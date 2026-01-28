日職／想多賺又在意季賽戰績 矛盾心態讓季後賽制一改再改

日職近來打算更改季後賽制度。

日本職棒預計將改動季後賽規則，目前傳出的新規方向為：在第二輪與聯盟冠軍的賽事中，首輪晉級球隊若是例行賽勝率不到五成，或者和冠軍勝差超過10場時，將從原先的6戰4勝制（冠軍球隊先拿1勝）變成7戰5勝制（冠軍球隊先拿2勝）。雖然還不算正式更動，但從這樣的考量，不難發現日職既想要擴大例行賽戰績的影響，但又捨不得減少場次，影響營收的矛盾心態。

在日職進入兩聯盟時代後，原先都是由例行賽冠軍代表聯盟進軍日本一。不過到了1973年賽季，太平洋聯盟就曾出現季後賽。當時的背景為假球案「黑霧事件」爆發，其中又以西鐵獅最受其害，洋聯人氣自然受到影響。相對的，中央聯盟則是處在讀賣巨人九連霸「V9」時期，不僅坐擁王貞治、長嶋茂雄等明星好手，戰績長紅的同時又有媒體優勢，使得棒球人氣完全倒向巨人和央聯這邊。洋聯則是經營遇上嚴重瓶頸，包括東急飛人（現北海道日本火腿鬥士）、東京獵戶座（現千葉羅德海洋）和西鐵獅（現埼玉西武獅）等隊，都在1960年代末至1970年代間轉賣過。

面對巨大危機，洋聯開始進行一系列改革，試圖刺激聯盟人氣。其中就包括在1973年起，將賽季改為前、後期制。打完之後，再由前、後期冠軍進行5戰3勝制的季後賽，決定真正的聯盟冠軍。對中職球迷而言，肯定很熟悉這種半季制的作法。而有趣的是，1973年南海雖然在前期拔得頭籌，並在季後賽以3勝2敗擊敗阪急拿下洋聯冠軍。但南海當年的總勝率僅5成40，不只低於後期冠軍阪急的6成16，也不如勝率5成88的羅德（前後期均為第二名），使得半季制第一年就有球隊吃到紅利。

軟銀鷹2025年蟬聯太平洋聯盟季賽冠軍，該隊2024年季賽與排名第二火腿勝差13.5場，讓季後賽制度更改開始引起討論。 軟銀鷹官IG

不過洋聯的半季制只維持到1982年，1983年又回歸為單一賽季。往後兩聯盟雖曾在某幾個賽季，制訂過碰上「一二名勝差不超過5場」或「勝率第一和勝場數第一球隊不同」等等狀況時，就會加開季後賽的規則，但沒有都真正觸發。直到了2004年，季後賽才又再度實際回歸，且依然是在洋聯舉辦。

當時背景為洋聯碰到近鐵被歐力士合併，大榮也打算收手的困境，甚至一度出現乾脆直接少兩支球隊，並且合併為單一聯盟的考量。後來在球員和輿論的強力反彈下，加上樂天創隊加盟、軟銀接手大榮鷹，才讓洋聯得以延續。雖然在球隊確定轉賣之前就決議開辦季後賽，所以這不算是洋聯舉行季後賽的直接原因，但聯盟遭遇幾近滅頂的危機，反映出經營問題依然存在，這也刺激了季後賽的產生。

由於不像過去一樣非半季制，這時的季後賽便採取例行賽二三名先打3戰2勝，晉級者再和第一名打5戰3勝的賽制，且沒有誰先拿1勝的優惠，季後賽贏家也會是名義上的洋聯冠軍。然而這次也非常巧合的，在2004、2005分別贏得季後賽，並在後續拿下日本一的西武和羅德，例行賽都只有第二名。直到日本火腿在2006年，才是以例行賽勝率第一之姿，同時又在季後賽與日本一勝出。

