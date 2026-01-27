中職／以周東佑京為借鏡 宋晟睿未來成為中華隊常客機會高

快腿周東佑京上周與軟銀簽下一紙5年20億日幣的合約，換算成年薪大約4億日幣，打破前隊友甲斐拓也的3億日幣紀錄，成為育成選手出身年薪最高的球員，更是當年入團時400萬年薪的100倍。

從本壘跑到一壘只要3.8秒的周東，是軟銀17年育成第2指名，19年球季初上一軍，多以代跑為主，出賽102場只有114個打席，打擊率不到2成，但跑出25次盜壘，在洋聯排第5名，是該年以腳程站穩一軍的最佳代表，隔年先發場次從20場增加到80場，盜壘倍增到50次，奪下個人首座盜壘王。

21、22年有些傷病困擾，仍都跑出20盜以上的成績，23到25年雖然受到各方投捕堤防，沒有再跑出像20年那樣誇張的50次盜壘，但也都有35次以上的盜壘成功，並且連3年奪下洋聯盜壘王，這2年不只在腳程方面仍表現如韋馱天，打擊上也有顯著進步，單季都打出110支以上的安打，各項打擊數據逐年上升，上季的得點圈更高達3成30，防守中外野也很穩定，連2年拿下外野最佳九人及金手套獎。

周東更靠著雙腳被選進日本國家隊，19年球季跑出25次盜壘後，被時任日本隊監督的稻葉篤紀選進12強國家隊，當時有不少議論，但大賽期間周東用腳程證明選他是對的，12強期間4次盜壘全部成功，之後23年的WBC同樣入選國家隊，也多次在關鍵時刻用速度幫助球隊得分，是日本能在這2次一級賽事中奪冠的隱形功臣，經過這2年攻守方面的獎項肯定，周東當然再度入選今年的WBC日本隊。

周東佑京今年再度入選經典賽日本國家隊。軟銀臉書粉專

WBC中華隊大名單中的宋晟睿是類型與周東相似的球員，宋晟睿擁有腳程快、臂力強的身體素質，20年選秀被中信選進，前3年雖在一軍零星出賽，但打擊貧弱，未能站穩一軍，一度傳出有棄打從投的規劃，體能改進及打擊機制等調整在24年起作用，雖然因傷到6月中才出賽，在一軍仍有比前幾年更多的出賽紀錄，單季打席數首度超過100個，打擊率提升到3成41，上壘率接近4成，長打率則是破4成，同時也兌現了速度方面的天分，跑出17盜。

去年宋晟睿確實地站穩一軍，是中職整季唯二打滿120場的球員，打擊率雖降到2成57，但首度單季打出百安，全壘打部分更是一口氣突破雙位數到達12轟，速度仍維持前一季的破壞力，同樣跑出17盜，季後拿下最佳十人外野手獎。

進入職棒後，宋晟睿曾入選過包括23年亞錦賽、25年台韓國際交流賽及WBC資格賽的國家隊，去年4場重要的資格賽均有上場，打擊三圍是5成56、6成36及8成89，在附加賽對西班牙上演飛撲美技，成為該場比賽的轉折點，是中華隊能晉級到正賽的關鍵人物之一。

即使在資格賽表現亮眼，宋晟睿要進入到這次WBC正賽的正式名單內並不容易，主要是因為外野手前面有12強冠軍隊成員陳傑憲、陳晨威、林安可及邱智呈等學長，另外還有大聯盟的戰力費爾柴德（Stuart Fairchild）預期加入，除非有傷兵出現，否則宋晟睿入選機率不大。

宋晟睿擁有速度快、防守佳的特質，加上攻擊提升，有望成為未來國家隊常客。 聯合報系資料照

宋晟睿與周東的相似點就是速度快、防守佳，且成績都在聯盟中名列前茅，十分具有功能性，當然周東可內可外，較具有工具人的運用空間，不過宋晟睿在去年打出12轟，更有長打破壞力，或許近年由於有其他國際賽經驗較豐富的學長，比較難進入國家隊，但宋晟睿的優勢在於年輕，亞錦賽及資格賽被選進國家隊代表他已被教練團肯定，只要繼續保持腳程及防守等自身優勢，未來很有機會像周東一樣成為國家隊常客。