休賽季大幅度換血 大都會有機會不再成為鑲金的紙老虎嗎？

過去三個月，紐約大都會球迷的心情猶如坐雲霄飛車一般悲喜交織，從休息室風暴、多名主力離隊，到爭奪塔克（Kyle Tucker）失利後，隨即重金簽下比切特（Bo Bichette）、發動交易換來羅伯特（Luis Robert Jr.）；總管史登斯（David Stearns）這一連串的激進操作，讓原有陣容經歷了大幅度的換血，問題也隨之而來，這支改頭換面的大都會，預計全隊總薪資仍次於道奇，高居全聯盟30隊第二高，真的有比原本更好嗎？

首先看野手部分，離隊名單中包括長年的看板球星尼莫（Brandon Nimmo）、工具人麥尼爾（Jeff McNeil）以及重砲手阿隆索（Pete Alonso），這三人的離去影響至深，尼莫是過去十年大都會的靈魂人物，各項數據始終穩居平均之上，即便近年因年齡轉防角落外野，他依然開發出了長打火力；麥尼爾巔峰時是聯盟頂尖的Contact打者，但也正因如此退化得比誰都快，雖說是工具人，但他在各個守位的表現都低於平均，加上他是這次休息室風暴的主角，被出清實屬必然；最後是阿隆索，擁有聯盟最頂尖的長打能力，自2019年以來敲出的264轟，全聯盟僅次於賈吉（Aaron Judge）與史瓦伯（Kyle Schwarber），這種層級的火力空缺，很難單靠一名球員填補。

比切特的到來，成為保護主砲索托(圖)的重要一環。 美聯社

而在補強方面，大都會先是交易來35歲老將塞米恩（Marcus Semien），儘管健康、穩定是他的標籤，且防守能力依舊出色，但上季僅89的wRC+很難讓人期待他在進攻端繳出止跌回升的表現；去年季後賽屢屢扮演關鍵先生的波蘭科（Jorge Polanco）預計將移防一壘/DH，其左右開弓的特性有助於排兵布陣，但考量到他職業生涯wRC+多在90-120間浮動，要複製去年132的高水準表現恐非易事。

前藍鳥游擊手比切特是休賽季最受矚目的亮點之一，雖有退化隱憂，但其長打與安打能力依舊具備威脅，移防三壘能減輕防守壓力，成為保護主砲索托（Juan Soto）的重要一環；而曾是交易市場寵兒的羅伯特，近年因本壘板紀律不佳，wRC+ 跌至84，史登斯藉機透過交易填補上了隊上中外野的空缺，賭的就是其頂尖的中外野防守能力，進攻則得仰賴大都會運科團隊能否徹底改造這位曾經的百大新秀。

投手陣容同樣經歷了大洗牌，在終結者狄亞茲（Edwin Diaz）被道奇重金挖角後，大都會接連簽下前洋基牛棚組合——威廉斯（Devin Williams）與威佛（Luke Weaver），兩人去年的表現綜觀生涯都差強人意，不過前者在下半季逐漸投出信心，招牌武器「Airbender」也找回以往的揮空效果，相信曾經在釀酒人見證其成長的史登斯有辦法讓他重回巔峰。

大都會簽下前洋基牛棚威廉斯，他在去年下半季逐漸投出信心，招牌武器「Airbender」也找回以往的揮空效果。 美聯社

威佛上個賽季的平均被擊球初速高達90.0英里，主要原因是變速球的控制失準，壞球堆積下導致四縫線挨轟的機率大增，但究其整體揮空率，仍是自由市場不可多得的優質戰力；而最關鍵的引援莫過於透過交易換來的釀酒人王牌培洛塔（Freddy Peralta），這位在小市場球隊被低估的強投，已經連續三季繳出超過165局、200K的成績，與多數仰賴直球球威的三振型投手不同，培洛塔對於控制打者的擊球品質也很有一套，上賽季的平均被擊球初速僅88.0英里，是聯盟前20%的水準，無疑將空降成為大都會的新任王牌。

做了這麼多變動，大都會變強了嗎？答案是肯定的，進攻端勉強打平，投手端則有感升級；當然，老闆科恩（Steve Cohen）的野望絕不止於此，目前的難題在於，大都會晉升為奪冠勁旅之一了嗎？遺憾的是，目前甚至連能否穩定進入季後賽都存在變數。

大都會投手最關鍵的引援莫過於透過交易換來的釀酒人王牌培洛塔，無疑將空降成為球隊的新任王牌。 美聯社

先發輪值的深度仍是致命傷，儘管補進了培洛塔，緊隨其後的是麥克林（Nolan McLean）、彼德森（David Peterson）、霍梅斯（Clay Holmes）、米納亞（Sean Manaea）、千賀滉大、唐天賜（Jonah Tong）等人組成了一套「三號海」陣容，雖然人手充足，但若要在季後賽走得長遠，這支隊伍仍缺乏另一張能與培洛塔並駕齊驅的王牌，目前的陣容即便要撼動同區的費城人都略顯吃力，更遑論挑戰戰力近乎「離群值」的衛冕軍道奇了。