羅德在2005年例行賽戰績排第二，但卻在季後賽勝出，成為當年的洋聯冠軍。 美聯社

到了2007年，央聯決定跟進開辦季後賽。兩聯盟這時講好雙方維持同樣的季後賽制度，並且將季後賽贏家設定為只是拿到進軍日本一系列賽的資格，聯盟冠軍名義還是給例行賽勝率第一的球隊。央聯之所以改變心意，一方面是看到季後賽確實能在短期創造驚人營收，一方面在沒有季後賽的情況下，例行賽到日本一中間間隔太長，球隊狀況調整不易。以2005年來講，阪神虎例行賽最後一場在10月5日就結束，直到22日才開始打日本一，最終慘敗給羅德，多少出現是休太久手感冷掉的意見。

不過，2007年央聯第一次舉行季後賽，就碰到中日龍以第二名身分連敗阪神、巨人晉級，最終還擊敗日本火腿拿下日本一。於是季後賽制又在隔年進行調整，第二輪改成現行的6戰4勝，聯盟冠軍可先享有1勝的制度。往後雖然還是發生過幾次翻盤的狀況，但聯盟冠軍晉級的機率確實有所提高，不再像改制前4年的5次季後賽，就有3次出現球隊「下剋上」。

央聯2007年第一次開辦季後賽，就碰上落合博滿領軍中日成功「下剋上」晉級，於是隔年又調整季後賽制度。 擷圖自維基百科

央聯2007年第一次開辦季後賽，就碰上落合博滿領軍中日成功「下剋上」晉級，於是隔年又調整季後賽制度。

從這樣的演變來看，可以看到日職既覺得例行賽還是重要，所以讓冠軍依然是由例行賽決定，並且在季後賽享有先勝優勢；同時，各隊看到季後賽的利潤擺在那，嚐過甜頭後就難以割捨，所以不願減少場次，或乾脆直接廢止。根據前軟銀高層小林至的說法，若是以球團本身擁有自己的球場，並且以一場4萬名觀眾估算的話，一場季後賽的營收約為4億日圓，遠高於例行賽平均的1.5億。在4億裡頭，其中票房約佔了2.5億，其餘則是場內消費、贊助和轉播權等等。總支出則是僅有6至7千萬日圓，淨利極為可觀。

由於例行賽第二、三名也能打季後賽，由戰績的角度來看，可能覺得例行賽打那麼久的戰績，卻被短短幾場季後賽被翻盤，好像欠缺公平性。但從營收的角度來看，排名其實已經造成巨大影響。因為比賽收入歸主場球隊所有，所以季後賽第一輪（二三名對決）收入屬於第二名球隊，第二輪則屬第一名球隊。雖然客隊現在普遍也有開放主場，吸引球迷進場看轉播，趁機賺取場內消費的作法，但利潤終究不比主辦賽事高。

以2025年洋聯來講，首輪日本火腿2勝0敗打贏歐力士，賺到2場利潤。第二輪軟銀4勝3敗擊敗日本火腿，賺到6場利潤。歐力士則是作為客隊，雖然住宿等開銷大部分會由主場球隊補助，但卻沒賺到主辦賽事的利潤。事實上排第三的球隊就算晉級第二輪，也不會擁有主場權益。若想賺到主辦比賽的龐大營收，就得一路殺進日本一才有機會。

第三名球隊若想賺到主場收益，就得像2024年橫濱DeNA一樣贏得日本一。橫濱DeNA官方IG

如今季後賽規則再被提起，從目前的改動來看，決策方既覺得例行賽戰績領先多應享有更多優勢，但又不想在同樣4勝制的狀況下，直接改成聯盟冠軍球隊先得2勝，以免少一場收入能賺，才會搞出「先拿2勝的7戰5勝」的這種特殊賽制（代表仍和原先6戰制一樣，能保證最少有3場營收）。既然糾結的點本質上換湯不換藥，又想看中季賽成績，又不捨不得一場4億日圓的肥肉，在這種矛盾心態下，這應該不會是球迷最後一次看到季後賽規則出現調整。