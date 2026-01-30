快訊

公鹿「字母哥」為交易市場投下原子彈 熱火是最有競爭力買家

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
「字母哥」安戴托昆波交易投下原子彈，NBA交易市場瞬間炸裂。 法新社
「字母哥」安戴托昆波交易投下原子彈，NBA交易市場瞬間炸裂。 法新社

上季季中獨行俠把象徵「未來10年天賦」後衛唐西奇送到湖人，換來「傷病纏身」前鋒戴維斯，震驚天下，全世界都認為獨行俠傻到家，湖人賺爆，天上掉下來禮物意外送上門。

今年季季中NBA交易市場再度上演世紀大戲，公鹿被迫交易「字母哥」安戴托昆波，字母哥也正式表態該結束12年多合作，分道揚鑣。

「交易字母哥」擺上交易平台，聯盟馬上炸鍋，NBA爆料天王查拉尼亞(Shams Charania)最新情報，東區熱火、尼克，西區灰狼、勇士是字母哥最積極四個買家。

31歲字母哥和他的經紀團隊已經跟公鹿取得默契，現在分手對大家都好，公鹿也開始聆聽各方報價。

31歲「字母哥」安戴托昆波(右)和他的經紀團隊已經跟公鹿取得默契，現在分手對大家都好。 美聯社
31歲「字母哥」安戴托昆波(右)和他的經紀團隊已經跟公鹿取得默契，現在分手對大家都好。 美聯社

如果是三年前28歲字母哥，才剛拿下兩座年度MVP，比賽統治力聯盟數一數二，那時候字母哥交易行情之高難以估算。過去兩個賽季字母哥多次傷病，連續兩年季後賽傷停缺陣，加上今年公鹿戰力大跌停，字母哥也傷打打停停，目前已經傷停15場(公鹿已賽45場)，字母哥交易行情跌了不少。

公鹿開放交易字母哥，等於為今年球季投入原子彈。

「得字母哥得天下」，這也是為什麼還差一塊奪冠拼圖的尼克、熱火、灰狼、勇士如此肖想字母哥原因。

尼克目前戰績東區第二，僅次活塞，看起來還可以，但尼克需要奪冠最大保障，把字母哥弄來無疑是最安心「保險」。

尼克願意出長人唐斯，但其他交易配套都很難吸引公鹿送出字母哥，除非再搭上前鋒布里吉斯。

熱火是字母哥最有競爭力買家，場均20分射手赫洛(左二)就是完美交易籌碼。 美聯社
熱火是字母哥最有競爭力買家，場均20分射手赫洛(左二)就是完美交易籌碼。 美聯社

熱火是字母哥最有競爭力買家，場均20分射手赫洛和七呎年輕長人韋爾就是完美交易籌碼，公鹿不但能保持戰力，後續再交易也很有彈性，如果熱火捨得再擠出兩首輪，熱火極有能力說服字母哥和公鹿完成交易。

灰狼爭冠戰力和實力一直卡在那裡，就是少一塊關鍵拼圖，愛德華需要關鍵得手幫手，一個字母哥就能解決灰狼攻防、後場老化所有問題。

灰狼兩個先發主力前鋒藍道、麥克丹尼爾斯得二出一，還得搭上最佳第六人替補前鋒里德或灰狼最好用攻防全能後衛迪文森佐。

迪文森佐是灰狼極重要關鍵拼圖，灰狼現在後場嚴重缺人，39歲康利太老功力剩不到一半，原板凳後衛華克去年夏天走人，目前在老鷹打得風生水起，場均20.3分生涯最佳，如果灰狼為了拿下字母哥再送出迪文森佐，灰狼後場控制力和整體戰力都會嚴重失衡。

即使字母哥和愛華德合體，失去迪文森佐，灰狼爭冠之路還是很困難。

勇士被視為字母哥重要買家，如果還想在柯瑞生涯最後兩年有所作為，勢必要賭一把大的。 美聯社
勇士被視為字母哥重要買家，如果還想在柯瑞生涯最後兩年有所作為，勢必要賭一把大的。 美聯社

勇士被視為字母哥重要買家，因為前鋒巴特勒賽季報銷，勇士爭冠前途馬上當機。勇士如果還想在柯瑞生涯最後兩年有所作為，勢必要賭一把大的，打包巴特勒、波傑姆斯基、希爾德+小配角，再送上兩首輪是基本交易包，但競爭力極為有限，絕大部分NBA球隊都不會在這時間點接收巴特勒合約。

在字母哥爭奪戰中，勇士很難有競爭力。

目前看來字母哥團隊施壓，公鹿開放接受報價，字母哥在2月6日前被交易有五成以上機率。

我的預測：熱火是最有競爭力買家，也能提出讓公鹿很難拒絕的報價，熱火如果拿下字母哥，東區和NBA都會變天。

特約記者李亦伸

