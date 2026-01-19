中職／「若熙基金」神助攻 味全龍4+1超強洋投戰力大有可為

2023年味全龍勇奪總冠軍，但接下來兩年都無緣打進季後賽，今年球季本土王牌徐若熙又轉戰日本職棒軟銀鷹，前景看似不容樂觀，不過味全龍拿到龍之子轉隊的「若熙基金」，洋投戰力大幅提升，筆者看好本季味全龍可望回歸季後賽戰場。

扣除「本土洋投」伍鐸，去年味全龍洋投陣容包括鋼龍、艾璞樂、龍聖、鑀龍、鎛銳，嚴格來講，只有鋼龍拿下11勝、防禦率2.77表現突出，其他幾人只能算平平或中上水準，無法達到聯盟頂尖洋投的標準，上季味全龍無緣季後賽，打線不連貫和得點圈得幾率不理想當然是主因，缺乏主宰戰局能力的洋投群也是關鍵。

以各別洋投來看，艾璞樂先發21場拿6勝、防禦率3.21，表現還算可以，龍聖先發19場只有3勝，鑀龍出賽24場幾乎都是中繼，不符合球隊戰力需求，鎛銳季末才上一軍，球威有限也無助於戰局，老實說，去年味全龍洋投戰力補強出了非常大的問題，。

咻全龍簽下前樂天洋投魔神樂(中)改名「魔神龍」。 聯合報系資料照

徐若熙轉戰軟銀，味全龍拿到200萬美元的轉隊費，大概就是6000多萬台幣，有多好用？你看，今年1月就搞定幾乎所有洋投，35歲的王牌鋼龍和「本土洋投」伍鐸續留，挖來前樂天桃猿洋投魔神樂，中文譯名改為「魔神龍」，再找來前統一獅洋投梅賽斯，更名「梅賽鍶」，最後再延攬曾在大聯盟單季繳出兩位數勝投的蔣銲（John Gant）。

鋼龍、魔神龍、梅賽鍶放在中職其他球隊都有能力扛前兩號先發，如果把伍鐸放在先發輪值，等於味全龍單週可以排出4洋投先發，蔣銲可能先在二軍待命，也是強力競爭者，而且味全龍球團強調，不排除再找其他洋投助陣，魔神龍、梅賽鍶價碼都不便宜，又比往年更積極找洋投，這就是「若熙基金」所帶來的效應。

味全龍再找來前統一獅洋投梅賽斯，更名「梅賽鍶」。 聯合報系資料照

大家都知道中華職棒是不折不扣的洋投聯盟，如果有3大先發洋投就有較高的奪冠機會，味全龍手握3大強投鋼龍、魔神龍、梅賽鍶，還有伍鐸助陣、蔣銲待命，洋投戰力放眼全聯盟數一數二，這也是為什麼看好味全龍能進季後賽的關鍵。

值得注意的是33歲的美籍右投蔣銲，2016年起他連6年都上到大聯盟，總計出賽173場有49場先發，戰績24勝26敗28中繼和3救援、防禦率3.89，2022、23年效力日本職棒火腿隊，只是因手傷所苦，完全沒有一軍出賽紀錄，去年蔣銲先在美國獨立聯盟長島鴨隊討生活，先發4場拿下2勝1敗、防禦率1.71，隨即轉戰美職皇家，他在3A先發19場戰績5勝5敗、防禦率6.00，季後成為自由球員，如今加盟龍軍。

過去蔣銲在大聯盟有實績，只是近年飽受傷勢所苦，發展並不順遂，2019年效力紅雀是他巔峰時期，出賽64場都是後援，豪取11勝僅1敗，另有19中繼和3救援，防禦率3.66，當時直球均速有96.1英里（約154.5公里），只是近年角色轉任先發，球速也掉了不少，去年直球均速不到92英里（148公里），來台能發揮多少功力有待觀察。

過去蔣銲在大聯盟有實績，只是近年飽受傷勢所苦，來台能發揮多少功力有待觀察。 路透

徐若熙離隊後的近120局空缺誰來補？其實問題不大，除了3洋投加「本土洋投」伍鐸，本土投手曹祐齊、郭郁政、曾仁和扛先發有辦法吃局數，味全龍牛棚有陳冠偉、林凱威、黃暐傑、陳禹勳、林子昱、呂偉晟、吳俊杰、李超、趙璟榮、張鈞守，還有可望傷癒回歸的林逸達，人手相當充足，投手戰力充足絕對是味全龍重返季後賽的最大本錢，當然，也需要FA重砲陳子豪的棒子及時復甦。