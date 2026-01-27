近20場戰績聯盟第一近況超火 快艇鹹魚翻身三大「關鍵密碼」

快艇126：89痛揍籃網，取得21勝24敗戰績西區第10，好像沒什麼好說嘴，但過去20場比賽快艇打出14勝6敗戰績聯盟第一，連近況最火太陽、勇士兩隊近20戰也都只有13勝7敗，快艇確實在變身。

最近18場比賽快艇打出15勝3敗戰績也是聯盟第一，這是快艇開季打出6勝21敗西區倒數第三(第13)戰績後，快艇教練泰隆魯充滿自信宣布接下來球隊將會逆襲翻身，泰隆魯真沒丟臉。

快艇過去五周展現非凡韌性，雷納德、哈登兩大球星合體，帶領快艇打回信心攻守均衡，隨時都可能衝擊西區前六。除非大意外和傷病，否則快艇重回西區強權指日可待，西區季後賽也將因為快艇快速復活變得更加詭譎莫測。

泰隆魯為快艇做了幾個調整和改變，這是快艇復活關鍵密碼。

關鍵密碼一：提早進行包夾防守。

中生代前鋒柯林斯(右)先發，為快艇帶來無限活力和速度，這是非常重要調度，柯林斯還有拉開空間能力。 美聯社

快艇今年開季以來防守效率也不好，即使過去18戰15勝3敗，但快艇防守效率還是排在聯盟倒數第七，比倒數第六湖人好一點點。防守輪轉失序，換防、擋拆交代不清，臨場調整應變太慢，這是快艇開季打得一團糟最大病因，主抓防守首席助理教練小范甘迪還為此跟已經被要求離隊的後衛保羅發生衝突。

把直言不諱的保羅拿掉，小范甘迪重新把快艇防守拉回正位，同時更早更快對持球員進行各種包夾和壓迫，迫使對手不容易進行落位攻擊和輪轉，快艇防守從被動變主動，防守強度和對位修正，防守節奏不再一路挨打。中生代前鋒柯林斯先發，為快艇帶來無限活力和速度，這是非常重要調度，柯林斯還有拉開空間能力。

關鍵密碼二：雷納德打出MVP等級主宰力。

只要雷納德(右)保持健康出賽和近況，快艇今年在西區有無限可能。 路透

過去15戰雷納德場均28.5分，球員效率值(PER)為生涯第三高，雷納德成為哈登最可靠助手，關鍵時刻單打、關鍵球把握性都在提升，為快艇解決更多半場進攻和得分當機問題。只要雷納德保持健康出賽和近況，快艇今年在西區有無限可能。

哈登整個賽季一直是快艇最粗大腿，場均25.8分、8.1助攻，雷納德場均28.1分、6.2籃板，4成97投籃命中率，4成三分命中率，哈登+雷納德已經成為聯盟最犀利雙人組。

關鍵密碼三：傷兵逐漸歸隊。

目前除了比爾賽季報銷，快艇主要九人輪換都完整歸隊。 路透

上半季快艇確實傷兵滿營，雷納德傷停14場、防守小前鋒瓊斯傷停28場，射手波格丹諾維奇傷停29場，比爾只打6場賽季報銷，泰隆魯也多次透露，主力傷病太多讓快艇調度和用人都出現困擾。目前除了比爾賽季報銷，快艇主要九人輪換都完整歸隊。

快艇從來沒有天賦不夠問題，泰隆魯也是個以球星為導向教練，球員用心打好防守，球星能保持健康，快艇就有無限潛能和未來。這些年泰隆魯運氣一直不錯，就看他能不能把這股氣勢和運勢延續到今年六月。