與大谷、山本共組最強經典賽日本隊 誰會是未知第30人？

日本隊經典賽陣容幾乎全部確定，井端弘和監督26日再度公布國家隊成員，包括山本由伸、岡本和真、村上宗隆等都名列其中，加上之前的大谷翔平、菊池雄星等人，大聯盟組已多達8人，是歷屆日本隊之最，展現日本對經典賽的重視及連霸的信念。

這次記者會後尚有1人未公布，確定的29人中有15名投手，3名捕手，7名內野手及4名外野手，野手部分，大谷、岡本、村上及上屆未參加的鈴木誠也都順利加入國家隊，將之前火力不足的擔憂一掃而空，以4人為打線主幹，輔以日職的強打者，建構出進攻能力連美洲球隊都會畏懼三分的日本隊。

要將這些強打者全部擺上先發陣容有時是甜蜜的煩惱，其中去年以40轟及102分打點奪下央聯雙冠王的佐藤輝明，在內野的位置就與岡本及村上重疊，這也是過去幾次一級賽事佐藤都無法入選國家隊的主因，去年佐藤攻守表現大躍進，終獲國家隊青睞，3人如果要同時上場，佐藤可能就會移防有經驗的右外野，另外，目前唯一的中外野手只有周東佑京，守備方面也有隱憂。

上屆表現不錯的吉田正尚成為日本隊第30人熱門人選，只不過在守備的這個問題無法提供太大的幫助。 美聯社

如果以火力最大化為考量，排出的先發守備陣容會是捕手若月健矢、一壘手岡本、二壘手牧秀悟、三壘手村上、游擊手小園海斗、左外野近藤健介、中外野鈴木、右外野佐藤，但如前所述，外野防守無法令人安心，小組賽或許還能使用這種陣容，到了更高一層的複賽，外野需要更大的防守範圍，勢必就得捨棄近藤或鈴木其中之一，屆時才是井端監督真正的考驗。

外野有此疑慮，因此各界猜測最後1人是外野手，但相關人士透露未能公布是由於各項手續的進度關係，這樣看來最後名額以旅美球員的機率最高，上屆大賽表現不錯的吉田正尚成為熱門人選，只不過吉田在守備的這個問題無法提供太大的幫助，加上歸在內野手的牧原大成可兼守外野，吉田入隊後應以DH或關鍵代打為主，期望再增強日本隊的攻擊火力。

今永昇太是另一個有可能的人選，目前日本隊公布的陣容中已有15名投手，包括菊池雄星、曾谷龍平、宮城大彌、松井裕樹在內，只有4名左投，今永如加入，對於日本隊的左投戰力有很大的幫助，而且經典賽有投球數及休息天數限制，先發投手大約負擔3到4局的投球局數，可預期各隊都將採用雙先發的調度，投手需求量要比一般國際賽要重，多帶1名有經驗的大聯盟投手是合理的選擇。

阪神新王牌才木浩人是另一個遺珠，他在12強先發2場，防禦率僅有1.69，有國際賽經驗且是央聯防禦率王，沒入選令人意外。 路透

至於其他的可能人選有同為大聯盟組的千賀滉大，千賀去年開季後威風八面，但季中受傷，復出後表現有落差，且功能性不大，不太可能成為最後1人；阪神新王牌才木浩人是另一個遺珠，他在12強先發2場，防禦率僅有1.69，有國際賽經驗且是央聯防禦率王，沒入選令人意外。

野手方面，其實還有岡林勇希這名中日的正中外野手，岡林雖只有23年亞冠賽經驗，但生涯6年有3季安打超過160支，2度奪下安打王，連4季盜壘也都在10次以上，更是去年央聯外野最佳九人及金手套獎雙料得主，跑攻守俱佳，可惜這次日本隊外野策略應是以長程火力為主，角色又與周東重疊，岡林只能寄望下次國際大賽再披上日本隊戰袍了。