中職／奔龍補強無極限 葉君璋、陳子豪今年力拚雪恥向上

聯合新聞網／ 福耳
連2年第5名，味全龍教頭葉君璋今年真的只能奔龍向上。 聯合報系資料照
味全18日在斗六舉辦開訓典禮，同時公布年度口號及完整教練團陣容，新洋將名單也已在日前揭曉，除了續留的鋼龍及伍鐸之外，新加入魔神龍(前樂天魔神樂)、梅賽鍶(前統一梅賽斯)及蔣銲，5人都是洋投。

味全上季的主要先發輪值有龍聖、艾璞樂及徐若熙等人，今年爭取到魔神龍及梅賽鍶這2名去年在他隊成績優異的一級洋投加盟，對填補這幾人離隊後的缺口大有幫助，投手戰力甚至是提升一個檔次，其實去年味全的投手群表現已不錯，即使下半季有些小狀況，但綜觀全年度的團隊投手數據，投手防禦率3.20、團隊總失分435分及1.23的WHIP都是全聯盟最低，也是唯一被打低於千安的球隊，之所以上下半季都排在第5名，問題就在打擊。

24年季後味全為了改善前一季打擊火力薄弱的問題，先後以重金網羅自由球員朱育賢及陳子豪，陳子豪的合約更創下當時新天價，但這項投資在去年球季看來並沒有達到預期的效果。

朱育賢去年4月初雖因右手肘肌腱發炎而缺陣20天，導致出賽數只有近3年最少的98場，但之後身體無虞，整季仍達到規定打席數，交出2成95打擊率、17轟及61分打點的成績，打擊三圍與前2年相比差不多或有進步，整體表現理想並符合預期。

陳子豪去年表現完全不符身價，平均月薪破百萬，卻只交出2成37打擊率、4轟及34分打點。 聯合報系資料照
陳子豪就完全不符身價，平均月薪破百萬，卻只交出2成37打擊率、4轟及34分打點，長打率僅剩3成10，與24年2成76打擊率、超過5成長打率、17轟、60分打點的成績相比簡直是大幅衰退，唯一進步的只有近4年新高的104場出賽及3次盜壘成功。

味全去年團隊打擊率2成59，打出1046支安打、71轟及442分打點，跟24年的2成56打擊率、1028支安打、58轟及429分打點相比雖有進步，但幅度微小，得點圈打擊率也只贏過富邦，全壘打的增加更可以說幾乎是朱育賢1個人的貢獻，陳子豪對於球隊進攻端的幫助還不如24年季前以戰力外身分加入的郭嚴文在該季的表現，因此味全上季的戰績仍無起色，陳子豪今年勢必要打出比上季好上幾倍的成績，證明自己符合身價，否則球隊與他都會變成茶餘飯後的消遣。

味全隊上另一個今年要再起的當然就是總教練葉君璋，即使在23年帶領味全奪下重回中職後的首座總冠軍，但接下來連2季都只有第5名的成績讓他備受球迷責難，尤其是去年季前重金補強打擊雙雄，加上不錯的投手陣容，戰績卻仍無起色，進而引起許多對他在球員調度及戰術運用上的討論。

古久保健二去年還帶領樂天奪冠，今年加入<a href='/search/tagging/2/味全龍' rel='味全龍' data-rel='/2/144234' class='tag'><strong>味全龍</strong></a>隊教練團。中央社
戰績不佳當然有人要負責，季後味全高層對教練團進行一定程度的改組，首先是12月初宣布外籍教練全數不續聘，隨後包括一軍首席教練林瑋恩在內的多名本土教練也未被續約，取而代之的是由來自MLB體系的彼德森出任攻擊統籌教、前統一獅的納瓦洛則擔任一軍投手教練，另外最受矚目的就是去年率領樂天拿下總冠軍的古久保健二，他在奪冠後意外未獲續約，之後被味全延攬，擔任巡迴統籌教練，葉君璋及古久保分別率隊在23及25年奪下總冠軍，2名冠軍教頭在同一隊是相當罕見的事，何況又是在這短短3年的期間內。

味全補強無極限，先是在去年季前補了2門重炮，但效果不彰，季後再度針對洋投及教練團做極巨化的補強，如果今年仍然打不進季後賽，那葉君璋總教練的位置真的會不保，畢竟身旁還有一位奪冠時間更近的古久保在等著。

棒球專欄 中華職棒 味全龍 葉君璋 陳子豪

