯淺出身自日本獨立聯盟海聯盟的富山GRN雷鳥隊，2018年選秀第六指名加入阪神虎隊。2022年大放異彩以43次中繼成功、防禦率1.09拿下中央聯盟最佳中繼投手，因而獲得栗山英樹監督的青睞，征戰2023年WBC。

不過湯淺受到WBC的影響加上左脇腹肌受傷，2023年成績大幅下滑，只在一軍出賽15場，2024年甚至整季沒有在一軍出賽，直到2025年才逐漸回穩，一軍投了40場，繳出22次中繼成功、防禦率2.52的成績。阪神這次送出4名好手，其中石井大智是唯一的投手，當然不願見到常見的WBC後遺症發生在他們身上，影響連霸之路。

石井大智去年賽季創下連續56場、連續55局無失分的驚人紀錄。圖截自官方X
光榮獲選為經典賽的一員之外，石井大智受到前隊友青柳晃洋的影響，內心也點燃了赴美挑戰的火苗，並且在去年底的談約過程中向球團提出這個想法。今年經典賽是他第一次入選日本武士隊，而且就是一場最高等級的對決舞台，也是一場試金石，相信許多大聯盟球探都在關注這名剛竄起的日本強投。

