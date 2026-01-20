爭冠球隊都肖想「字母哥」！全在等待公鹿「最後決定」

公鹿「字母哥」安戴托昆波對外宣稱「我絕不會要求交易」，堅定留在公鹿打球後吞下3連敗，上半季打完17勝24敗戰績東區第11，連季後賽附加賽最後一個名額第10都沒能卡到位。

3連敗悲劇還在延續，字母哥忠誠宣言情感依舊感人，但公鹿高層和球迷心裡都有底，這樣拖下去不是辦法。公鹿不是變成樂透區爛隊，重建多年不見天日，就是2026年夏天得為字母哥奉上四年2.9億美元提前續約，然後公鹿未來一切和補強充滿未知數。

今年球季球員交易截止日是2月6日，全聯盟好像都在等公鹿何時才能下定決心，把字母哥擺上交易平台。

每支想要爭冠球隊都在「肖想」字母哥這張超級王牌。

熱火有足夠吸引人交易籌碼，只要搭上首輪籤，想爭取字母哥比任何球隊都更有競爭力。 美聯社

熱火想要，比起場內場外問題多多灰熊後衛莫蘭特，傷病總無法預期獨行俠中前鋒戴維斯，熱火更想要比賽絕對統治者字母哥，熱火有足夠吸引人交易籌碼，先發後衛赫洛是場均20分射手，後衛洛齊爾2600萬美元到期合約，場均16分、5籃板小前鋒哈克斯又香又迷人，只要搭上首輪籤，熱火比任何球隊都更有競爭力。

熱火總裁萊里是NBA超級教父，他的謀略和交易談判總能不露聲色，一擊命中，東區當代群龍無首，尼克像隻紙老虎，塞爾蒂克失去統治力，熱火未來2-3年仍處於奪冠熱區。

暴龍想要，暴龍擺在交易平台上小前鋒巴瑞特場均19.6分，後衛奎克利場均16.5分，都在當打之年，未來3-4年都處於生涯上升期和顛峰，極具交易競爭力，暴龍目前戰績25勝19敗東區第四，加上一個字母哥或是另一個關鍵球星天賦，暴龍可以飛天，扭轉東區情勢。

暴龍就是缺少一個真正王牌球星，可以吸引各種包夾，創造空間，扮演關鍵得分殺手。

暴龍擺在交易平台上小前鋒巴瑞特場均19.6分，正是當打之年。 路透

老鷹極度想要，老鷹送走後衛楊恩，目前後衛三核心陣容完美到位，前鋒強森+後衛華克+中前鋒歐康古已經具備爭冠完整骨架，只差一張王牌。

字母哥無疑是老鷹沖上天際最可靠引擎，老鷹手裡有足夠交易籌碼，2024狀元前鋒里薩赫天賦，長人波爾辛吉斯、射手麥凱倫到期合約，老鷹等待一個千載難逢契機。

國王更想要，一個字母哥就可能改變國王體質，重新煥發青春活力，國王交易平台上滿滿貨色，任君挑選。兩雙長人中鋒沙波尼斯場均16.8分、11.8籃板，場均19.1分得分小前鋒德羅展、後衛拉文場均19.9分，26歲潛力後衛艾利斯，都是交易平台誘人籌碼。

國王重建工程不會只有一筆交易，但字母哥會是其中最理想重建核心，儘管字母哥肯定不會想去國王，但多方交易各取所需，國王會是字母哥交易極關鍵那個聯結。

一個字母哥就可能改變國王隊體質，盡管他很可能不想去，但有可能扮演三方交易關鍵角色。 路透

勇士和湖人除非傷筋動骨，否則都不可能透過交易拿下字母哥，但勇士、湖人沒有不想，只是現實情勢和薪資卡死，幾乎不可能。

勇士想要爭冠，就得賭一把大的，湖人想要奪冠，同樣需要一筆關鍵交易同時提升防守，但勇士和湖人都需要送出至少一名核心球員才能平衡薪資並完成交易。

一周前字母哥為何公開宣稱他不會要求被交易，一來今年夏天合約剩下兩年的字母哥可以跟公鹿提前續約四年2.9億美元，這是一筆很難拒絕的財富。二是過去幾年公鹿老闆都給過字母哥大哥和二弟基本保障合約，這分情義讓字母哥不能主動開口要求交易。

公鹿留下字母哥必定要給他天價續約，但球隊爛在那裡，相當掙扎。 美聯社

公鹿肯定掙扎，留下字母哥，給他天價續約，但球隊爛在那裡，因為公鹿現況不是一筆交易或更換教練就能解套重大困境。

全聯盟都在等公鹿交易字母哥，NBA當下球員市場交易氛圍動態非常有趣。