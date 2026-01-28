中職／昔日牛將無緣掌聲謝幕 多名Lamigo王朝功臣也步後塵

2013年至2022年的10年間，中華職棒進入重整期，除了加入味全龍及台鋼雄鷹，原有的興農牛經過兩度轉賣成為富邦悍將，兄弟象成為中信兄弟，Lamigo桃猿則變身樂天桃猿。新的經營者就有新的想法，因此過去一攤死水的球員異動，反而成為這幾年最活絡的環節。

中信集團接手後兄弟象，雖經歷冰風暴，但相對禮遇原象隊球員，彭政閔、周思齊、官大元、陳江和等都獲得引退儀式。這是職棒生涯最榮耀的一刻，無論是早期的回顧及發表感言，到現在的有如Party般的盛大，都是代表他們對球隊或職棒發展的貢獻有目共睹，值得讓獲得一場專屬的儀式，在掌聲中華麗轉身。

當年打造Lamigo王朝功臣之一牛棚林柏佑(右)，後來轉戰富邦悍將，2022年球季結束後黯然退出職棒。 聯合報系資料照

然而興農牛的球員就沒那麼幸運，轉賣給義大及富邦，但他們並未明白地延續球隊傳統歷史。兩個新球團都不斷的改造球隊，大肆招兵買馬並大量引進旅外球員，但昔日的牛將，並未獲得太多好的待遇。狂牛部隊中的球星如陽建福、林其緯、林晨樺、張耿豪、林英傑、張建銘、林益全等，都遭到是直接被戰力外，即使留在隊上退休的鄭兆行、蔡明晉，也都沒有獲得引退儀式。

昔日牛將無緣掌聲謝幕的情景歷歷在目，取得三連霸後轉賣的Lamigo桃猿的冠軍成員們，卻似乎慢慢步上這樣的後塵。首先就是牛棚勝利組之一的林柏佑，他曾經連續5季出賽超過40場，是王朝的功臣之一。然而勞苦功高的情況下，讓他在樂天接手的第一年，出現疲勞及傷勢，隨即就遭到戰力外，轉戰富邦也沒有亮眼表現，再度遭到釋出後，選擇卸下球員身份，沒能得到引退賽。

當年王溢正總是在Lamigo桃猿總冠軍賽背水一戰中被推出，他也回報5連勝的佳績，後來轉戰台鋼雄鷹，在一軍沒表現下被釋出。 聯合報系資料照

另一位球員則更為悲情，多年來王溢正都擔任本土一哥，多年先發超過20場，貢獻超過百局。他被視為為大賽而生的男人，總是在總冠軍賽背水一戰中被推出，他也回報5連勝的佳績。如果沒有他的挺身而出，別說Lamigo的桃猿王朝，早已被黃潮淹沒。不過改披樂天紅衫後，他逐漸退化以致貢獻減少，在必勝神話破滅後，隔年季中他被交易到台鋼雄鷹，雖幫助球隊拿下二軍總冠軍，但在一軍沒有表現的情況下遭到釋出，今年回鍋桃猿擔任教練。

同樣曾經是牛棚勝利組之一的黃偉晟，曾有連續2季投超過50場，2024年也有貢獻40場。但就在一年的低潮後，2025年底遭到戰力外，雖然留隊但確定轉任教練。在2023年被釋出後，轉戰味全龍的郭嚴文，則是再度列在60人名單外，目前乏人問津，恐怕這位差2支全壘打就百轟，2屆12強國手的球星，就要默默消失在球場。

郭嚴文後來轉戰味全，去年球季結束則是再度列在60人名單外，目前乏人問津。 聯合報系資料照

目前改披他隊戰袍的Lamigo主力球員，陳俊秀、朱育賢、黃子鵬等，是藉由自由市場被高薪挖角，未來應當能獲得不錯的榮耀退場。但還有更多的球員，無緣終身桃猿，在其他隊打拼就很難說了！主要投奔台鋼雄鷹的包含藍寅倫、劉時豪、郭永維及王躍霖，雖然這裡有昔日的教頭洪一中，但沒有貢獻一樣無情，2024年底曾大陣仗釋出老將，畢竟他們的昔日榮耀與台鋼並無太大關係。另外陳禹勳則是效力味全，他們同樣要大刀闊斧時不手軟，難保能全身而退。

樂天接手桃猿後，雖然終於贏得了總冠軍，但過去大幅的換血，讓Lamigo王朝功臣四散。在歲月的摧殘下，他們對於新東家貢獻度有限，別說引退儀式，幾乎都是被戰力外。只能期待，這些曾經戰功彪炳的球星，雖然換了球衣，仍可以光榮在掌聲中謝幕，而非在沉默中離場。