四年內三度自由市場拚長約 FA僅存強打貝林傑能如願嗎？

過往FA頭號球星總是牽一髮而動全身，等到「開獎」後，其他球星才會陸續確定動向，這也相當合理，因為爭奪A咖失敗的球隊會轉而將原定預算灌在其他自由球員上，為了盡可能爭取最高利益，競價球隊的數量自然是愈多愈好，不過這個冬天大聯盟自由市場流動異常地慢，打者市場尤其如此，最早宣告下家的是兩門全壘打王級重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）、阿隆索（Pete Alonso），緊接著次一階的日本頂級打者村上宗隆、岡本和真也因入札期限將至而心有所屬，但開市前最被看好能簽下長約的大咖球星如塔克（Kyle Tucker）、布萊格曼（Alex Bregman）卻遲遲未作出決定。

進入到2026年，距離春訓僅剩下一個多月時間，市場總算再次開始翻騰，首先是頂尖三壘手布萊格曼以5年1.75億、平均一年高達3500萬美元大約遠走風城，在紅襪以一年短約重建身價策略如今看來正確無比；沒過幾天市場上傳出更震撼消息，明星外野手塔克以4年2.4億合約落腳道奇隊，剛完成連霸偉業的宇宙軍團還能挖來自由市場頭號球星，新生代邪惡帝國實在不給人活路，塔克合約算進延遲付款的通膨效應，豪華稅計算上佔比5700萬美元，一舉超越大谷翔平、索托（Juan Soto）位居史上第一，也讓道奇的豪華稅再衝破一層上限，新賽季豪華稅來到史上新高，甚至比許多球隊團隊薪資還高。

塔克出乎外界意料選擇短約，加入「宇宙道奇」戰隊，平均年薪算進通膨效應後位居史上第一。 截圖自ESPN X

大都會錯過塔克後，不到一天時間內宣布網羅藍鳥隊游擊手比切特（Bo Bichette），與其簽下3年1.26億合約，平均年薪高達4200萬，足見輸人不輸陣決心，雖然和內野佈局重疊，但硬生生從同區勁敵費城人手中搶人成功，一來一往也是大幅補強，短短一周時間，自由市場上連續三名強打改披新戰袍，頓時之間洋基外野手貝林傑（Cody Bellinger）成為市場上僅存能改變戰力版圖的明星打者，也預計將掀起最後高潮戲碼，洋基、藍鳥、大都會都是有力人選。

對於好不容易投身自由市場的球星而言，爭取長約是再理所當然不過的事情，長期保障有助於穩固心態、家庭利益，進而維持優異表現，要博得球星芳心，勢必要給出有誠意長約，是勞資雙方心中的默契，但今年不少球星卻不約而同接受短約，包括塔克、比切特都是曾被預計能簽下至少7年長約的球星，布萊格曼、阿隆索則是去年選擇短約拚身價，今年成功取得理想長約的典範。

布萊格曼先與紅襪簽短約重建身價，季後如願拿到小熊給的5年1.75億美元長約。 法新社

貝林傑的案例很有趣，他也曾是先簽短約再放眼跳脫合約追求長約保障的一員，回顧貝林傑生涯曲線，可說是大起大落，剛從道奇隊出道時是不折不扣的長打怪物，2019年轟下一座國聯MVP為生涯巔峰，但此後受到各種大大小小傷勢影響，包括肩關節脫臼、腿部骨裂、肋骨骨折，不斷帶傷上陣，使得成績一落千丈，反而大大銳減了市場價值，貝林傑的2021、22賽季堪稱一場徹頭徹尾的災難，合計239場出賽OPS+為66，別說不復當年明星身手，當時幾乎是聯盟最爛的打者之一。

2022季後道奇隊放棄了貝林傑，當時引發不少討論，畢竟他曾是道奇自選自養的MVP，首次成為FA球員的貝林傑後續從小熊隊手中獲得一張1年1750萬美元短約，成功在2023年強勢反彈，以高達139的OPS+收下了銀棒獎、東山再起獎，但再次投入自由市場卻沒有激起太大漣漪，原因是進階數據不佳，擊球強度不如全盛期，曇花一現機率不低，直到快二月底都沒看到滿意報價，貝林傑只好再回鍋小熊，合約總值3年8000萬，附帶每個休賽季的逃脫條款。

貝林傑在小熊拿到東山再起獎後又趨於平淡，但被賤賣到洋基後又攀上另一個高峰。 美聯社

2024年貝林傑確實如同外界預期下修，攻擊指數0.751表現平平，選擇不行使逃脫條款，接著被小熊隊近乎無償的便宜價碼送到洋基，在對左打者極度友善的洋基球場，貝林傑2025年發揮精彩，掃出29轟、WAR值5.1都是MVP賽季後新高，是洋基隊又一筆精準划算投資，帶著這張漂亮成績單，貝林傑選擇逃脫合約，四年內第三度現身自由市場。

