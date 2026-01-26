12強冠軍讓WBC中華隊壓力山大 桃猿林泓育「來玩的」心態可供借鏡

第6屆WBC世界棒球經典賽將在3月開打，中華隊集結中職、旅美、旅日好手，又有世界12強賽冠軍榮耀加身，國人萬分期待，由於南韓和澳洲並非不可擊敗的對手，加上中華隊戰力和底氣都有，筆者看好這屆經典賽中華隊能打進8強，隊史首度前進美國邁阿密。

然而，千望不要忘了，經典賽和12強賽是完全不同的一級國際賽事，中華隊的戰績也是天壤之別，曾在12強賽拿過冠軍和第5名，但在過去5屆經典賽，最佳名次是2013年的第8名，2023年甚至只名列第17，寫下隊史最差戰績紀錄，還打過2次資格賽，沒有值得大書特書的功績。

經典賽開放大聯盟選手參賽，而且是在職棒賽季前的3月開打，又有嚴格的投手用球數和休息天數限制，比賽等級、規則都和12強賽大不同，去年經典賽資格賽中華隊前3場輸給尼加拉瓜和西班牙，只贏南非，差一點遭淘汰，若非最終戰將士用命打敗西班牙，12強世界冠軍球隊恐怕會缺席今年經典賽正賽，可看出WBC沒有任何一支球隊是弱旅。

今年經典賽中華隊奪冠賠率依舊被看衰，畢竟過去戰績悽慘。 聯合報系資料照

今年經典賽中華隊奪冠賠率依舊被看衰，沒辦法，畢竟過去戰績悽慘，被看衰是可以預期的，但我們拿到12強世界冠軍，國人勢必對全新的中華隊有更高的期待，至少要打進8強，但也因12強世界冠軍光環，加上預賽分組5取2晉級，中華隊成為南韓、澳洲必須要打敗的頭號對手，勢必會推出最強的投手陣容應戰，絕對是兩場硬仗。

不用多說，中華隊國手壓力一定超級大，無形壓力可能會影響臨場發揮，不如像去年中職總冠軍賽樂天桃猿老將林泓育以「來玩的」心態應戰，或許會收到意想不到的結果。

去年中職季後挑戰賽樂天桃猿對統一獅，樂天桃猿在0勝2敗逆境下連拿3勝晉級台灣大賽，再以4勝1敗扳倒中信兄弟，勇奪日本樂天集團進軍中職6年以來的首座總冠軍。

台灣大賽期間樂天桃猿舉辦烤肉趴，林泓育(中)灌輸全隊「來玩的」心態，放開來打的猿軍，在逆境中登頂。 報系資料

大賽期間樂天桃猿3度舉辦烤肉趴，看似一派輕鬆，林泓育接受媒體採訪時表示，「我們就是抱持著來球場玩的心態打比賽。」灌輸全隊「來玩的」心態，放開來打的猿軍，關關難過關關過，在逆境中登頂。

林泓育坦言，「認真講起來，以我們球隊現在的狀況，要拿到這樣的冠軍，其實是非常有難度的。」他強調，心態一直都沒變，不會因為領先就過度謹慎，這一場比賽若輸，用一樣的心情面對下一場比賽。

撇開12強世界冠軍，再看中華隊經典賽慘澹歷史，其實我們沒什麼好失去的，最差應該不會比上一屆的第17名還差，最好也不過第8名，不用特別設定什麼目標，一場一場比賽好好打，用「來玩的」心態面對硬仗，或許能讓選手減壓，臨場發揮更順暢，最怕的就是把12強世界冠軍重量壓在自己身上。

世界棒球經典賽中華隊，將進行為期一個多月的訓練，迎接即將到來的比賽。 聯合報系資料照

事實上，過去經典賽中華隊戰績不佳情有可原，2009年經典賽有部分球隊沒有全力支援選手，2017年經典賽Lamigo桃猿退出組訓賽，也沒出球員，2023年經典賽首戰對巴拿馬丟失太多分數，導致分組排名墊底，稍微欠缺點運氣。這屆經典賽中華隊後勤支援強大，如果有夠多的旅外和混血球員助陣，中華隊依舊大有可為。