現在贏球、未來買單！道奇帝國延遲支付玩死各隊 是好是壞？

好吧！自由市場爆冷又來一次了！2025到26年季外補強全壘打仍是洛杉磯道奇隊，他們最近一筆簽約再起延遲支付(Deferral Payment)，與全明星外野手塔克(Kyle Tucker)以一紙4年、總值2.4億美元的合約結盟。這項操作，讓道奇隊2026年球員薪資總額衝破4億美元。不過，你知道嗎？實際上塔克合約中有大筆金額為延遲支付，此舉氣壞了聯盟各隊高層。

延遲支付從道奇與大谷翔平簽下10年7億美元合約搬上檯面，從此該隊似乎樂此不疲，持續以此建軍並囊括2024年、2025年世界大賽冠軍。如今，又靠同一套操作簽下塔克、劍指第三座世界大賽冠軍獎盃，遂引起球迷和媒體高度關注。理論上，這是在球員、球團雙方同意的前提下簽訂，允許將合約中的部分薪資分攤多年支付。根據權威體育媒體ESPN點出，因延遲支付的關係，塔克平均年薪(AAV)的計算是5710萬美元，若是無延遲支付則是6000萬美元。這樣的安排，有效降低道奇隊支付懲罰性豪華稅的負擔。

相較於其他各隊補強作法，道奇隊是以針對性策略湊奪冠拼圖。塔克過去兩年因小腿與脛骨傷勢影響出賽數，不過2024年78場例行賽仍繳出4.7勝利貢獻值(WAR)，2025年復原後136場例行賽也有4.6的表現。若搭上2023年敲回112分打點來看，塔克正處於生涯顛峰期，道奇隊總管戈梅斯(Brandon Gomes)與總教練羅伯茲(Dave Roberts)早早鎖定此人，關鍵是以什麼策略簽下而不影響到球隊繳納豪華稅的金額，遂研擬一套支付公式：2026年拿100萬、2027年領5500萬、2028年增加至6000萬美元(搭球員選擇權)、2029年同樣拿6000萬美元(搭球員選擇權)。

季外自由市場的兩位大咖塔克和迪亞茲均被道奇隊拿下來，手捧大約卻在前一兩年領象徵性的薪資，引發小市場球隊的憤怒。 美聯社

這筆合約內包含6400萬簽約金，其中的5400萬會在2月15日前打入他的戶頭，剩餘的1000萬於2027年2月1日支付，總共有3000萬美元為延遲支付，從2027至2029年每季各延遲支付1000萬，到2036至2045年間每年12月1日塔克會拿到100萬美元。表面上，塔克平均年薪6000萬，但在聯盟與競爭平衡稅(CBT)的計算公式，因延遲支付調整後是5719萬5945美元，這是實際列入道奇隊薪資帳目的數字。同樣新簽的終結者狄亞茲(Edwin Díaz)6900萬美元合約，要等到2047年才支付完畢。2月1日他可先領900萬美元簽約金，明年年薪1400萬，接下來兩季各為2300萬，道奇每年延遲支付其中的450萬美元，並於每年7月1日分10期予以支付。2026年延遲金於2036至2045年支付，2027年的部分為2037至2046年，2028年則是2038至2047年，我只能說真是用心良苦，每一個球員的配套方案都不一樣，簡直是量身打造！

道奇隊共9名球員累積延遲支付總額破10億美元，最大金額來自大谷翔平，從2034至2043年領6.8億美元。其次是貝茲（Mookie Betts）於2033至2044年領1.15億美元，另有500萬美元簽約金於2033至2035年付。截至2047年，道奇隊共需支付10億6450萬美元，對象包括狄亞茲、大谷、貝茲、史奈爾(Blake Snell)、弗里曼(Freddie Freeman)、史密斯(Will Smith)、艾德曼(Tommy Edman)、史考特(Tanner Scott)與賀南德茲(Teoscar Hernández)，道奇每年延遲支付金額最高的年份，分別落在2038與2039年，單年高達1.023億美元。

道奇隊的操作顛覆各隊認知，一名年薪達6000萬的球星，實質領取100萬美元(其餘為簽約金與延遲支付)，這種「現在贏球、未來買單」的財政槓桿，是小市場球隊(如邁阿密馬林魚、克里夫蘭守護者)的4到6倍，對大聯盟的競爭平衡（Competitive Balance)造成結構性威脅。所謂的副作用，可能導致2027年勞資協議出現「薪資上限（Salary Cap）」的訴求。豪華稅本意，是限制富裕球隊過度擴張、壟斷資源，然而道奇透過延遲支付常態化(累計欠款已突破10.6億美元)，等於利用「貨幣的時間價值」規避挑戰制度的懲罰。當道奇稅金(1.69億)高於12支球隊薪資總額時，規則已無法阻止夢幻組隊模式。

道奇新簽的終結者狄亞茲(中)6900萬美元合約，要等到2047年才支付完畢。 美聯社

馬林魚、坦帕灣光芒等隊薪資仍在1億美元徘徊，道奇瘋狂加碼導致頂尖球員如塔克、狄亞茲的行情，拉抬到小球隊無法參與競標的高度，凸顯部分老闆「一毛不拔」的現狀，也讓這些球隊淪為大市場球隊「新秀培訓庫」，導致聯盟戰力呈現極端M型化，無怪乎多隊的老闆們對「操作漏洞」感到憤怒，預計在下一次勞資談判以「競爭平衡」為由，強推薪資上限與薪資下限（Salary Floor）。

只是，這樣又將引發球員工會劇烈反彈，導致2027年球季停擺風險的機率大增。往好處看，洛杉磯特別是道奇迷能看到史上最強的「銀河戰艦」，球星集結帶動收視率、周邊商品與國際關注度（特別是亞洲市場）。悲觀點是其他29隊球迷，只會抱怨現狀的不公平，職業運動最重要的懸念與公平感正喪失，當一支球隊可買下自由市場所有頂尖球員時，非季後賽球隊的觀賽動機大幅下降，長期來看對職棒的根基有害。