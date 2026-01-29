少了士官長巴特勒後 金州勇士和柯瑞何去何從？

當士官長巴特勒(Jimmy Butler)倒在底線，抓著自己的右膝，痛苦地呻吟時，勇士球迷心裡最大的恐懼是：『不會吧，那我們今年球季怎麼辦？』等到MRI結果出來，確定是ACL斷裂後，這個恐懼還要加劇變成『那我們下季該怎麼辦？』

柯瑞(Stephen Curry)到3月14號就要滿38歲了，他和勇士的合約在2027年要到期，巴特勒的合約也在同一時間走完，他傷癒復出時，老士官長也要37歲了，而嘴綠也即將36歲，勇士正面臨這些主力球員最後一次奪冠窗口。去年巴特勒的交易，讓勇士看到了柯瑞生涯最後的希望，但這些希望都隨著巴特勒膝蓋韌帶撕裂，也一起付諸東流。

柯瑞自己也知道，所以在巴勒剛受傷的那兩天，這位全NBA最願意受訪的巨星，居然躲著媒體，不願意接受訪問，直到數天後才出來說話：「這是個困難的局面，首先你會想到巴特勒和他的復健過程，他的心情。但以籃球的角度來說，我們得做必要的調整，好保持我們的隊形，維持他來了以後我們建立的成果。我們在這兩場比賽調整地並不好，但我們得盡快前進，不能讓局勢往下沈淪。」

這正是勇士隊目前最大的挑戰，在巴特勒受傷之前，他們16場比賽中贏了12場，這段期間內，柯瑞和巴特勒都打出了賽季最好的狀態；但在他傷後，4場比賽輸了3場，尤其是傷後的第一戰，驚魂未定的勇士被全聯盟得分能力排倒數第七的暴龍隊狂轟145分。接下來對目前在季後賽圈外的獨行俠，即使柯瑞獨得38分，也救不了勇士。在明尼蘇達的二連戰中，雖然贏了第一場，但背靠背的第二場，柯瑞、格林(Draymond Green)、霍福特(Al Horford)和梅爾頓(De'Anthony Melton)都休息，剩下的球員明顯地缺乏攻擊能力，以25分的差距慘敗。

老闆拉科伯(Joe Lacob)不會容許球隊擺爛下去，去賭樂透籤。但勇士隊現在的薪資空間極為有限，巴特勒本季的薪資為5400萬美金，下一季勇士還要付養傷中的他5700萬。勇士球迷現在最大的夢想，就是能用巴特勒即將到期的合約，去跟公鹿隊換字母哥，這兩人在max合約中佔據的薪資空間很接近，如果公鹿想徹底重建，用巴特勒去清洗薪資空間是可行的辦法。但這筆夢幻交易最可能出現的時機是今年夏天，屆時勇士不再被硬上限給卡住，可以承接更多的薪資。但這就是個野望，除非字母哥情定勇士，硬是逼公鹿把他送到灣區，否則公鹿隊肯定會聽到其他球隊更有吸引力的報價。

勇士隊目前最好的交易籌碼之一就是庫明加(Jonathan Kuminga)，在巴特勒受傷之前，他幾乎已經消失在科爾(Steve Kerr)教練的上場輪值中，好不容易等到巴特勒受傷，科爾不得不用他了，又只打了兩場就傷了。但庫明加才23歲，明年合約也還在控制中，運動能力的天花板也是勇士陣中最高的，就看總經理鄧李維(Mike Dunleavy)何時願意替他找買家。

此外他們第二梯隊的領袖梅爾頓，上季也是因為ACL傷勢，幾乎整季缺席，但本季復出後，他的績效完全沒受影響，他上場時的正負分差高達＋8.6分，在NBA所有球員中排第十名，而他下一季有球員選擇權，可以自由離隊，勇士完全可以趁他目前價值最高時，將他當成籌碼。而棄船綠衫軍的老將霍福特，當初覺得勇士奪冠機會高過波士頓，但如今局勢丕變，39歲的霍福特對現在的勇士沒太大幫助，反而他的老將價值在其他強隊才能發揮，也是可以送走的人選。

柯瑞希望的勇士隊是支有爭冠能力的球隊，但本季打下來，勇士就是一支在五成勝率徘徊的平庸隊伍，這還是在有巴特勒的時候。如今巴特勒的報銷，讓勇士得面對殘酷的現實—他們毫無冠軍的可能了。科爾在上個月，巴特勒還沒受傷前，就說過：「我們就是是一個衰敗的王朝，我們自己知道，聯盟每個人也都知道。」如今這個衰敗已成定局，端看柯瑞和勇士如何接受。