黃蜂撿到新人王熱門！克努佩爾如何讓狀元佛雷格黯然失色？

2025年選秀會前，全世界的目光都鎖定在佛雷格（Cooper Flagg）身上，這位被視為世代級的天才的狀元郎，被寄予了重振達拉斯榮光的厚望。然而，隨著賽季行至一半，東區的黃蜂隊卻傳出了清脆的空心入網聲，佛雷格的前杜克隊友克努佩爾（Kon Knueppel），正用一記記精準的三分彈，對新人王的頭銜發起強力挑戰。

獨行俠現在的處境，無疑讓球迷們感到沮喪。原本期待戴維斯（Anthony Davis）與厄文（Kyrie Irving）的雙巨頭能帶領球隊更進一步，現實卻是傷病名單長到讓人絕望。 戴維斯因手部韌帶傷勢再度長期缺陣，而年僅19歲的佛雷格則被強行推上了救世主的位置。

目前佛雷格場均繳出18.8分、6.3籃板、4.2助攻。從數據看，他確實兌現了全能型球員的天賦，得分、籃板、助攻、抄截全數領跑全隊。但整體效率稍顯掙扎，佛雷格的投籃命中率雖然有47.8%，但三分球命中率僅28.6%。在全聯盟嘗試超過100顆三分的球員中，他的效率排在倒數，特別是在Catch and Shoot的空檔，命中率更低到只有24.2%。

佛雷格從數據看，他確實兌現了全能型球員的天賦，得分、籃板、助攻、抄截全數領跑全隊，但整體效率稍顯掙扎。 美聯社

由於陣容畸形，教練團甚至甚至會讓佛雷格去扛起控球任務。在缺乏空間的環境下，佛雷格要頻繁地陷入一對多的肉搏戰。球隊的進攻效率更是慘淡的倒數第三，唯一的慰藉是，他的兩分球命中率（53%）甚至優於同齡時期的詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant），每場 11.5次的切入更是領先所有新秀。

正如隊中的傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）所言，佛雷格是現代籃球的完美模板，但他現在更像是在一座荒島上獨自求生，數據雖華麗，卻難掩球隊15勝25敗、西區第12名的頹勢。

相較佛雷格還在為了每一分肉搏時，克努佩爾卻在黃蜂隊那全面進化的體系下將「射手」這個角色推向了極限。

在職業生涯的前40場比賽中，他投進了137顆三分球，這不僅是NBA歷史之最，更恐怖的是，歷史上從未有任何一名球員能在職業生涯前40場就達成100顆三分球的里程碑。他僅用了 29場比賽就達標，將原紀錄保持者馬卡南（Lauri Markkanen）的41場遠遠地甩在後頭。照目前的產量推算，他極有可能在賽季結束時突破250顆三分大關，打破原先由國王隊穆雷（Keegan Murray）保持的紀錄。

佛雷格(右)與克努佩爾(左)是NCAA杜克大學隊友，兩人去年同時選秀進軍NBA，如今將競爭角逐新人王。 路透

但如果你僅僅將克努佩爾定義為一名射手，那就太小看他了。他與約柯奇（Nikola Jokic）成為本季唯二能場均繳出「15 分、5籃板、42% 三分命中率」的球員。克努佩爾展現了意料之外的身體強度與籃板意識，他在場上的從容感完全不像個剛離開校園的孩子。當對手開始針對他的外線進行貼身防守時，他展現了紮實的持球能力，特別是運球後的跳投，命中率竟超過五成。

最讓人驚艷的是克努佩爾那超乎年齡的穩定性。黃蜂總教練李（Charles Lee）對他有如海綿般的學習能力讚不絕口。克努佩爾能快速吸收對手的防守習慣，結合他打磨許久切入技術，來彌補自己並非頂尖的體能條件，這些都讓他即便在面對如布朗森（Jalen Brunson）這種身體對抗極強的後衛時，也能利用出色的底盤力量與橫移預判，將防守下限維持在一定的水準。

他在場上的影響力隨處可見，無論是作為定點射手拉開空間，還是在擋拆中利用外線威脅切入傳給底角的隊友，克努佩爾展現了成熟的的萬金油屬性。在陣中主控受傷期間能跳出來維持出手產量與得分，而在傷兵回歸後，他也能迅速適應角色，尋找更高效率的出手選擇。

佛雷格(左)固然是那個上限更高的未來門面，但克努佩爾(右)用他那純粹的狙擊能力證明了，在現代籃球的賽場上，有時最簡單的武器反而最致命。 路透

在夏洛特這個相對低調的市場中，克努佩爾正一步步建立起他的名聲，僅用42場比賽就攻下生涯第800分，打破了隊友小鮑爾（LaMelo Ball）保持的隊史紀錄，而在2020年後的聯盟裡，能以更快速度達成此成就的，只有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、班凱羅（Paolo Banchero）與威廉森（Zion Williamson）這三位狀元郎。這說明了一件事，克努佩爾的上限，或許遠比我們最初預想的射手天花板要高得多。

新賽季後半段，這場「全能天賦」與「極致效率」的對決，將決定誰才是這個2025選秀梯隊真正的領頭羊。佛雷格固然是那個上限更高的未來門面，但克努佩爾用他那純粹的狙擊能力證明了，在現代籃球的賽場上，有時最簡單的武器反而最致命。