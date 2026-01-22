快訊

中職／《專訪》林詩翔媽媽陳金妹 台鋼新人王棒球路最大力量

聯合新聞網／ 王婉玲
林詩翔(右)與媽媽陳金妹。王婉玲攝影
台鋼雄鷹投手林詩翔去年賽季拿下救援王、新人王獎項，近期又入選經典賽(WBC)中華隊培訓國手，自2023年步入職棒殿堂短短時間就嶄露頭角，媽媽陳金妹是他背後最大的力量，很少曝光的媽媽，也談到林詩翔的成長。

林詩翔進入職棒看似一帆風順，不過他求學時期的棒球路卻一波三折，高中之前身材不突出，在國中只是軟式組投手，高中原本赴桃園平鎮就讀，但苦無機會，一度被要求多練二壘，在高二下學期轉學到玉里高中，重啟投手路，到大同技術學院還面臨球隊解散窘境，不過他始終沒放棄投手夢。

林詩翔去年奪下救援王、新人王。台鋼雄鷹提供
陳金妹說，想當投手是兒子國中的夢想，當時國中教練認為林詩翔身材不突出，不適合當投手，「我告訴教練，你不可以這樣否定我的孩子」，而林詩翔高中轉學到玉里也歷經一番波折，陳金妹提到，考慮過台東體中、成功商水，最後在玉里高中轉學考報名截止前一刻才趕上，「我就這樣載著他趕去考試，當時我大弟陳智弘在中信兄弟，跟玉里高中總教練王光輝熟識，才透過他引薦，大弟後來也推薦詩翔到中信兄弟自主培訓，幫了不少忙，詩翔一直想去職棒，他第二次才選上，跟舅舅很巧合一樣。」

陳金妹是棒球記錄員。王婉玲攝影
陳金妹是棒球記錄員。王婉玲攝影

林詩翔家族不少人在打球，除了舅舅陳智弘，表哥是前綺麗珊瑚成棒隊陳俊孝，跟富邦悍將教練郭勇志也有親戚關係，因此他小時候才決定跟著表哥開始打球，陳金妹說，只要求小孩課業成績及格，至少要會認字，打球讓他們順其自然發展。

阿美族的林詩翔是台東成功鎮人，在家中四名兄弟姊妹中排行老二，姊姊林詩媛是音樂系出身，為林詩翔創作出場曲，兩個妹妹林詩卉、陳詩于現在都打女壘，媽媽陳金妹一手養大四個小孩，可以說是相當辛苦，她坦言，為了賺錢，做過不少工作，包括球場記錄員，在東岸聯盟U18棒球邀請賽時見證兒子轉學到玉里高中後的第一場好投，有很大的意義。

林詩翔跟媽媽感情很好。陳金妹提供
林詩翔跟媽媽感情很好。陳金妹提供

陳金妹透露，林詩翔從小打球遇到什麼事情經常跟她分享，就連現在到職棒也維持打電話給她的習慣，「我鼓勵他在場上要微笑，打者不知道你在想什麼，這就是微笑的力量」，她說，從來不給小孩打球壓力，也沒想過林詩翔可以打到職棒，甚至拿到什麼獎，這都是他努力而來的。

棒球專欄 中華職棒 台鋼雄鷹

王婉玲

