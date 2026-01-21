中職／邦力多攻擊型態多元 若能適應台灣就是悍將打線利多

2016年義大犀牛宣布轉賣，由富邦集團接手，2017年正式以富邦悍將之名參賽，今年將是易主後的第10個賽季。然而，當年明明接手的是衛冕軍，經過不斷的換血之後，卻形成一支常敗軍，自2020年起的6個球季，只有2年全年戰績沒有墊底，這兩年分別是2021年及2024年，只贏了當年的新同學味全龍及台鋼雄鷹。

積弱不振多年後，富邦球團再度進行人事異動，換下掌權4年的第二任領隊林華韋，改由陳昭如及林威助雙箭頭進行組隊。專業經理人陳昭如擔任領隊，負責掌控預算，及後勤支援；棒球人出身的林威助則是副領隊，掌管棒球事務部門，負責教練團、球員異動、球員發展及養成、洋將、選秀、運科、情蒐、球探等。

悍將季前大幅人事異動，管理層由陳昭如及林威助雙箭頭進行組隊，組件日本教練團，並簽下隊史第一位FA球員林岱安。 聯合報系資料照

首先第一步他們打造比日本來的樂天，還要更日系的教練團，一二軍分別由後藤光尊及酒井忠晴領軍，另外包含打擊教練森野将彦、投手教練島崎毅及福永春吾、捕手教練的山哲也、體能教練根本淳平等7位日籍教練。這樣大規模的外籍教練團，是歷史首見，但也代表想要從外在力量，重新改造悍將軍團。

另一方面，從自由市場網羅林岱安、林書逸及馬綱，更重要的是洋將的補強。他們除了留下魔力藍(Shawn Morimando)及鈴木駿輔外，已網羅威戈神(Aaron Wilkerson)、愛力戈(Erick Leal)及阿部雄大，共計外籍5名投手。還有最令球迷關注，他們找來去年在韓國職棒韓華鷹短暫打工的外野手，也是隊史第4位外籍野手邦力多(Luis Liberato)，想要藉此改善他們貧打的症狀。

富邦悍將隊新同學日籍洋投阿部雄大（左二起）、劉昱言、林書逸、林岱安、馬鋼。圖／富邦悍將隊提供 陳宛晶

目前中華職棒的規定，外籍球員在一軍可以登錄3人，因此大多數的時候，各隊都是將戰力放在補強投手。今年少了新球隊優惠的台鋼雄鷹，為了想留下洋砲魔鷹，因而在自由市場大肆採買，陸續網羅具先發能力的黃子鵬及王維中。反觀富邦悍將，他們昔日外援採取2先發1後援的模式，即使少了江少慶，還是有陳仕朋、黃保羅、李東洺等可至少貢獻70局以上，另外搭配江國豪、游霆威。因此林威助也不諱言，先決條件用洋打者，是本土投手要能扛下單週三場先發。

現年30歲的邦力多，2012年僅16歲時，以國際球員身份加入西雅圖水手，後陸續待過聖地牙哥教士及亞特蘭大勇士。在教士隊期間曾短暫上到大聯盟觀光，5個打席沒有擊出安打，還被三振3次。其他大多在3A打球，留下328場比賽擊出41支全壘打，繳出0.267/0.346/0.461的成績，但也被三振313次。他去年在韓職時，則是62場比賽就擊出10轟，繳出0.313/0.366/0.524的成績。

邦利多曾入選過多明尼加經典賽，攻擊型態多元，比較不算純重砲。 路透

雖然他的三振率也是偏高，但至少攻擊型態不像以往的霸帝士，僅靠著本身怪力進行強攻。實際上他在韓職時，就被認為是非傳統重砲，因此也不用期待他可以複製魔鷹的單季30轟的恐怖火力。他主要靠極為快速的揮棒速度，以及優異的球棒控制能力，達到不錯的打擊率及長打率。這樣的攻擊型態，相對更有機會能夠適應中職「直接對決機率相對低、有更多變化球及刁鑽球路」的球風。

另外就是他的守備能力很好，能夠補強富邦在旅外球星接連退役後，最薄弱的外野陣容。昔日他們總是將選秀策略放在角落內野及投手，導致外野接班人寡，只剩中生代的申皓瑋苦撐，還讓王正棠由內轉外。在王正棠受傷後，教練團大量啟用陳真、孔念恩及周佳樂，然而他們的打擊率都在0.240徘徊，也只有陳真的OPS+大於100。在各隊都需要至少4至5名外野手輪值情況下，讓他們不得不再從農場及選秀中找人，而最快的方法則是從外籍球員下手。

富邦悍將外野真正有穩定攻擊力的只有申皓瑋。聯合報系資料照

邦力多的攻擊型態較多元，看似有機會克服大多數洋砲出現的水土不服情況，只要注意他在韓職後期表現下滑的情況。倘若他都能解決這些窘境，以他昔日的攻擊型態及守備能力，雖然不一定能夠成為第二個魔鷹，但倘若能有3/3/4的表現，外加10轟的成績，對富邦悍將而言，已是極大的利多。