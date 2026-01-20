浪人命運還是轉機？鄭宗哲一特質無法忽視 但返MLB競爭仍大

旅美小將鄭宗哲近來換隊頻頻，還沒向坦帕灣光芒隊報到，就被塞入指定讓渡名單，如今又被紐約大都會隊撿走。目前觀之，若無意外下個月他的春訓基地應該是佛州，只是要在內野人滿為患的大都會崛起，將是不小的挑戰。

現年24歲的鄭宗哲，歷經多年浮沈，終於在2025匹茲堡海盜隊完成大聯盟初登場，但7個打席未能敲安。去年，在3A小聯盟表現也不盡理想，410個打席僅繳出.207/.305/.267的打擊三圍含1發全壘打，另有12支二壘安打與3支三壘安打。然而，鄭宗哲仍是一名具速度優勢的內野手，由於樣本不夠很難說上壘率欠佳，但只要上壘仍能靠一雙飛毛腿製造威脅。同時，他也能勝任游擊、二壘及三壘的防守。身高5呎8吋、左打、有本壘板紀律，鄭宗哲只要能正常發揮，仍然有機會佔一席之地。

聯盟各隊也看出潛力，否則光芒隊不會無故挑上鄭宗哲。只是季外交易頻繁，光芒向亞特蘭大勇士隊換來瓦德洽克(Ken Waldichuk)、懷斯利(Brett Wisely)後，為了從40人名單清出空間，又再次將鄭宗哲放指定讓渡，而這就讓大都會趁機把人帶走。目前，鄭仍保有小聯盟的選擇權增加調度空間，還能以腳程、多位置防守、優質選球紀律的貢獻，雖不保證能擠入26人名單，但若發生傷兵或交易維恩托斯(Mark Vientos)、阿谷納(Luisangel Acuna)或莫瑞奇歐(Ronny Mauricio)等內野手，鄭就能找到機會上去。

鄭宗哲(前)返台參加經典賽中華隊集訓。 聯合報系資料照

有看體育新聞的都知道，大都會隊最近豪擲1.26億美元簽下全明星內野手比切特(Bo Bichette)，目前補強應該到位，接著總經理史騰(David Stearns)專注補強名單的邊緣戰力。如今，從讓渡名單撿走年方24歲的鄭宗哲，為農場系統增添一名具運動能力與左打優勢的優質人選。

鄭宗哲來自台灣屏東，於2019年以國際自由球員身分簽約匹茲堡，能一路晉升上去實力真材實料，所以大都會視此番補強為未雨綢繆(Rainy day acquisition）。短期內不威脅林多(Francisco Lindor)或比切特上場時間，但提供多功能的防守與跑壘，這正是球團儲備3A以備不時之需的待命名單球員。

鄭宗哲還年輕，他的攻擊數據因樣本不足難以讓人眼睛一亮，2025年大部分時間待3A，107場比賽難以製造穩定的擊球破壞力，打擊三圍僅.209/.307/.271。長打幾乎沒有，整季僅1發全壘打，純長打率（ISO）是微薄的.062。然而，鄭宗哲有敏銳的選球眼，就算打擊掙扎仍維持高保送率，延續生涯雙位數保送率的趨勢。上壘時，便創造出跑壘威脅性，2025年海盜3A跑出18次盜壘，2022年效力1A時更曾單季跑出33盜。

大都會是處於「現在就贏」的建隊方針，鄭宗哲不需搶出頭來證明自己，只要利用春訓和小聯盟維持手套(守備)和雙腿(速度)。憑藉二壘與游擊累積的經驗，隨時等候通知上去支援即可，這操作確保內野陣容可能的傷病侵襲，有一名稱職的防守者隨時準備，並能選到保送或盜壘很重要，亦是總管史騰所擅長的邊緣名單優化(Churning the margins)戰略，以低成本獲取尚有小聯盟選擇權(Option Year)的功能型球員。

鄭宗哲在進階數據分析他有無法忽視的特質，這正是現代球團建構板凳深度時看重的指標。 美聯社

為何選鄭宗哲，在進階數據分析他有無法忽視的特質，這正是現代球團建構板凳深度時看重的指標。回顧上一季鄭的打擊率低，但上壘率(OBP)比打擊率高出近.100，選球力極佳，這在數據模型通常對應著極低的追打壞球率(O-Swing%)，不會輕易被投手引誘出棒。其次是保送率11.8% 納優異等級，是最有價值的進攻資產，打得好或壞不重要，鄭總有辦法摸到壘包。至於棒子不好說，也許換個教練能開竅，歷年不乏換隊即破繭而出的案例，鄭宗哲到紐約發展值得一試，說不定哪天強擊球率(Hard Hit Rate)、擊球初速(Exit Velocity)進化。

不過，鄭宗哲到大都會的農場面對的競爭不小，內野陣容極其擁擠，競爭對手並非大聯盟那些先發，而是同在3A待命的潛力股如：阿谷納、莫瑞奇歐。其中， 阿谷納同樣具速度與中線守備，且打擊潛力（尤其是擊球爆發力）高於鄭宗哲，至於莫瑞奇歐評估有更高的天花板和長打力。鄭的優勢在於左打且有極佳的戰術執行力，無論代跑、代守都比上述二人可靠，特別是面對右投的調度時，比某些攻擊型球員更好用。此外，小聯盟選擇權有加分，讓球團可隨意將他升降而不需經過讓渡程序，這是管理名單的一大便利。

大都會的內野人滿為患，陣中不乏極具天賦的年輕好手，鄭宗哲要脫穎而出得在打擊多下點功夫才行。 美聯社

我對鄭宗哲預測是3A雪城大都會隊開季先發，打擊率維持在.230至.240間，OBP必須維持在.330以上才算合乎球團期望。打擊若微調擊球仰角、增加平飛球比例，說不定wRC+有望回升至90到100的平均水準。至於上去與否，只有發生「傷病潮」或名單擴編（如9月）時需要代跑或防守時才有機會。如在3A打擊三圍無法改善，尤其是長打能力持續疲軟（ISO<.080），他恐怕面臨再指定讓渡的命運。現代棒球雖重視守備，但內野手無攻擊產出想靠純守備幾乎不太可能。往好處想，像他這類有高保送率的球員，有時只需微調揮棒機制就能大幅提升打擊。