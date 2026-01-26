日職／育成傳奇！靠腳程累積驚人身價 周東佑京獨特生存之道

軟銀鷹球團上週與陣中快腿周東佑京達成一份5年總額約20億日圓的大型合約，這份合約前3年是薪資固定制，後面2年則是依照前3年的表現採取變動制，如果以周東2025年的1.1億日圓年薪，首度晉升億元男來看，這份平均年薪將近4億的複數年合約漲幅相當驚人。這當然與周東佑京將在今年季中取得FA自由球員資格，軟銀希望提前留人有關，而周東佑京原本只想簽單年約，因為交涉過程中感受到球團的誠意而在春訓前簽下這份5年長約。

周東佑京是在2017年育成選手選秀會中獲軟銀第二指名入團，進入職棒第一年的薪水僅400萬日圓，經過7年的努力，晉升成為5年總額約20億日圓的頂薪選手，又再度寫下一頁育成傳奇。

周東佑京去年出賽96場，交出3轟、36分打點，打擊率0.286，整體攻擊指數（OPS）為0.711，跑出35次盜壘成功，軟銀能夠在相隔5年後奪下日本一總冠軍，周東的貢獻巨大。不過周東佑京並非大砲選手，7年只累積17支全壘打，也從未締造過單季3成打擊率，最高是去年的0.286，但卻憑藉一雙快腿，生涯累積230次盜壘成功，4度獲得太平洋聯盟盜壘王，最高紀錄2020年的單季50盜壘，成為了他的招牌以及在職棒累積巨大財富的武器。

正如同球團事務總管CBO城島健司曾經跟他說:「為了這些靠腳程為武器的小選手們，希望你留下成績創造歷史!」周東佑京既非大砲也不是頂級高安打率的打者，卻樹立了另外一種頂級職棒球星的風格，以及在競爭激烈的職棒環境中獨特的生存之道。

周東佑京(左)是2023年經典賽日本隊奪冠成員之一。 美聯社

攤開日本職棒目前年薪超過4億的打者，在村上宗隆轉赴美國大聯盟發展之後，以年薪5億5,000萬日圓居最高薪的近藤健介，打擊王、打點王、全壘打王等3個主要獎項都陸續拿過，還獲選過年度MVP，實至名歸。另外山田哲人、淺村榮斗、山川穗高、森友哉等4億年薪打者都是打擊個人獎的常客。2024年行使FA從廣島轉隊到歐力士的西川龍馬，雖然未曾拿過打擊個人獎，但靠著巧打累積0.295的打擊率、7 度單季安打破百，是著名的安打機器。更加突顯周東佑京是相當特別的NPB高薪選手。

周東佑京今年目標是連續4年太平洋聯盟盜壘王，中央聯盟目前也是阪神虎隊近本光司締造4連霸之中，他剛與阪神虎簽下一份更大的合約，高達5年總額25億日圓。另外就是挑戰前軟銀飛毛腿、現任教練的本多雄一在2011年所締造的單季60次盜壘成功。日本職棒在2000年之後，只有阪神虎隊赤星憲廣（2003年-2005年）以及軟銀鷹隊本多雄一（2011年）曾經跑過單季60盜。