進階數據抬頭助瓊斯叩關名人堂 90年代斧頭幫8人入龕成就傳奇

勇士隊傳奇中外野手瓊斯(Andruw Jones)終於在上周成功入選名人堂，這是他第9年叩關名人堂，最終以78.4%的得票率進入棒球最高殿堂。在瓊斯也進入名人堂後，90年代勇士經典陣容已有8位名人堂成員，包括6位球員、1位總教練與1位總管，他們1996、97年都同時替勇士效力，讓這支陣容更增添傳奇色彩。

勇士隊曾於1991到2005年締造連續14年分區冠軍的歷史紀錄(不包括罷工的1994年)，可惜的是他們這段期間只拿下1995年這麼一座冠軍，稱他們是王朝算有點勉強，且他們亦非90年代拿下最多冠軍的球隊，但稱他們是90年代僅次於洋基第二偉大的球隊並不為過。瓊斯是繼史上最偉大的三巨投麥達克斯(Greg Maddux)、葛拉文(Tom Glavine)與史摩茲(John Smoltz)，以及強打代表奇柏‧瓊斯(Chipper Jones)與麥葛里夫(Fred McGriff)、傳奇教頭考克斯(Bobby Cox)、總管舒爾霍茲(John Schuerholz)後，第8位勇士90年代黃金時期出身並入選名人堂的成員。

瓊斯1996年即以19歲之齡登上大聯盟，在此之前他被《Baseball America》評選為百大新秀榜首。該年他在世界大賽聲名大噪，第一戰前兩個打席都轟出全壘打，並打破洋基傳奇曼托(Mickey Mantle)的世界大賽最年輕擊出全壘打的紀錄。1998是他大爆發的一年，繳出31轟、90打點、.836OPS的成績，並拿下生涯第一座金手套，那年他不過21歲，可說是繼小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)之後又一位天才型強打中外野手，生涯與小葛瑞菲一樣摘下10座金手套獎。他與奇柏•瓊斯組成的「雙瓊斯」連線也堪稱經典，1998到2000年及2002與2006年，兩人都同時繳出精彩的球季。而安德魯•瓊斯個人則以2005年51轟、128打點、.922OPS的這季達到生涯顛峰，該年他拿下國聯MVP第二高票，以些微差距輸給普荷斯(Albert Pujols)。

不過瓊斯的生涯也退化相當快，2007年他的打擊成績下滑到26轟、96打點、.222打擊率與.724OPS。儘管如此，隔年他還是與道奇隊簽下2年3620萬的合約，只不過他離開勇士隊後身形明顯走樣，打擊也相當不振，打擊率低到.158，因此合約只走一年就提前遭釋出。此後他輾轉到遊騎兵、白襪與洋基隊，但都無法重振他勇士時期的雄風，最終累積1933安、434全壘打、62.7WAR的大聯盟成績。瓊斯於2013及2014球季加入日職樂天金鷲，堪稱史上最大咖的洋砲，最終於2016年正式宣布退休。

起初瓊斯並不被看好進入名人堂，主要的原因在於他的傳統數據只能說在及格邊緣，甚至連相當基本的2000安門檻都沒能達成，全壘打數也離名人堂保證的500轟有段距離。即便他的守備再好，在沒那麼重視進階數據的年代仍不足以讓他踏進名人堂，因此在他首度取得名人堂票選資格的2018年僅拿了7.3%的得票率，差點因不到5%生存門檻而被提前刷掉。

好在大聯盟日漸重視進階數據，WAR值也逐漸成為主流，這讓瓊斯進入名人堂的呼聲逐年水漲船高。或許光看打擊傳統數據不足以讓瓊斯選進名人堂，但他的守備絕對是歷史級別，其生涯dWAR值24.4高居史上第22，在外野手當中更是史上第1。他的總WAR值62.7比很多名人堂球員還要高，包括年代相近的鈴木一朗、葛雷諾(Vladimir Guerrero)與皮耶薩(Mike Piazza)。

在瓊斯進入名人堂後，讓勇士90年代的代表人物一口氣就有8位名人堂成員，實屬歷史罕見，並且再度成為佳話。 美聯社

1997年勇士隊還有位當年最強第一棒洛夫頓(Kenny Lofton)在陣中，他的生涯WAR值高達68.4，也是被傳統數據與禁藥年代埋沒的球星，在進階數據倍受重視的今天，絕對夠資格被選進名人堂。不過洛夫頓在勇士只待過這麼一季，並不能算是90年代勇士的代表人物。而在瓊斯進入名人堂後，讓勇士90年代的代表人物一口氣就有8位名人堂成員，實屬歷史罕見，並且再度成為佳話。