一季的好表現可能是受到好運眷顧，使得各隊評估上更加謹慎，也更容易卻步，不過如今貝林傑連年繳出聯盟平均以上成績，確實獲得坐地起價本錢，離開道奇隊的這三年，貝林傑平均一年貢獻4WAR，現值1WAR價值約坐落在800至1000萬美金之間，貝林傑經紀團隊放眼平均年薪3000萬以上，看來相當合情合理，屆滿30歲的他正值巔峰，前兩次投身自由收到的迴響都不熱烈，這次肯定不想再錯過簽長約的機會。

那麼又回到了核心命題，貝林傑該領多少錢？想回答這題就得先了解：貝林傑是什麼樣的球員？正如同前面所說，貝林傑生涯軌跡跌宕起伏，轉戰小熊後的近三年屬於棒球生涯的第二篇章，不只在於打擊表現的回升，而是打擊型態也迎來了轉變，在當時的時空背景，貝林傑前一年可以糟糕到直接被道奇隊放棄，後一年也能出色到在MVP票選中獲得支持，使得預測未來成績變得異常困難，但現在的情況和兩年前已有巨大不同，多了整整兩年的樣本數，我們更能夠準確形容貝林傑的特色。

首先，貝林傑當然不是當年那名火力四射，三振多、長打更多的全壘打型打者了，一部份是因為年代久遠，另一部分原因是，當時是大聯盟盛行全壘打、頻頻打破紀錄的時期，布萊格曼打了41轟、「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）也扛出38轟，就連賈納（Brett Gardner）都能有28轟產量，時隔多年，仍有不少球星的生涯新高是在當時所寫下，如今或許能將那兩年的數據從未來的預測模型中移除。

貝林傑已不是當年在道奇拿下MVP的打者，但還是靠著調整擊球找到截然不同的生存之道。 美聯社

單從近三年數據做分析，貝林傑的優勢也很明瞭，出勤率佳、觸球率高，被三振率相比生涯早期下滑許多，近三年不曾超過16%，今年13.7％是聯盟PR91等級，不再全力揮棒追求全壘打，或許揮棒速度、平均擊球初速都排在聯盟後段班，但這樣務實的擊球策略幫助他穩定將成績維持在聯盟平均以上，也說明了貝林傑在屢經傷勢折磨後，面對身體能力的下滑，找到截然不同的生存之道。

這三年貝林傑打擊三圍是.281/.338/.477，OPS+125，在所有符合資格的打者中並列第40位，和亞土維（Jose Altuve）、羅德里奎茲（Julio Rodriguez）差不多，守備端也找回過往金手套本領，重新以全能定義身手。有時貝林傑在場上一切都能順風順水，像是2023年一樣各項帳面數據都遠超進階數據；有時他也會受到球場影響，如芝加哥主場對打者不利，2024年貝林傑在主場成績大幅衰落，2025年洋基主場則恰恰相反，貝林傑的主場WRC+（加權化得分創造值）高達152，排名聯盟第18，但歸根結底，現在這個型態的貝林傑能夠與可靠、穩定這些詞彙連結在一起，是一個擊球能力高於平均，能夠在多個守備位置展現出色防守功力，偶爾還能迎來爆發性賽季的球員。

根據數據網站Fangraphs預測，明年貝林傑合理預估能維持OPS+110左右火力，WAR值約為3，考慮到效力球隊的不同，成績對比預測可能會有些起伏，因為貝林傑不以強勁擊球著稱，這種類型的打者更容易受球場影響，但要維持在聯盟前20名的外野手，依舊是非常有機會。

洋基已提供最終報價，5年合約落在1.55億至1.6億美元之間，附帶兩次逃脫權，未來不打算讓步。 路透

不像塔克、比切特的年紀在短約跑完後還在巔峰一把，可以再爭取一筆養老約，貝林傑的年紀較不具優勢，對於年限的著重應會更高，根據美媒報導，洋基曾端出年限五年、平均年薪在3000萬美元以上的合約，但遭到貝林傑回絕，近期也傳出洋基已提供最終報價，5年合約落在1.55億至1.6億美元之間，附帶兩次逃脫權，未來不打算讓步，不會再隨著競價起舞。但眼看同為全能外野手的塔克年薪從預估的極限4000萬一口氣被喊到6000萬，完全沒有跑壘、守備貢獻的阿隆索、史瓦柏也能有年薪3000萬身價，價值更為多樣化的貝林傑自然會想多觀望，尋求年薪3500萬美元以上的價碼。

藍鳥無緣塔克後，若把原本的經費拿來對同區王座最大威脅「挖牆角」，效益仍不容小覷，有富爸爸的大都會近年屢屢和同城死敵搶人，繼去年拿下索托（Juan Soto）後，也有機會再開錢包大撒幣，無論結果如何，貝林傑都有望是最大贏家，市場花了好幾個賽季定義貝林傑的身價，如今貝林傑展現的能力，確實足夠讓人信服。