中職／豐富國手資歷與猿隊6冠加身 郭嚴文值得最後引退尊榮！

「超級喜歡」郭嚴文去年季後遭味全龍戰力外之後，至今尚未找到新東家，樂天桃猿已確定不會網羅，郭嚴文還想要打球，但似乎被迫要離開職棒戰場，郭嚴文如果乏人問津，2008年奧運資格賽堀起的旅外野手，就將全部退出職棒球員舞台。

郭嚴文在2007年加盟美職辛辛那提紅人隊，在2008年北京奧運資格賽，大批球員無法參賽之下。他以紅人隊新人聯盟球員身分入選8搶3奧運資格賽國手，並且去打北京奧運，因而開始參與大型國際賽，也在球迷間建立起知名度。

但他在紅人隊的生涯不長，最高只打到小聯盟1A，2010年4月被釋出，加入中華成棒隊，出征該年洲際盃及亞運之後，年底參加中職選秀，獲得La New熊隊第一指名，以正月薪13萬元、激勵獎金100萬元的加盟，開啟中職生涯。

2010年中職選秀

他在2011年就成為球隊主力二壘手，第一年就有130支安打、3成01打擊率，隔年2012年有15轟、2成99打擊率及72打點，除了2016年因右手肘骨刺手術及左膝半月軟骨清創手術，該季只有56場出賽，不過重回球隊之後，邀出3成45打擊率，

2017年又重回球隊主力戰線之中，2018年有10轟，2019年來到生涯新高17轟、138支安打、94打點，以及3成24打擊率，郭嚴文桃猿隊9年奪下6冠且是3連霸的重大功臣，樹立「超級喜歡」的稱號。

圖為2012年猿隊奪冠場景。

在球隊異主之後，2020年與樂天桃猿簽下3年合約，三年總值超過2436萬元合約，月薪分別為是60萬、68萬及75萬元，締造生涯顛峰。

可是郭嚴文在簽下3年合約之後，表現下滑，2020年雖有10轟，但打擊率及打點都不若2019年，2021年只有一軍出賽51場，打擊率降到只有2成19，全壘打是「0」，2022年打擊狀況有回溫，但並未有顛峰時期的火燙手感。

2023年因與球團薪資談不攏擔出仲裁，最後撤銷後減薪16萬元，新球季月薪為52萬，不過郭嚴文年紀漸大已不是二壘手首選，換守一壘、三壘及代打，一軍出賽37場，季後遭釋出。

聯合報系資料照

郭嚴文在2024年被味全龍網羅簽下2年合約，去年受重用之下有不錯打擊表現，但在味全龍年輕內野手擠壓，還有朱育賢搶守一壘之下，郭嚴文去年46場出賽，打擊未符預期，季後遭到戰力外。

綜觀目前中職6隊的環境，郭嚴文在年紀大且有傷痛之下，郭嚴文僅能守一、三壘或代打，似乎已沒有可以容身之處，外界咸認樂天桃猿可為郭嚴文舉辦引退，是最適合的最後棲身之所，但樂天桃猿已決定不網羅，讓自認還可以再打的郭嚴文，面臨球員退役的窘境。

郭嚴文除了北京奧運之外，也是2009年經典賽、2010年廣州亞運、2012年經典賽資格賽、2013年經典賽、2014年仁川亞運、2015年及2019年世界12強棒球賽國手，替台灣征戰無數。

聯合報系資料照

從2008年奧運8搶3資格賽堀起的旅外野手，高國輝、林哲瑄及蔣智賢都已從球員退出，郭嚴文如果真的沒人要。就真的全部退役，不同的是他可能會與蔣智賢一樣，在沒有球隊網羅、沒有引退之下離開職棒。

郭嚴文距離生涯百轟只差2轟，自認還能再打，跟他有淵源的球隊或許可以再考慮一下，月薪不高之下，讓郭嚴文有一個引退舞台，讓「「超級喜歡郭嚴文」的應援聲可以在職棒戰場最後響起。