上一屆經典賽義大利完美示範過 中華隊這次帶16投是必要的！

第6屆WBC世界棒球經典賽將在3月5日開打，參賽20隊的30人正式名單預計本週五由大聯盟官方公布，日前中華隊總教練曾豪駒受訪時表示，將帶15至16名投手應戰，這確實是非常必要的作法。

上一屆經典賽義大利帶了17名投手，你沒看錯，真的就是帶17投應戰，半數具小聯盟2A資歷，當時義大利總教練皮耶薩（Mike Piazza）解釋，主要是賽程安排的關係，球隊面臨4連戰，中間完全沒有休兵日，加上過去國際賽義大利缺投手，因此多選幾名投手，這是必要的。

2023世界棒球經典賽義大利隊總教練皮亞薩當屆選進多達17名投手，事後來看真的是明智之舉。聯合報系資料照

結果，3月9日義大利首戰打到延長賽第10局，最終以6：3扳倒古巴，該役義大利動用6名投手，先發的「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）用40球投完3局無失分打卡下班，依規定只需休1天就可再登板。

3月10日義大利用5名投手，終場以7：11不敵中華隊，隔天再以0：2慘遭巴拿馬完封，該役用4投，前3場比賽義大利總計用15名投手，沒有任何1人重複登板。

退役的大聯盟球星「黑暗騎士」哈維，在上屆經典賽為義大利先發2場都有出色表現，義大利最後也順利晉級8強。 美聯社

3月12日義大利預賽最終戰強碰荷蘭，依舊推出哈維先發，哈維用60球投4局失1分退場，後續上場的5名投手都跟第一場一模一樣，顯然這6投就是義大利教練團最信任的投手戰力，休兩天後再登板滿血回歸，最終義大利以7：1擊敗荷蘭晉級8強，投手戰力兵多將廣以利教練團調度，這就是義大利多帶幾名投手的考量。

2017年經典賽首次參賽的以色列一口氣帶16名投手，當時以色列總教練溫斯坦（Jerry Weinstein）解釋，「短期比賽投手是最重要的，所以才會帶那麼多人，如果能有效運用多樣性的16名投手，相信會有好結果。」

結果，以色列首戰對南韓用6投，次役對中華隊用7投，預賽最終戰對荷蘭更動用9投，每一名投手更投1局，以色列3戰全勝晉級8強，3戰只失10分，投手人海戰術奏效。

2017年經典賽首次參賽的以色列一口氣帶16名投手，結果接連擊敗韓國、台灣與荷蘭晉級8強，投手海戰術奏效。 聯合報系資料照

這一屆經典賽中華隊第1次面臨4連戰的考驗，加上經典賽有投手用球數和休息天數限制，中華隊並非每一位投手都是頂級戰力，所以必須多選一些投手，至少15人是基本的，選到16人也完全沒問題，畢竟義大利和以色列都示範過了。

這次中華隊能否打進8強，幾名旅美投手的狀況掌握，和教練團的投手調度絕對是關鍵，3月才能加入球隊的旅美投手，能否克服時差和高張力比賽考驗是觀察重點，畢竟上一屆經典賽鄧愷威也是大賽前才加入，結果表現不理想，這一批中華隊投手戰力天賦出色，就看臨場發揮。