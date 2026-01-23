柯瑞世代結束！巴特勒報銷 勇士進入「黑暗時代」

1月20日主場135：112大勝熱火，勇士戰績25勝19敗，近16戰12勝4敗，勇士戰力持續上升下半季氣勢正好。

但籃球之神總有祂的安排。

勇士球風堅韌代表人物小前鋒巴特勒在第三節一次籃下進攻扭傷，右膝十字韌帶撕裂賽季報銷，即使勇士全場51投24中三分球令全場勇迷瘋顛，但失去巴特勒的重挫卻無可彌補。

過去10年創造三分狂潮，改變國際籃球戰術打法，甚至令全世界跟著瘋狂「柯瑞世代」結束，勇士毫無心理準備瞬間掉進「黑暗時代」。

所有人都很清楚巴特勒(右)之於勇士的重要性，除了進攻+持球點無法取代，更是全隊防守最堅韌核心。 法新社

所有人都很清楚巴特勒之於勇士的致命性，巴特勒場均20分、5.6籃板、4.9助攻，全隊第二號得分手，每場站上罰球線7.6次全隊第一，除了進攻+持球點無法取代，巴特勒的防守可以從控球守到大前鋒，他是全隊防守最堅韌核心，協防能力和對位都是勇士最大依靠。

勇士教練柯爾說，「沒有巴特勒在禁區牽制和製造各種犯規，更重要是站上罰球線，關鍵決勝時刻為半場進攻解套，為柯瑞和隊友有效創造空間，勇士幾乎失去依賴。」

接下來勇士只能靠柯瑞一個人苦撐，沒有巴特勒第二穩定得分點和強力持球點，失去禁區牽制和低位強攻，柯瑞的比賽肯定更艱難，勇士攻防兩端都會遭遇各種困難。

巴特勒報銷，接下來勇士只能靠柯瑞一個人苦撐，比賽肯定更艱難，攻防兩端都會遭遇各種困難。 路透

1月21日勇士主場打暴龍，暴龍145：127修理勇士，暴龍34投21中三分球，三分命中率是不可思議6成2，柯瑞場上效應和牽制作用減半，失去巴特勒的致命性根本令勇士難以回天。

巴勒賽季報銷，傷停至少一年，柯瑞、巴特勒、格林三支柱合約都在2027年夏天到期，勇士幾乎沒有任何解套方案。

勇士整軍超過10年柯瑞世代宣告結束，漫長重建黑暗時代正在等著勇士和勇士球迷。

格林(右)只是角色球員，即使搭上年輕潛力球員，恐怕也很難換回首輪籤和有利籌碼。 法新社

巴特勒加今年還有兩年合約，不會有接手，格林只是角色球員，無法在其他球隊做為球隊三台柱之一，算是負資產很難出手，勇士即使搭上年輕潛力球員，恐怕也只能交易勉強解套，很難換回首輪籤和有利籌碼。

可以想見柯瑞此刻心情，柯瑞生涯再度奪冠希望隨著巴特勒賽季提前報銷，一切破滅。

勇士老闆拉科布去年夏天一直捨不得放棄前鋒庫明加，最終用兩年4850萬美元留下庫明加，往好的方面看，讓勇士教練柯爾隨時走人，扶正庫明加做為未來王牌是一條路。但很沒有說服力，庫明加根本還不成氣候，難成大器。

柯爾幾年來一直認為庫明加沒進化沒開竅不好用，是個人偏見個人喜好，還是真的英明過人，接下來是庫明加證明自己最佳時機。

庫明加有了證明自己最佳時機，勇士會繼續留下他，還是做為交易籌碼？ 路透

接下來勇士有幾個可能操作：

1、出手格林，格林再留下來也沒有意義，或許還能找到下家，釋放部分薪資，換回選秀權。

2、出手庫明加，庫明加可留可不留，就看拉科布態度和信念，庫明加是老闆捨不得的天才，但庫明加會比格林好賣。

3、今年是柯爾執教勇士最後一季，但柯爾今年夏天很快就會找到新工作，所有批評柯爾的聲音都不會影響他的執教能力和身價。

今年是柯爾執教勇士最後一季，所有批評他的聲音，都不會影響他的執教能力和身價。 法新社

巴特勒賽季報銷，另外一個重大影響是NBA收視和網路聲量影響力，柯瑞將跟詹姆斯一樣逐漸退出NBA一線，NBA需要更有個人魅力的門面和王牌。